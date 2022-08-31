وقعت مدينة نزوى الصناعية وشركة أساس الحفر عقد استثمار لإقامة مشروع إصلاح وصيانة وصناعة الأجزاء والقطع المخصصة للآلات والمعدات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز، بحجم استثمار يصل إلى (6) ستة ملايين ريال عماني. وعلى مساحة تتجاوز (14) أربعة عشر ألف متر مربع. وقّع العقد من جانب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، أحمد بن سالم الحجري، مدير عام مدينة نزوى الصناعية، بينما وقعه من جانب الشركة خالد بن حمد البوسعيدي، مالك المشروع.

وأوضح المدير العام لمدينة نزوى الصناعية، أن هذا المشروع يعد من مشاريع القيمة المضافة في المدينة الصناعية، وسيعمل على تعزيز نمو الصناعات في قطاعي النفط والغاز، وتزويدهما بتشكيلة واسعة من الأدوات والمعدات المتقدمة تقنياً، والتي تستخدم بصورة مباشرة في حفر آبار النفط والغاز، واضاف الحجري أن "مدائن" تواصل تنفيذ مشروع إكمال البنى الأساسية بمدينة نزوى الصناعية وتوفير الخدمات المساندة للاستثمار مثل مشروع "توسعة المرحلة الثالثة والرابعة بالمدينة الصناعية " بمساحة مليون متر مربع، حيث يتم حاليا استكمال معظم أعمال رصف الطرق، وأعمال التوصيلات الكهربائية، وأعمال الحفر المتبقية فيه.

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