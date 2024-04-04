مشروع بقيمة 4.2 مليار دولار يُنفَّذ من خلال "انفستكورب كورسير إنفراستراكتشر بارتنرز"

يمثل المشروع أول استثمار كبير في فئة الأصول هذه منذ دخول مجموعة انفستكورب فئة الأصول العالمية للاستثمار في البنية التحتية

أبو ظبي: أعلنت "انفستكورب كابيتال بي إل سي" ("انفستكورب كابيتال")، المستثمِرة في الأسواق الخاصة ومقدِّمة خدمات تمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، موافقتها على الاستثمار في إعادة تطوير المبنى رقم 6 بمطار جون كينيدي الدولي في نيويورك من خلال الشراكة الجديدة التي أبرمتها مجموعة انفستكورب مع شركة "كورسير كابيتال" – "انفستكورب كورسير إنفراستراكتشر بارتنرز". وتُعتبر "انفستكورب كورسير إنفراستراكتشر بارتنرز" الراعي المالي الرئيسي للمشروع، وتعمل منصة المطارات التي تملكها بشكل كامل تحت اسم "فانتاج إيربورن غروب" كمطور ومشغل ومدير للمحطة الجديدة.

مطار جون إف. كينيدي هو المركز الرئيسي لحركة النقل الجوي الدولية في نيويورك. وفي 2022، خدم 69% من المسافرين الدوليين في المنطقة. وسيحل المشروع الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار محل المبنى رقم 7 الحالي مع مبنى جديد بمساحة 1.2 مليون قدم مربع. وستضم المحطة الجديدة 10 بوابات مع مناطق انتظار واسعة، وأكثر من 100 ألف قدم مربع من المرافق التجارية وصالات الطيران ومحطتين لقطارات AirTrain. وسيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين، علماً أن الأولى التي يُتوقّع أن تنتهي عام 2025 انطلقت، على أن تليها الثانية التي من المقرر إنجازها أواخر عام 2027.

تعليقاً على ذلك، قال حازم بن قاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير غير تنفيذي في انفستكورب كابيتال: «يُعَدّ تحديث مطار جون كينيدي ومبلغ 4.2 مليار دولار المخصص لتطوير المبنى رقم 6 فرصة فريدة للاستثمار في مشروع بنية تحتية رائد في أحد أكثر مراكز السفر ازدحاماً وحيوية في العالم والذي يقدم خدماته لملايين المسافرين المحليين والدوليين كل سنة. وسيكون المشروع الضخم جاهزاً للاستفادة من الرياح الاقتصادية الكلية والديموغرافية المؤاتة على المدى الطويل، بما يشمل زيادة حركة السفر وتوسّع قاعدة المستخدمين ذوي الملاءة المالية، بالإضافة إلى أحدث التطورات في التكنولوجيا والأمن والاستدامة».

أضاف بن قاسم: «أعلنّا مؤخراً أن انفستكورب كابيتال قامت بإدراج استراتيجي للبنية التحتية في محفظتها، مما أدى إلى توسيع إمكانات نموّها وتنويع استثماراتها. وُيعَدّ هذا الاستثمار في المبنى رقم 6 الأول الذي تجريه انفستكورب كابيتال في ظل الاستراتيجية الجديدة، كما أنه دليل على التزامنا بتوفير فرص قيّمة في مجال البنية التحتية لمستثمرينا».

نبذة عن "انفستكورب كابيتال بي إل سي"

انفستكورب كابيتال هي شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة تعمل في الاستثمار بالشركات الخاصة وخدمات تمويل رأس المال.

توفر الشركة للمستثمرين فرصة الوصول المباشر إلى محفظة عالمية متنوعة من الفرص الاستثمارية تختارها مجموعة انفستكورب بدقة. تستثمر انفستكورب كابيتال في الشركات الخاصة، الائتمان الدولي العقارات، ورأس المال الاستراتيجي لصنع القيمة وإنتاج الدخل المتكرر من خلال أرباح الأسهم، وتحصيل الإيجارات، ورسوم التمويل، والفوائد.

انفستكورب كابيتال هي إحدى شركات مجموعة انفستكورب القابضة المستقلة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة والتي تمتلك أصولاً مُدارة تقارب 52 مليار دولار أميركي (بما في ذلك الأصول المدارة من أطراف ثالثة). تمتلك مجموعة انفستكورب القابضة أكثر من أربعة عقود من الخبرة في تحقيق عوائد ثابتة عبر استراتيجيات وخطوط أعمال ومناطق جغرافية متعددة.

يتم الآن تداول أسهم انفستكورب كابيتال بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمزICAP.

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