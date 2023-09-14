أعلنت مجموعة إيدج ستون القابضه عن طرح أولي مشروعاتها مورايا بالعاصمه الإداريه الجديده فى أميز موقع بمنطقة الR8 وذلك بمستهدف بيعى حتى نهاية العام الجارى 2023 يتجاوز ال 6 مليارات جنيه



أوضح المهندس طارق زين نائب رئيس مجلس إدارة المجموعه أن للشركه رؤيه إستراتيجية مختلفه عمايحدث بالسوق فى الوقت الراهن تتضمن تنفيذ المشروع ووجوده على ارض الواقع ومن ثم طرحه للبيع وليس العكس مما يمنح العميل الثقه ويرسخ إسم الشركه فى الأذهان وهو ماتم تنفيذه فى مشروع مورايا حيث تم الإنتهاء من تنفيذ ٤٠%من الهيكل الخرسانى للمشروع.

وقال طارق زين أن مورايا هو مشروع سكنى(كمبوند) على مساحة 25 فدان بمنطقة الR8 بالعاصمه الإداريه الجديده بموقع غايه فى التميز بإطلاله مباشره على النهر الأخضر وعلى مقربه من الحى الدبلوماسي ومحطة المونوريل

ويشتمل المشروع على 1050 وحده سكنيه بمساحات تتراوح بين 154 الى 310 متر يتم تسليمها كاملة التشطيبات وبالتكييفات وينقسم مورايا لأربع مراحل سواء فى التنفيذ أوالبيع.

وإستكمالا لمشروع مورايا ولخدمة الملاك يشتمل المشروع على مول تجارى إدارى به كافة البراندات

وتستهدف المجموعه تحقيق مبيعات تتجاوز ال٦مليار جنيه حتى عام 2024.

لافتا الى ان الشركه وضعت نظم سداد مختلفه ومرنه منها مقدم 10% وفترة سداد ٦سنوات و١٥%مقدم و٧سنوات فترة سداد و20%و8 سنوات فترة سداد.

وكشف طارق زين عن الخطه التوسعيه للشركه والتى تستهدف من خلالها تنفيذ سلسله من المشروعات بالعاصمه الإداريه الجديده سبت الإعلان عنها قريبا.

والجديد بالذكر:أن إيدج ستون شركه قابضه ينبثق منها مجموعه من الشركات كنها شركة للمقاولات وأخرى للتطوير العقارى وإيدج ستون للإستصلاح الزراعى والداجنى وأخرى للدعايه وتمتلك إيدج عدة فروع فى بلدان مختلفه منها إيدج ستون ألمانيا والسعوديه ودبى,

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