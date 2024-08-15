أعلنت أجيليتي، الشركة الرائدة في قطاع خدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية والابتكار، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2024 محققة أرباحاً قبل احتساب الضرائب والفوائد بلغت 38.6 مليون دينار كويتي وبزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.5% لتصل إلى 375.4 مليون دينار كويتي.

وقد بلغ صافي الربح 6 ملايين دينار كويتي، أو 2.4 فلس للسهم الواحد. ويلاحظ أن صافي ربح هذا الربع من العام لا يمكن مقارنته مع صافي ربح نفس الفترة من العام الماضي بسبب الزيادة في حقوق الأقلية نتيجة لتوزيع الأرباح العينية لشركة أجيليتي جلوبال بي أل سي.

كذلك، بلغت أرباح الستة أشهر الستة الأولى من عام 2024، 24.7 مليون دينار كويتي، أو 9.89 فلس للسهم الواحد. وقد ارتفعت أرباح النصف الأول قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 11% لتصل إلى 84.6 مليون دينار كويتي. و ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.8% لتصل إلى 711.7 مليون دينار كويتي.

التقرير المالي

تم توزيع الأرباح العينية التي تم الإعلان عنها في الربع الأول من العام في 2 مايو 2024، وهو التاريخ الذي تم فيه إدراج شركة أجيليتي جلوبال بي أل سي ، وقد انعكس تأثير هذه العملية على البيانات المالية للشركة في الربع الثاني من عام 2024 والذي أدى الى الزيادة في حقوق الأقلية في هذا الربع.

أحدث المستجدات

حول هذه النتائج قال السيد/ طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأجيليتي: "سجلت أجيليتي نمواً قوياً في النصف الأول من العام، حيث نواصل اقتناص الفرص الجديدة في الكويت، وقد وقعت شركة "يوباك" عقداً لإدارة وتشغيل "مشروع موقع شاطئ المسيلة (بلاج 2 )" لمدة 17 سنة، كما تخطط شركة "المعادن والصناعات التحويلية" تدشين منشأة إعادة تدوير متكاملة تزيد مساحتها عن 500 ألف متر مربع ومن المقرر افتتاحها في الربع الأخير من عام 2024، وأيضا، تستمر شركة "أس تو" بعمليات تطوير مشروع (ساوث فيليج) في مدينة صباح الأحمد ضمن عقد مدته 30 سنة، ويعتبر المشروع أول منطقة لوجستية وحرفية متكاملة على مساحة 1.28 مليون متر مربع. وبالتالي نحن سعداء بنمو أعمال الشركة وتوسع أنشطتها في الكويت ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو بما يضمن أفضل قيمة لمساهمي أجيليتي."

وأضاف سلطان: "بالنسبة لأصول وعمليات أجيليتي الدولية، فقد حققت نمواً قوياً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، حيث سجلت "مينزيز" زيادة مضاعفة في أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في كل من الأمريكيتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وذلك بفضل النمو التجاري القوي، وإطلاق عمليات جديدة، والفوز بعقود جديدة. كذلك، تشهد شركة "ترايستار" نمواً قوياً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نتيجة للعقود الجديدة والتوسع بحجم الأعمال مع العملاء الحاليين، حيث حققت مجمعات الوقود والخدمات البحرية نتائج قوية بشكل خاص. وقد كان التوسع الدولي لشركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية مدفوعاً بشكل رئيسي بعملياتها في المملكة العربية السعودية، والتي تشهد طلباً متزايداً على مساحات التخزين."

ملخص الأداء المالي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع للربع الثاني من عام 2024

بلغ صافي أرباح أجيليتي 6 مليون دينار كويتي، وبلغت ربحية السهم 2.4 فلس.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب لشركة أجيليتي بنسبة 3% والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.9% لتصل إلى 63.4 مليون دينار كويتي.

ارتفعت إيرادات أجيليتي بنسبة 14.5% لتصل إلى 375.4 مليون دينار كويتي وارتفع صافي الإيرادات بنسبة 18.9%.

تتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة تبلغ أصولها 3.8 مليار دينار كويتي.

بلغ التدفق النقدي التشغيلي لشركة أجيليتي 80 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2024.

نبــذة عن أجيليتي

أجيليتي شركة عالمية رائدة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية، ويعمل في شركاتها المنتشرة في القارات الست أكثر من 54,000 موظفاً، وهي مدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي المالي. أجيليتي متخصصة في تنمية وتوسعة نطاق شركاتها العاملة. وتتضمن شركاتها أكبر شركة خدمات طيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة خدمات لوجستية للوقود السائل (ترايستار)؛ الشركة الرائدة في المستودعات الصناعية والمجمعات اللوجستية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية). كما تمتلك أجيليتي شركات أخرى متخصصة في خدمات رقمنة الجمارك، وخدمات البنية التحتية في المناطق النائية، وشركات تمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية. كما تستثمر أجيليتي في ابتكارات سلاسل الإمداد والاستدامة ومرونة المجتمعات، ولديها محفظة آخذة بالنمو من خلال تملك حصص أقلية في شركات مدرجة وغير مدرجة.

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