فازت بجائزة العلامة التجارية الرائدة للشقق الفندقية في الشرق الأوسط لعام 2023.

حققت جائزة العلامة التجارية الرائدة للشقق الفندقية في المملكة العربية السعودية في 2023 للعام السابع على التوالي.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أسكوت المحدودة، الشركة الرائدة في تشغيل الشقق الفندقية المملوكة بالكامل من شركة كابيتالاند للاستثمار، عن فوزها بستة جوائز في حفل توزيع جوائز السفر العالمية المرموقة 2023، لتضاف إلى سلسلة إنجازاتها المميزة، أبرزها جائزة "العلامة التجارية الرائدة للشقق الفندقية في الشرق الأوسط للعام 2023.

وحققت أسكوت المحدودة، التي تحظى بمكانة رائدة لدى قادة الصناعة والخبراء العاملين في مجال السياحة والمسافرين بغرض الأعمال والترفيه على مستوى العالم، في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2023، حيث أوفت بالتزام العلامة التجارية الراسخ بوضع المعيار الذهبي في الشقق الفندقية وتوفير تجارب سكن وإقامة لا مثيل لها. كما واحتفظت أسكوت أيضًا بلقب "العلامة التجارية الرائدة في مجال الشقق الفندقية بالمملكة العربية السعودية للعام السابع على التوالي.

وحصدت خمس فنادق تابعة لأسكوت جوائز مرموقة، في الفئات الإقليمية والمحلية خلال حفل توزيع الجوائز للعام 2023، إذ حصل فندق أسكوت رافال العليا الرياض على جائزة "الشقق الفندقية الرائدة في المملكة العربية السعودية لعام 2023"، محققاً فوزه الرابع على التوالي في هذه الفئة، وإنجازاً غير مسبوق.

حققت عقارات أسكوت في الإمارات العربية المتحدة نتائج مميزة، حيث حصل "أسكوت بارك بلايس دبي" على جائزة "الشقق الفندقية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة 2023"، ومنحت "سيتادينز" قرية الثقافة دبي، لقب "الشقق الفندقية الرائدة في دبي 2023".كما سيطرت فنادق أسكوت الفاخرة على جوائز السفر العالمية في السنوات الأخيرة، مع فوزها المتتالي في فئتها منذ عام 2021.

واحتفل فندق سمرست مسلك في إسطنبول، المخصص لرجال الأعمال والسياح، بفوزه الخامس على التوالي بلقب "الشقق الفندقية الرائدة في تركيا 2023"، والذي جاء ليعكس تفانيه الراسخ في تقديم تجارب متميزة لضيوفه. وفي أفريقيا، ظفر فندق سمرست ويست فيو نيروبي بجائزة "الشقق الفندقية الرائدة في أفريقيا لعام 2023"، باعتباره وجهة مثالية للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. ونال فندق سمرست سيتي سنتر أتيراو لقب "الشقق الفندقية الرائدة في كازاخستان لعام 2023"، وهي أول جائزة يحظى بها الفندق.

ويأتي هذا الإنجاز ليظهر المكانة الرائدة للفندق كونه وجهة رئيسية للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه في مدينة أتيراو، مؤكداً التزامه الراسخ في تقديم تجارب متميزة للضيوف.

وبهذه المناسبة، قال فنسنت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند في أسكوت المحدودة: "يشكل التزام أسكوت الدائم بتقديم تجارب ضيافة استثنائية وفريدة دافعاً وحافزاً وراء كل خطوة في الشركة. ويسرنا الحصول على عدد كبيرة من الجوائز في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 202؛ التي جاءت لتؤكد تميز خدماتنا مدفوعاً بالابتكار والشغف والالتزام بمواصلة تقديم كل ما من شأنه الحفاظ على ريادة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا".

وأضاف: "يمثل الفوز بهذه الجوائز المرموقة أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لأنها تعكس مدى الثقة التي يمنحنا إياها عملائنا . تتميز مسيرتنا في قطاع الشقق الفندقية الإقليمية بالقدرة على التكيف والدقة لتعزيز تجربة كل ضيف".

وتأكيداً على أحقيتها في نيل جوائز هذا العام، شهدت عقارات أسكوت في منطقة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12٪ في معدلات إشغال الضيوف على أساس سنوي، من 58٪ في العام 2022 إلى 70٪ حتى الآن في 2023. يسلط هذا النمو الضوء على التزام أسكوت في الارتقاء بتجارب الضيوف وتوسعة محفظة مشاريعها في المنطقة.

وبرزت عقارات أسكوت في المملكة العربية السعودية مرة أخرى كأفضل أداء في عام 2023، حيث استحوذت على نسبة بلغت 18.59% من إجمالي عدد الضيوف، والتي تعد الأعلى بين جميع العقارات في محفظة أسكوت.

ويواصل برنامج الولاء الاستثنائي من أسكوت - Discover ASR زيادة شعبيته بين فنادقه الحائزة على جوائز، مما يتيح للضيوف تخصيص تجربتهم من خلال طلبات ما قبل الوصول وأثناء الإقامة، مع تلقي مزايا الأعضاء الحصرية، وكسب النقاط عبر مبادرات Go Green الخاصة بالمجموعة، واستبدال نقاط ASR وقسائم الشراء وغيرها. للمزيد من المعلومات حول محفظة أسكوت المحدودة في المنطقة، يُرجى زيارة www.discoverasr.com/en/the-ascott-limited

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نبذة عن أسكوت المحدودة

أسكوت المحدودة (أسكوت) هي شركة سنغافورية نمت لتصبح واحدة من أبرز مشغلي الشقق الفندقية في العالم. تغطي محفظة أسكوت أكثر من 220 مدينة في 40 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. تملك أسكوت أكثر من 95,000 وحدة فندقية مشغلة وما يقارب 65,000 وحدة قيد التطوير، أي بمجموع يزيد عن 160,000 وحدة في أكثر من 900 فندق. تشمل العلامات التجارية للشقق الفندقية المزودة بالخدمات والفنادق التي تملكها الشركة: علامة أسكوت، سيتادينز، لايف، أوكوود، كويست، سمرست، ذا كريست كولكشن، ذا أنليميتد كولكشن، بريفيرينس، فوكس، هاريس، بوب!، فيرتو، ويلو. يقدم برنامج الولاء الفندقي من أسكوت، مكافآت أسكوت ستار، مزايا حصرية لأعضائه عند حجز إقامتهم مباشرةً في فنادق أسكوت المشاركة. أسكوت، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة، هي الشركة الأولى التي قادت قطاع الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في آسيا والمحيط الهادئ مع افتتاح فندق أسكوت سنغافورة في العام 1984. واليوم، تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 40 عامًا من النجاحات في القطاع والجوائز المرموقة والسمعة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.discoverasr.com.

نبذة عن شركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة

يقع المقر الرئيسي لشركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة في سنغافورة وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار العقاري (REIM) وتتمتّع بحضور قوي في آسيا. اعتبارًا من 31 يونيو 2022، بلغت قيمة الأصول العقارية تحت إدارة كابيتالاند الاستثمارية حوالى 132 مليار دولار سنغافوري، بالإضافة إلى 88 مليار دولار سنغافوري من الصناديق العقارية المدارة موزعة على ستة صناديق استثمار عقاري مدرجة وصناديق تجارية، وأكثر من 30 صندوقًا خاصًا عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تغطي محفظة الأصول العقارية المتنوعة للشركة مشاريع التطوير المتكاملة وتجارة التجزئة والمكاتب والإقامة والقطاعات الاقتصادية الجديدة مثل المجمعات التجارية والصناعية واللوجستية ومراكز البيانات.

تهدف كابيتالاند الاستثمارية إلى توسيع نطاق صناديقها العقارية المدارة وأرباحها المتعلقة بالرسوم من خلال مجموعتها الكاملة من قدرات إدارة الاستثمارات والتشغيل. وبصفتها الذراع التجارية الاستثمارية لمجموعة كابيتالاند، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى إمكانات التطوير وفرص الاستثمار على مستوى المشاريع قيد الإنشاء لدى ذراع التطوير في مجموعة كابيتالاند.

كجزء من مجموعة كابيتالاند، تضع كابيتالاند الاستثمارية المحدودة الاستدامة في صميم عملها. وبصفتها شركة عقارية مسؤولة، فقد التزمت بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050. كما وتساهم أيضًا في دعم الرفاهية البيئية والاجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها حيث تقدم قيمة اقتصادية طويلة الأجل لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://www.capitalandinvest.com