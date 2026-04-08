الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" )المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز (UPP، عن نتائج اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، والذي شكّل مرحلة مفصلية في مسيرة الشركة، مع إقرار أول توزيعات أرباح منذ أكثر من عقد.

لأول مرة منذ 6 سنوات، انعقد اجتماع الجمعية العمومية بنجاح من خلال اكتمال النصاب القانوني في الدعوة الأولى، بمشاركة 68% من المساهمين. ويعكس هذا المستوى القوي من المشاركة تجدد ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة وأدائها وآفاقها المستقبلية.

أول عملية توزيع أرباح منذ 11 عامًا

في خطوة تعكس التعافي القوي والصلابة المالية، صادق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 فلس إماراتي للسهم الواحد، لتكون أول توزيعات أرباح منذ 11 عامًا. ويؤكد هذا القرار نجاح الشركة في استعادة زخمها المالي، وتعزيز سيولتها، وترسيخ قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين بعد مرحلة التحول.

انتخاب مجلس إدارة لقيادة مرحلة النمو المقبلة

شهد اجتماع الجمعية العمومية، المنعقد في 7 أبريل 2026، انتخاب مجلس إدارة لولاية تمتد لثلاث سنوات، يضم كلاً من:

الشيخ ناصر بن راشد المعلا

محمد فردان الفردان

عامر عبدالعزيز خانصاحب

أحمد سالم الحوسني

أحمد بن محمد القاسمي

خالد ناصر الشامسي

رنا عبدالكريم شعشاعه

أداء مالي قوي يعزز الثقة المستقبلية

وخلال الاجتماع، استعرض السيد محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، الأداء المالي القوي للشركة، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 736.9 مليون درهم، بنمو قدره 39.4% مقارنة

بـ 528.7 مليون درهم في عام 2024. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 240.7 مليون درهم، مقارنة بـ 161.8 مليون درهم في عام 2024، فيما وصل رصيدها النقدي إلى 494.2 مليون درهم، مسجلةً أحد أقوى مستوياتها في السنوات الأخيرة.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العقارية: "يمثّل اعتماد أول توزيعات أرباح منذ أكثر من عقد محطة مفصلية في مسيرة الاتحاد العقارية، ويعكس بوضوح النتائج الملموسة لجهود التحول التي نفذناها خلال السنوات الأربع الماضية. ومع انتخاب مجلس إدارة، ندخل اليوم مرحلة أكثر طموحًا، ترتكز على الانضباط المالي، وتسريع التنفيذ، وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل".

وتؤكد نتائج الجمعية العمومية دخول "الاتحاد العقارية" مرحلة جديدة، قائمة على أسس متينة من الحوكمة الفاعلة، والانضباط المالي، والتركيز على تحقيق نمو مستدام وتعزيز العوائد للمساهمين.

