دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن شراكة جديدة مع شركة "هواوي" لإطلاق (IBS)، وهو أول حل مُبتكر خصيصاً ومتعدد النطاقات لمحطات القاعدة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، (Multi-Band Indoor Base Station). وتُمثل هذه التقنية المُبتكرة انجازاً استثنائياً مهماً في مسيرة بناء وتطوير شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، لدى "دو"، إذ يُعزز مستويات التغطية الداخلية في المواقع الحيوية، والمراكز التجارية، والوجهات السياحية الرائدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل الحل الجديد على دمج تقنيات وقدرات شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس في وحدة راديوية واحدة، ليحقق بذلك نقلة نوعية تُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات. وتستجيب هذه المنظومة ذات النهج المُتكامل للطلب المتنامي على خدمات الاتصالات الداخلية الفائقة، مع إرساء معايير جديدة للاستدامة وكفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الاتصالات. وقد تم تصميم وحدة "بيكو"، (pRRU)، (pico Remote Radio Unit)، خصيصاً لتلبية متطلبات شبكة "دو"، لتصبح بذلك أول عملية نشر من نوعها في هذا المجال بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو" إن "شراكتنا مع (هواوي) تمثل انجازاً محورياً جديداً في رحلتنا نحو بناء شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، ومن خلال أول حل داخلي متعدد النطاقات في الدولة، والذي جرى تطويره ضمن شراكة بين فرق التصميم المشتركة من الجانبين، نهدف إلى تعزيز تجربة الاتصال لعملائنا بما يتماشى مع التزامنا بالابتكار والاستدامة. ويُتيح لنا هذا الحل تقديم أداء فائق لشبكة الجيل الخامس في الأماكن الداخلية التي يعتمد عليها العملاء في مواقع السكن والعمل والتسوق."

ومن خلال دمج نطاقات ترددية متعددة في حل واحد مُدمج، يستفيد عملاء "دو" من سرعات أعلى لشبكة الجيل الخامس وتغطية داخلية أكثر سلاسة في المواقع التي كانت تشكل تحدياً في السابق. وتعتمد البنية الرقمية للحل على تصميم يضمن أداءً مثالياً ضمن مساحة تشغيل أقل مع خفض في استهلاك الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية متعددة الوحدات.

وتُرسّخ عملية نشر هذا الحل المتقدم مكانة "دو" كشركة رائدة في مجال تغطية الشبكات الداخلية، وداعم أساسي لجهود التحول الرقمي على مستوى الدولة. كما تجمع الشراكة مع "هواوي" بين أحدث التقنيات متعددة النطاقات الرائدة عالمياً والتزام "دو" المستمر بالابتكار وتعزيز تجارب العملاء. ويتوافق حجم الحل ووزنه المنخفض، وأبعاده المضغوطة، ومتطلباته المحدودة للطاقة مع أهداف "دو" للاستدامة وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.

ويعتمد الحل نهج يطلق عليه "الصندوق الواحد"، حيث يُسهم في تقليل التعقيدات التشغيلية ومُتطلبات الصيانة، مما يُتيح إدارة أكثر كفاءة للشبكة، وتسريع وتيرة نشر الخدمات. كما تنعكس هذه الكفاءة مباشرة في تعزيز تجارب العملاء من خلال توفير سرعات تحميل أعلى واتصال أكثر موثوقية في البيئات الداخلية.

ويمثل حل (pRRU Multi-Band) استثماراً استراتيجياً في بنية شبكة "دو"، إذ يقدم فوائد مباشرة للمستخدمين على المدى القصير، بالإضافة إلى مزايا تشغيلية مستدامة على المدى الطويل. ومن خلال خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية عبر دمج الوحدات وتبسيط عمليات الصيانة، تواصل "دو" الاستثمار في تعزيز شبكتها مع الحفاظ على أسعار خدمات تنافسية. كما تضع البنية الرقمية للحل الأساس للتطورات المستقبلية للتقنيات الناشئة وتطبيقات الجيل الخامس المتقدمة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

