يقدم جهاز FortiGate Rugged 70G with 5G Dual Modem أحدث التقنيات لتوفير شبكات آمنة بتصميم متين ومُدمج، ومثالي للبيئات الصناعية وأجهزة الصراف الآلي عن بُعد



الرياض: أعلنت شركة فورتينت -الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال حلول الأمن السيبراني الواسعة والمتكاملة- عن إطلاق جهاز جديد مدمج ومقاوم باسم "FortiGate Rugged 70G with 5G Dual Modem"، وهو حل أمني متطور مصمم خصيصًا لتأمين الشبكات، وتوفير اتصال (5G) لبيئات التكنولوجيا التشغيلية (OT).

ويتميز الجهاز الجديد بأحدث معالج أمان من الجيل الخامس من فورتينت (SP5)، كما أنه مزود بنموذج مودم مزدوج للجيل الخامس 5G؛ مما يوفر أداءً لا مثيل له في الشبكات، بالإضافة إلى خدمات أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من FortiGuard ؛ لضمان حماية شاملة من التهديدات السيبرانية. ويمتاز جهاز FortiGate Rugged 70G بإمكانية التوافر العالي من خلال مودم (5G)؛ لتلبية مجموعة متنوعة من الاستخدامات في البيئات القاسية والنائية، بما في ذلك: ماكينات الصراف الآلي عن بُعد، ذات الخدمات الشاملة.

ويعد الجهاز أداة مثالية للشبكات المتواجدة في المناطق النائية، والتي تتطلب دعمًا وحماية لكميات هائلة من حركة المرور والبيانات الحساسة مع بقائها متاحة إلى حد كبير. وفي الماضي، كانت الشركات تستخدم العديد من منتجات النقاط؛ لتلبية احتياجات الشبكات الفردية والأمن والاتصال؛ مما أدى إلى إنشاء بنية تحتية معقدة وسيئة الأداء يصعب تأمينها وإدارتها، ومن هنا يأتي هذا الجهاز الجديد ليوفّر حلاً فعالاً، ويستوفي جميع احتياجات الشبكات والأمن والاتصال في بيئات التكنولوجيا التشغيلية البعيدة.

ويقدّم جهاز Fortinet Rugged 70G المزود بمودم مزدوج 5G، لأول مرة تقنية الجيل الخامس إلى مجموعة جدران الحماية من الجيل التالي المتينة (NGFWs) من فورتينت، وبفضل ذلك، لا يجمع الجهاز بين الحماية من التهديدات على مستوى المؤسسات مع قدرات الشبكات عالية الأداء مثل SD-WAN والوصول إلى شبكة الثقة الصفرية فحسب، بل يوفّر أيضًا وظائف شبكة WAN اللاسلكية الرائدة في الصناعة لضمان التوافر العالي.

رؤية 2030

وقال سامي الشويرخ -المدير الإقليمي الأول لشركة فورتينت في السعودية-: "إن إطلاق الجهاز الجديد من FortiGate والمزوّد بمودم 5G يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في مختلف القطاعات، ويسهم في توفير بنية تحتية آمنة وفعالة لجميع الشركات والمؤسسات، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتحقيق تحوّل رقمي شامل، وتعزيز الأمن السيبراني في جميع قطاعات الاقتصاد".

وأضاف الشويرخ:" أن الجهاز الجديد من فورتينت يمتلك مجموعة من المزايا المتقدمة التي ستدعم الشركات في البيئات الصعبة والنائية على تعزيز أمنها الرقميّ، وحمايتها من التهديدات الإلكترونية المتطورة، كما سيعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية؛ من خلال توفير بنية تحتية شبكية موثوقة وفعّالة.

تأمين الخدمات المصرفية

يسهم جهاز Fortinet Rugged 70G مع المودم المزدوج 5G، في توفير إدارة آمنة لماكينات الصراف الآلي للبنوك عن بُعد، والتي غالبًا ما تكون موجودة في بيئات صعبة، مثل: الملاعب، والمراكز التجارية، وغيرها، حيث يعمل على تلبية كافة احتياجات نشر ماكينات الصراف الآلي وتأمينها، وإدارتها؛ من خلال وظائف الشبكات المتعددة، والتي تشمل: SD-WAN للاتصال الديناميكي، والتحكم في الوصول إلى الشبكة، وبوابة تطبيق ZTNA.

بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الأمان (التشفير من طرف إلى طرف، ومعلومات استخباراتية مضمّنة حول التهديدات)، وخدمة التوافر العالي (مودم مزدوج 5G)، وكذلك تلبية متطلبات المتانة المطلوبة لأجهزة الصراف الآلي؛ لتحمل الظروف المناخية الصعبة بما في ذلك درجات الحرارة العالية، أو المنخفضة.

ومع هذا الجهاز القوي المتكامل، يمكن للقطاع المصرفي الارتقاء بشبكات أجهزة الصراف الآلي البعيدة الخاصة به، وتوسيع نطاق خدماتها بسهولة عبر آلاف المواقع، وتوفير خدمات جديدة بأقل استثمار ممكن في البنية التحتية.

#بياناتشركات

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عن شركة فورتينت:

فورتينت Fortinet شركة عالمية متخصصة في حلول الأمن السيبراني والتقارب بين الشبكات والأمن، مهمتها تأمين الأشخاص والأجهزة والبيانات في كل مكان من خلال مجموعة متكاملة تضم أكثر من 50 منتجًا أمنيًا على مستوى المؤسسات. وتحظى حلول فورتينت بثقة أكثر من نصف مليون عميل، وذلك لانتشارها الواسع حول العالم بالإضافة إلى حصولها على براءات اختراع، وضمان جودتها في الصناعة. وتتكون من مؤسستين معهد فورتينت للتدريب، أحد أكبر وأشمل برامج التدريب في الصناعة، وهو مخصص لجعل التدريب على الأمن السيبراني وفرص العمل متاحة للجميع، ومؤسسة FortiGuard Labs، وهي مؤسسة مخصصة للأبحاث والاستخبارات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية في فورتينت، وتقوم بتطوير واستخدام التعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد العملاء بمستوى عالي من الحماية ومعلومات التهديدات في الوقت المناسب.

ولمعرفة المزيد عن حلول فورتينت للأمن السيبراني، يرجى زيارة: https://www.fortinet.com ، ومدونة Fortinet، وFortiGuard Labs.

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عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية

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