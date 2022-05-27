إدراج ناجح للشركة في تداول السعودية في فبراير الماضي

تأثرت الإيرادات والربحية سلباً بسبب التأخيرات المؤقتة في طرح المشاريع الرئيسية جراء جائحة COVID-19

الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام العالمية وتكاليف الشحن، فضلاً عن اضطرابات سلسلة التوريد، قد تم خفضه جزئياً بالكفاءات التشغيلية والمالية

انتعاش قوي للعمليات بدءًا من الجزء الأخير من العام وتوقع الاستمرار في السنة المالية 2023، مع وجود مجموعة قوية من المشاريع المزمعة

الدمام، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" ("أنابيب الشرق" أو "الشركة"، المدرجة تحت الرقم 1321 في تداول السعودية)، وهي الشركة الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)، اليوم، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، والتي عكست قدرة الشركة على الصمود أمام الضغوط الناشئة عن التأخيرات المؤقتة في طرح المشاريع الرئيسية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، جراء الجائحة العالمية، ما عزز من مكانتها القوية للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في الجزء الأخير من العام.

وقد مهد التحول الاستراتيجي لشركة "أنابيب الشرق" إلى شركة مساهمة عامة في فبراير 2022 الطريق أمام مسار واعد من النمو، مدعوم بمكانتها الرائدة في السوق وخطط التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية 2030.

أبرز المؤشرات للسنة المالية 2022

انخفضت الإيرادات التي بلغت 597 مليون ريال سعودي بنسبة 36٪ على أساس سنوي، مقارنةً ب 936 مليون ريال سعودي، بسبب تأجيل مشاريع عملاء رئيسيين جراء الجائحة العالمية خلال عامي 2020 و2021. ونظرًا لطول دورات المشاريع والفترات الزمنية الطويلة المقترنة بها، فقد انعكس تأثير الانخفاض في حجم المبيعات على الأداء المالي للسنة المالية 2022.

التي بلغت 597 مليون ريال سعودي بنسبة 36٪ على أساس سنوي، مقارنةً ب 936 مليون ريال سعودي، بسبب تأجيل مشاريع عملاء رئيسيين جراء الجائحة العالمية خلال عامي 2020 و2021. ونظرًا لطول دورات المشاريع والفترات الزمنية الطويلة المقترنة بها، فقد انعكس تأثير الانخفاض في حجم المبيعات على الأداء المالي للسنة المالية 2022. وصل إجمالي الربح الى 35 مليون ريال سعودي، منخفضاً بنسبة 85٪ مقارنةً ب 230 مليون ريال سعودي. ويعود ذلك الى تقلص أحجام الإنتاج والتأثير السلبي لارتفاع أسعار المواد الخام واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف اللوجستية. وقد ارتفعت أسعار المواد الخام الرئيسية للشركة بنسبة كبيرة، بينما تضاعفت تكاليف الشحن أربع مرات خلال السنة المالية 2022. ومع عودة استقرار الأسعار الآن، تواصل الشركة الاستفادة من تحسن وضع السوق واستئناف المشاريع، لتعزيز الهوامش والربحية.

الى 35 مليون ريال سعودي، منخفضاً بنسبة 85٪ مقارنةً ب 230 مليون ريال سعودي. ويعود ذلك الى تقلص أحجام الإنتاج والتأثير السلبي لارتفاع أسعار المواد الخام واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف اللوجستية. وقد ارتفعت أسعار المواد الخام الرئيسية للشركة بنسبة كبيرة، بينما تضاعفت تكاليف الشحن أربع مرات خلال السنة المالية 2022. ومع عودة استقرار الأسعار الآن، تواصل الشركة الاستفادة من تحسن وضع السوق واستئناف المشاريع، لتعزيز الهوامش والربحية. بلغ الربح، قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة 39 مليون ريال سعودي (منخفضا من 246 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021) مما يرجع في الأساس إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف ونفقات البيع والتسويق بسبب إعادة الهيكلة وتكاليف أخرى متعلقة بحوكمة الشركات.

ومن المتوقع أن يتعافى هامش الربح، قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة والبالغ 7٪ (26٪ في السنة المالية 2021) بما يتماشى مع حجم المبيعات المتوقعة للفترة القادمة.

بلغ صافي الخسائر 3 مليون ريال سعودي (مقارنة بصافي ربح بمبلغ 148 مليون ريال سعودي في 2021) على الرغم من العودة إلى الربحية في الجزء الأخير من السنة. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات نتيجة للتأخيرات المؤقتة في المشاريع، والزيادة الملحوظة في مختلف التكاليف، بما في ذلك المواد الخام. وتم تم خفض ذلك جزئياً بتقليص صافي تكاليف التمويل بنسبة 48٪ على أساس سنوي، وخفض نفقات الاستهلاك بمقدار 15.6 مليون ريال سعودي، نتيجة ممّا يرجع الى تغيير العمر الإنتاجي المقدّر لمعدات الشركة.

3 مليون ريال سعودي (مقارنة بصافي ربح بمبلغ 148 مليون ريال سعودي في 2021) على الرغم من العودة إلى الربحية في الجزء الأخير من السنة. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات نتيجة للتأخيرات المؤقتة في المشاريع، والزيادة الملحوظة في مختلف التكاليف، بما في ذلك المواد الخام. وتم تم خفض ذلك جزئياً بتقليص صافي تكاليف التمويل بنسبة 48٪ على أساس سنوي، وخفض نفقات الاستهلاك بمقدار 15.6 مليون ريال سعودي، نتيجة ممّا يرجع الى تغيير العمر الإنتاجي المقدّر لمعدات الشركة. ارتفع رصيد النقد وما يعادله إلى 74 مليون ريال سعودي (42 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021) وأدى التركيز على إدارة رأس المال العامل إلى رفع الذمم المدينة إلى 502 مليون ريال سعودي (358 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021).

إلى 74 مليون ريال سعودي (42 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021) وأدى التركيز على إدارة رأس المال العامل إلى رفع الذمم المدينة إلى 502 مليون ريال سعودي (358 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021). في حين أدى خفض المديونية وإعادة تمويل التسهيلات المصرفية بشروط أفضل إلى انخفاض صافي تكاليف التمويل بنسبة 48٪ على أساس سنوي، مع توفر أكثر من 2 مليار ريال سعودي من التسهيلات.

أبرز الجوانب التشغيلية

• اكتتاب عام ناجح للشركة في تداول السعودية في فبراير الماضي، وتغيير العلامة التجارية

• استمرار تنفيذ المشاريع الهامة بإتقان وجودة عالية، بالإضافة الى عائد على المواد الخام يعتبر الأعلى في السوق (حوالي 97٪)، مدعومًا بمرافق التصنيع المتقدمة، والكفاءات التشغيلية والمهارات الفنية القوية.

• منح وتوريد العديد من المشاريع لكل من الأنابيب الحلزونية والتغليف، بما في ذلك العقود مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC) وشركاء استراتيجيين آخرين، حيث تجاوزت قيمتها أكثر من 648 مليون ريال سعودي.

• الحفاظ على مكانة الشركة ك المصنع المفضّل لدى العملاء الرئيسيين مع الإبقاء على علاقات قوية مع مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، وكذلك الموردين، وشركاء الخدمات اللوجستية.

• التركيز القوي على حوكمة الشركات وتنمية رأس المال البشري

وقال محمد الشاهين، الرئيس التنفيذي لشركة أنابيب الشرق:"يعد إدراج شركة أنابيب الشرق على تداول السعودية علامة فارقة في مسيرة الشركة، ولاقت الشركة اهتمام كبير من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، الراغبين في الاستفادة من تميزنا في قطاعي المياه والطاقة في المملكة، وهما من العناصر المحورية في مبادرات رؤية 2030.

وبعد التقلبات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة العالمية، نشهد الآن عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية، مع استئناف العمل على العديد من المشاريع الضخمة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي ليعزّز من أدائنا المستقبلي. ونظرًا لقدراتنا الرائدة في القطاع، وتركيزنا على التميز التشغيلي، نحن على استعداد تام لترسيخ مكانتنا الرائدة في سوق تصنيع الأنابيب، مع وجود خطط لزيادة حصتنا في السوق، وتنمية أعمالنا لتغليف الأنابيب، مع تحقيق التوازن من حيث القطاعات التي نعمل بها.

كما نقوم أيضًا ببناء إطار عمل راسخ للاستدامة، من أجل مواءمة أعمالنا مع أفضل الممارسات العالمية. وسيتم تنفيذ ذلك عن طريق مبادئ الحوكمة السليمة، والتي تشمل الحفاظ على البيئة عبر الإدارة الفعالة للنفايات، والرشاد في استخدام الطاقة، ودعم المجتمع، بالإضافة الى ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة لجميع أصحاب المصلحة."

من جهته قال محمد درويش، المدير المالي لشركة أنابيب الشرق:"نجحت شركة أنابيب الشرق في تحسين أدائها المالي من خلال تحقيق صافي ربح قدره 16 مليون ريال سعودي خلال الربع الأخير من السنة المالية 2022، مع زيادة ملحوظة في أحجام المبيعات على خلفية التقدم في أوضاع السوق.

وخلال العام، واصل فريق الادارة الحفاظ على علاقات قوية مع شركائنا الرئيسيين، مما مكننا من تخفيف وطأة اضطرابات سلاسل التوريد بشكل فعال، وخلق فرص جديدة. وكانت الكفاءات التشغيلية والمالية في الصدارة خلال هذه الفترة. كما أن إعادة تمويل التسهيلات المصرفية بشروط محسنة جعلنا في وضع أفضل، خاصةً مع بداية الارتفاع في أسعار الفائدة.

ونتوقع استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال السنة المالية 2023، مع تحقيق زيادة في حجم المبيعات، مدفوعا بعودة النشاط في القطاع. وسيضمن وضعنا المالي والتشغيلي القوي والمدة الزمنة الطويلة لعقودنا، تقديم قيمة أعلى للمساهمين على المدى المتوسط."

الاستراتيجية والتوقعات

من المتوقع أن تشهد أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور طلباً قوياً علي مدى السنوات القليلة القادمة، مدعومة بمبادرات وطنية والواردة تحت رؤية 2030، والتي ستؤدي الى زيادة المشاريع الضخمة في قطاعي المياه والنفط والغاز.

من خلال استراتيجيتها، حافظت شركة أنابيب الشرق على مكانتها الريادية في سوق تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور في المملكة، مع زيادة حصتها في السوق والتنويع من خلال الفرص والأسواق الجديدة. وتخطط الشركة للاستمرار في ضخ الاستثمارات في مجال البحث والتطوير، لتعزيز ابتكار المنتجات بما يتماشى مع احتياجات العملاء، في حين ستواصل الشركة إدارة المصروفات ورأس المال العامل والتدفقات النقدية، لموازنة الزيادة المتوقعة في تكاليف التمويل نتيجة الارتفاع في أسعار الفائدة.

واستنادا لذلك، فإن شركة أنابيب الشرق واثقة بتحليها بالحجم والقدرة الفنية اللازمة للتنفيذ الفعال للمشاريع التي تم التعاقد عليها والاستفادة الكاملة من المشاريع الضخمة القادمة، وبالتالي تحسين أدائها المالي على المدى المتوسط، بما يتماشى مع دورة حياة هذه المشاريع.

ملخص البيانات المالية

الميزانية (بالمليون ريال سعودي) كما في 31 مارس 2022 كما في 31 مارس 2021 مجموع الموجودات 896 819 مجموع حقوق الملكية 515 518 مجموع المطلوبات 381 301

قائمة الدخل (بالمليون ريال سعودي) السنة المالية 2022 السنة المالية 2021 التغير على أساس سنوي الإيرادات 597 936 (36%) الربح، قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة 39 246 (84%) صافي الربح / (الخسارة) (3) 148 (102%)

قائمة التدفقات النقدية (بالمليون ريال سعودي) السنة المالية 2022 السنة المالية 2021 التغير على أساس سنوي صافي التدفقات النقدية الصادرة من الأنشطة التشغيلية (99) 357 (128%) صافي التدفقات النقدية الصادرة من الأنشطة الاستثمارية (3) (1) 125% صافي التدفقات النقدية الواردة من الأنشطة التمويلية 134 (383) (135%) صافي التغير في النقد والنقد المعادل 32 (27) (219%)

#بياناتشركات

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نبذة عن أنابيب الشرق:

تأسست شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (أنابيب الشرق) في عام 1431هـ (الموافق 2010م)، وهي الآن إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW) في المملكة العربية السعودية، وتتواجد منتجاتها في مختلف البنى التحتية الحيوية، وبالأخص في تطبيقات المياه والنفط والغاز. وبفضل قدرات تصنيع حديثة ونموذج أعمال متكامل يتضمن مصنع لحام مزدوج ومصنع تغليف الأنابيب، تصل إنتاجية شركة أنابيب الشرق إلى أكثر من 500 ألف طن من الأنابيب الحلزونية سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكبر مُصنِّعي الأنابيب الحلزونية في المنطقة.

للاتصال: IR@eastppipes.com

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