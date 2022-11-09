الشركة تعتزم إطلاق قدرة إنتاجية تتجاوز 10 جيجاواط خلال الربع الأول من عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة ترينا سولار، المزود العالمي الرائد للحلول الشاملة في مجالات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية، عن إطلاق وحدات فيرتكس إن بقدرة 595 واط، أحدث ابتكاراتها في مجال الطاقة الشمسية والمخصصة للمشاريع التجارية والصناعية والمرافق. وتعتمد محفظة ترينا سولار من نماذج الفئة إن على منصة رقاقة السيليكون 210 ملم الرائدة وتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية من الطراز i-TOPCon، بالإضافة إلى نماذج فيرتكس إن بقدرة 690 واط المخصصة للمرافق وفيرتكس إس بلس بقدرة 445 واط المخصصة لأنظمة ألواح الطاقة الشمسية المركبة على الأسطح. ويشكل نموذج فيرتكس إن خطوة سبّاقة تساهم في إعادة رسم ملامح سوق ألواح الطاقة الشمسية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنتونيو خيمينيز، مدير عام ونائب رئيس ترينا سولار في الشرق الأوسط: "يندرج طرح أحدث نماذج فيرتكس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في إطار التزامنا بتزويد عملائنا في المنطقة بأحدث التقنيات والحلول والمنتجات المبتكرة. ونؤكد دور نماذج فيرتكس إن بقدرة 595 واط بإحداث نقلة نوعية في القطاع وإرساء معايير جديدة يصعب على المنافسين مجاراتها".

نموذج فيرتكس إن بقدرة 595 واط جاهزة للإنتاج والارتقاء بمستوى عائلة فيرتكس

يتشارك نموذج فيرتكس إن الجديد المزايا ذاتها لدى عائلة فيرتكس من حيث القدرة والكفاءة وعائد الطاقة والموثوقية، ويتميز بقدرة إنتاجية تصل إلى 595 واط، بزيادة 30 واط عن نماذج الطراز إن التقليدية المتوفرة في السوق. كما يساهم نموذج الزجاج المزدوج في زيادة إنتاج طاقة النظام إلى 80%، مع تقديم مستويات أعلى من الكفاءة وعائد الطاقة والحد من التدهور وخفض تكاليف توازن النظام والتكلفة المستوية للطاقة في مختلف المشاريع. وتعتمد نماذج فيرتكس إن بقدرة 595 واط على منصة رقاقة السيليكون 210 ملم الرائدة وتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية من الطراز i-TOPCon، المتوافقة بشكل كبير مع أجهزة التتبع، بما يضمن تعزيز جدوى مشاريع المرافق في أكثر البيئات تعقيداً.

كما تقدم ترينا سولار، بالإضافة إلى نماذج فيرتكس إن بقدرة 595 واط، نماذج فيرتكس إن بقدرة 690 واط وفيرتكس إس بلس بقدرة 445 واط المزودة أيضاً بتكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية من الطراز i-TOPCon والمخصصة لتطبيقات الأسطح.

وتعزز محفظة نماذج الفئة إن الجديدة، والتي تتراوح قدرتها الإنتاجية بين 445 و690 واط، مكانة هذه الوحدات بوصفها منتجات رائدة لتطبيقات الأسطح ومشاريع المرافق، لا سيما في ضوء ارتفاع مستويات تكافؤ الشبكة وزيادة الطلب على الطاقة الشمسية وتنامي حصتها في السوق.

وتعتزم ترينا سولار البدء بعملية الإنتاج واسعة النطاق للجيل الجديد من نماذج فيرتكس إن بحلول نهاية العام الجاري، ومن المتوقع طرح قدرة إنتاجية تتجاوز 10 جيجاواط من وحدات الفئة إن بحلول الربع الأول من العام المقبل، على أن تصل إلى 20 أو 30 جيجاواط بحلول نهاية 2023. وبدأت ترينا سولار عمليات الإنتاج واسعة النطاق لوحدات i-TOPCon في عام 2018، عندما فازت بجائزة أفضل نموذج توضيحي للشركات في برنامج توب رنر في الصين. وحظيت وحدات i-TOPCon منذ ذلك الحين بإشادة واسعة في السوق وتم اعتمادها على نطاق واسع في محطات توليد الطاقة ومشاريع تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المباني في مختلف أنحاء العالم. كما تسعى ترينا سولار إلى مواصلة تطوير منتجاتها من الفئة إن والترويج لها بهدف تلبية الطلب المتزايد على وحدات الطاقة فائقة الأداء.

لمزيدٍ من المعلومات حول عائلة فيرتكس من ترينا سولار، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: vertex.trinasolar.com



ريادة القطاع بالشفافية والابتكار التقني

تلتزم ترينا سولار بالابتكار التقني والاستمرار بإرساء معايير جديدة في القطاع في جانبي الأداء والاستدامة. وحققت الشركة 25 رقماً قياسياً عالمياً في كفاءة خلايا ووحدات الطاقة الشمسية التي تنتجها. وفي أغسطس الماضي، سجلت وحدات فيرتكس من الفئة إن من ترينا سولار القائمة على تكنولوجيا السليكون أحادي البلورية رقماً قياسياً عالمياً من حيث الكفاءة بلغ 24.24%، وهو الرقم الأعلى من نوعه عالمياً بين خلايا السيليكون i-TOPCon أحادية البلورية من الفئة إن الصناعية المخصصة للمساحات الكبيرة. وجاء ذلك بعد بضع أشهر من تسجيل رقم قياسي عالمي في مجال خلايا السيليكون i-TOPCon أحادية البلورية من الفئة إن الصناعية المخصصة للمساحات الكبيرة.

تلتزم ترينا سولار، والتي كانت السبّاقة في مجال تكنولوجيا رقاقة السيليكون 210 ملم، بتطوير منصة مفتوحة ومتوافقة مع معظم تقنيات الخلايا المتقدمة، مثل i-TOPCon وتقنية الخلايا الشمسية غير المتجانسة. وتنفرد عائلتا فيرتكس إن وفيرتكس إس بلس، القائمتان على منصة تكنولوجيا رقاقة السيليكون 210 ملم، بجميع المزايا التي تزخر بها تقنيات رقاقة السيليكون 210 ملم وتكنولوجيا الفئة إن، ما يساهم في تعزيز القيمة المقدمة للعملاء.

مستقبل مستدام

شاركت ترينا سولار في 12 أكتوبر الماضي في جلسة استضافتها وكالة بلومبيرغ في لندن تحت عنوان الطريق نحو مستقبل مستدام بحضور أبرز الشركات في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، حيث سلطت الضوء على رؤيتها لتحقيق الحياد المناخي من خلال ابتكار حلول الطاقة الشمسية الذكية.

وأشارت ترينا سولار إلى تحقيق عائلة منتجات فيرتكس نتائج رائدة على مستوى القطاع من حيث انخفاض انبعاثاتها الكربونية، بعد حصولها على شهادة تقييم دورة الحياة المعمول بها في معايير أيزو واعتماد البصمة الكربونية من قِبل أبرز مؤسسات الاعتماد العالمية التابعة لأطراف ثالثة، بما فيها مختبرات يو إل ونظام إعلان المنتج البيئي وسيرتيسوليس. وتطمح ترينا سولار إلى تحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة واعتماد الممارسات البيئية المسؤولة من أجل الوصول إلى الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة في جميع عمليات وأنشطة التصنيع لديها بحلول عام 2030، بما ينسجم مع الهدف السابع من أهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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