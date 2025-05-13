الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة "أريب كابيتال"، المتخصصة في إدارة الصناديق العقارية، عن توقيعها اتفاقية تمويل جديدة مع "البنك الأهلي السعودي" بقيمة 5.8 مليار ريال، وذلك لتعزيز قدراتها التمويلية في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية الطموحة في السوق العقاري السعودي.

وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة استراتيجية تدعم جهود الشركة في توسيع محفظتها الاستثمارية، وتطوير مشاريع عقارية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي، بما يسهم في تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين ويعزز مكانتها كشركة إدارة أصول رائدة في قطاع الصناديق العقارية.

وأكدت "أريب كابيتال" أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة البنوك الرائدة في المملكة، وفي مقدمتهم "البنك الأهلي السعودي"، في كفاءة أدائها وقدرتها على إدارة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية النوعية، خاصة في القطاعات العقارية الواعدة.

يُذكر أن "أريب كابيتال" ومقرها الرئيسي في الرياض، تُعد من أبرز الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية وتبلغ قيمة الأصول تحت إدارتها أكثر من 20 مليار ريال، والشركة خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية السعودية (ترخيص رقم 30 – 08119)، وهي تسعى إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة تساهم في تنمية القطاع العقاري بالمملكة.

حول أريب كابيتال:

تُعَدُّ "أريب كابيتال" شركة متخصِّصة في إدارة الأصول، وتركِّز على تقديم حلولٍ ومنتجاتٍ استثماريةٍ عقاريةٍ مبتكرةٍ ذات طابعٍ عالميّ. وتستهدف الشركة المؤسسات، والشركات العائلية، والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، وتوفِّر لهم فُرصًا استثماريةً تتماشى مع الضوابط الشرعية، مستندةً إلى إدراكٍ عميقٍ لاحتياجات العملاء، وفهمٍ شاملٍ لعوامل المخاطر.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وتخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية السعودية بموجب الترخيص رقم (30 – 08119). وللمزيد من المعلومات، يُمكن زيارة الموقع الرسمي: www.areebcapital.com

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