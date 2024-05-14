مجموعة فقيه للرعاية الصحية تعلن عن سعر الطرح النهائي لطرحها العام الأولي

تحديد سعر الطرح النهائي عند 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي

عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات شهدت طلبات إجمالية بقيمة 341 مليار ريال سعودي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغت تغطية الاكتتاب 119 مرة

تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد في يوم الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 21 مايو) وتنتهي في نهاية يوم الأربعاء 14 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 22 مايو 2024م)

تعلن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه ("الشركة")، والتي يشار إليها والجهات التابعة لها كمجموعة فقيه للرعاية الصحية ("مجموعة فقيه للرعاية الصحية" أو "المجموعة")، الشركة السعودية الرائدة في توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة عالية الجودة والتي نالت ثقة ملايين الأسر على مدار أربعة عقود، عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 13.3 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي عائدات الطرح للشركة والمساهمين البائعين 2.9 مليار ريال سعودي.

حققت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات نجاحاً كبيراً، حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 341 مليار ريال سعودي مع مزيج متنوع من المستثمرين من المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور مازن سليمان فقيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "نحن فخورون بحجم الإقبال الكبير من المؤسسات على الاكتتاب، حيث يشكل ذلك دليلاً ملموساً على مكانة المجموعة كواحدة من أبرز مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية. ونحن نترقب تحقيق المزيد من النجاحات، بإذن الله. ونتمتع بوضع قوي يؤهلنا للمساهمة في مسيرة نمو المملكة مع نموذجنا المتكامل للرعاية الصحية، وجذورنا الأكاديمية الراسخة، وحرصنا الدائم على استخدام أحدث التقنيات".

تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد – المؤهلين على النحو المحدد في نشرة الإصدار – في يوم الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 21 مايو) وتنتهي في نهاية يوم الأربعاء 14 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 22 مايو 2024م). وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في 19 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 27 مايو 2024م) على أن يتم رد فائض الاكتتاب في 27 ذو القعدة 1445هـ (الموافق 4 يونيو 2024م). ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في تداول السعودية بعد استيفاء جميع المتطلبات القانونية ذات الصلة.

تفاصيل الطرح

تحديد سعر الطرح النهائي عند 57.5 ريال سعودي للسهم الواحد ، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 13.3 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي).

، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة وقت الإدراج ستبلغ 13.3 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي). يبلغ إجمالي حجم الطرح 2.9 مليار مليون ريال سعودي (764 مليون دولار أمريكي).

سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية، على أن يتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.

عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 49.800.000 سهم عادي تمثل 21,47% من رأس مال الشركة المصدر (بعد زيادة رأس المال) عن طريق إصدار 30,000,000 سهم عادي جديد (" الأسهم الجديدة ") وبيع 19,800,000 سهم عادي من الأسهم الحالية (" أسهم البيع ") من قبل المساهمين البائعين في الشركة (ويُشار إلى الأسهم مجتمعة بـ " أسهم الطرح" ) .

سهم عادي تمثل 21,47% من رأس مال الشركة المصدر (بعد زيادة رأس المال) عن طريق إصدار 30,000,000 سهم عادي جديد (" ") وبيع 19,800,000 سهم عادي من الأسهم الحالية (" ") من قبل المساهمين البائعين في الشركة (ويُشار إلى الأسهم مجتمعة بـ " ) تم تخصيص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشار المالي - بالتنسيق مع الشركة - تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى44,820,000 سهماً من أسهم الطرح تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين في جميع الأحوال 3,000,000 سهماً من أسهم الطرح. وبناءً عليه، سيتم تخصيص 41,820,000 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد.

بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي عائدات أسهم البيع على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم دفع صافي عائدات الأسهم الجديدة إلى الشركة واستخدامها من أجل تمويل استراتيجية النمو ولأغراض الشركة العامة.

- فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين:

§ شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب.

شركة العربي المالية وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية ("هيرميس") كمديري لسجل الاكتتاب ومتعهدين لتغطية الطرح.

كمديري لسجل الاكتتاب ومتعهدين لتغطية الطرح. مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول (ساب) ومصرف الإنماء وبنك الجزيرة كجهات مستلمة لشريحة المكتتبين الأفراد.

شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة ("موليس") كمستشار للمساهمين البائعين.

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-انتهى-

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