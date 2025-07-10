دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن اكتمال 57% من أعمال التشييد في مشروع "عزيزي سنترال" السكني المعاصر في منطقة الفرجان. ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الربع الأخير من العام الجاري.

ويتقدم العمل في الموقع بوتيرة سريعة، حيث اكتملت أعمال التشييد، ووصلت نسبة أعمال البناء والتكسية الداخلية إلى 97% و95% على التوالي. وبلغت نسبة أعمال البلاط 18%، بينما بلغت نسبة أعمال تركيب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والميكانيكا والكهرباء والسباكة 64% و53% على التوالي. كما اكتملت أعمال الواجهات بنسبة 50%، ووصلت نسبة تركيب المصاعد إلى 22%، ووصلت نسبة التشطيبات الإجمالية إلى 37%. وقد تم توظيف 414 عاملاً لتسريع وتيرة التطوير.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نحن سعداء برؤية التقدم المستمر الذي يشهده "عزيزي سنترال"، مشروعنا التطويري الواقع في منطقة الفرجان ذات النمو المتسارع. وفي إطار التزامنا بالتسليم في الموعد المحدد وجودة البناء الاستثنائية، تخضع كل مرحلة من مراحل البناء لإشراف دقيق لضمان استيفائها لأعلى المعايير. وصُمم "عزيزي سنترال" بعناية فائقة ليقدم تجربة معيشية مميزة، ونتطلع إلى استقبال السكان في منازلهم الجديدة بحلول نهاية العام."

ويشمل "عزيزي سنترال" مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك مسارات مخصصة للمشي ذات مناظر طبيعية، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، وحمامات سباحة منفصلة للكبار والصغار، بالإضافة إلى منطقة جلوس خارجية ومنطقة للشواء ومواقف سيارات واسعة. كما يقدم المشروع مجموعة متنوعة من خيارات البيع بالتجزئة والمطاعم لتلبية احتياجات السكان اليومية ورغباتهم الترفيهية.

ويقدم المشروع مجموعة متنوعة من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف، مصممة لتلبية احتياجات أنماط الحياة العصرية، كما يتميز بتصميمات داخلية وخارجية أنيقة تجمع بين الراحة والفخامة.

وسيستفيد المقيمون من اتصال مميّز بالطرق السريعة الرئيسية في دبي، حيث تقع محطة مترو الفرجان على بُعد دقائق قليلة فقط من المشروع. كما تقع الوجهات الرئيسية مثل مدينة إكسبو دبي، ودبي مارينا، ونخلة جميرا على مسافة قريبة، ما يضمن الراحة وسهولة الوصول إلى مختلف الأماكن.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.