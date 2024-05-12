سيف ثابت: جهينه تنجح في تعزيز مكانتها الريادية في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات بلغت 561 مليون جنيه



• مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو والاستثمار وفتح أسواق خارجية لتعزيز تواجد علامتنا التجارية عالمياً

• حافظنا على حصتنا السوقية في قطاع الألبان وخفضنا الأسعار لتتناسب مع المستهلك المصري

• زيادة مبيعات التصدير بنسبة 137٪ وصافي الدين انخفض بنسبة 71٪ في عام 2023

أكد سيف ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة جهينه للصناعات الغذائية، أن الشركة خصصت 561 مليون جنيه استثمارات خلال عام 2023 على التصنيع والتوزيع وقطيع الماشية. وأن هذه الاستثمارات ساهمت بشكل فعال في توسيع نطاق تواجد الشركة في السوق، بما يتماشى مع استراتيجية جهينه التي تستهدف زيادة وتوسيع الاستثمارات المستقبلية.

وقال تعليقاً على النتائج المالية الإيجابية للشركة لعام 2023: "جاءت النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 2023، لتعكس نجاح استراتيجيتنا في التركيز على تنويع المنتجات، وزيادة وتعزيز كفاءة العمليات، وضمان جودة المنتجات طبقاً لأفضل المواصفات العالمية، مما ساهم في تحسن المبيعات والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى انه دعما لخطة الدولة في الوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار صادرات، تمكنت الشركة من زيادة مبيعات التصدير لتسجل 1.171 مليون جنيه خلال السنة المالية 2023، بنسبة نمو 137٪، عن العام السابق. وأوضح أن ذلك يعكس نجاح جهود الشركة في فتح أسواق جديدة وتوسيع نطاق تواجدها في العديد من الدول للارتقاء بالصادرات المصرية ووضعها في المكانة التي تستحقها.

وشدد سيف ثابت على أن جهينه مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو من خلال الاستثمار في التوسع، وفتح أسواق جديدة خارج مصر بهدف تعزيز تواجدها عالمياً وتحقيق المزيد من النمو والنجاح في السنوات المقبلة.

وأوضح أن الشركة تمكنت من خفض صافي دينها من 637 مليون جنيه بنسبة 71% ليصل إلى 192 مليون جنيه مصري في نهاية الربع الرابع، وارتفع المخزون بمقدار 61% ليسجل 2.784 بنهاية الربع الرابع من عام 2023، لافتًا إلى أن جميع قطاعات جهينه شهدت أداءً قويًا خلال العام.

وقال: "حافظ قطاع الألبان على حصته السوقية على الرغم من انخفاض الاستهلاك الكلي في القطاع بسبب التضخم، ودفعنا ذلك إلى ترشيد الاستهلاك من خلال خفض أسعار منتجات الألبان مع الحفاظ على نفس الجودة لتتناسب مع المستهلك المصري، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا في جهينه التي تهدف لتوفير تشكيلة متنوعة من منتجاتنا ترضى جميع المستهلكين.

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