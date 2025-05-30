82% نسبة الموظفات الإماراتيات من إجمالي الموظفات في الشركة

284 خريجًا إماراتيًّا في برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي منذ 2021

إي آند درّبت المواطنين على الذكاء الاصطناعي قبل انتشاره حول العالم

توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف معارض التوظيف

أبوظبي : حقَّقَت "إي آند الإمارات"، ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، قفزةً نوعية في ملف توطين الوظائف، بعد تسجيلها ارتفاعًا قياسيًّا غير مسبوق في توطين الكوادر الإماراتية في الشركة بنسبة 56% في عام 2025، مقارنةً بنسبة 49% في عام 2021.

تبرز هذه الإنجازات جهودَ "إي آند الإمارات" المتواصلة لتمكين المواطنين، وتعزيز دورهم في قيادة مسيرة الابتكار والتطوير، والتزامها الراسخ بدعم رؤية الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية، في ظل توجُّهات القيادة الرشيدة إلى دعم تمكين المواطنين الإماراتيين من التزوُّد بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، وصنع مستقبل أفضل عماده المواطن الإماراتي.

وفي إطار تعزيز القيادة الوطنية، نفَّذت الشركة استراتيجية لدمج الكفاءات الإماراتية في المناصب العليا؛ حيث تجاوز المواطنون في المناصب الإدارية العليا نسبة 60%، في نجاح يُبرهن على الثقة الكبيرة التي أَوْلَتْها "إي آند الإمارات" لتنمية الكوادر المحلية وتقديمها باعتبارها ركيزة أساسية لرؤيتها المستقبلية.

ومن جانب التنوع بين الجنسين، حقَّقَت "إي آند الإمارات" تطورًا ملحوظًا في تمكين المرأة الإماراتية؛ إذ بلغت نسبة الموظفات الإماراتيات 82% من إجمالي الموظفات، وهو أعلى معدل أحرزته الشركة في تاريخها.

وحقَّقت جهود "إي آند الإمارات" في دعم الخريجين والكوادر الشابة نجاحًا متميزًا؛ حيث نجحت الشركة في تمكين 284 خريجًا إماراتيًّا في تقنية الذكاء الاصطناعي منذ عام 2021 وحتى اليوم، أي قبل انتشار طفرة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته حول العالم.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "إي آند": "تمثِّل هذه الأرقام دليلًا حيًّا على التزامنا العميق بتوطين الوظائف وتعزيز التنوع؛ حيث نضع الكفاءات الوطنية في قلب استراتيجيتنا لتحقيق التنمية المستدامة. إن تحقيقَنا هذه النتائج يعكس الجهود الحثيثة لفريق عملنا وشراكتنا البناءة مع مختلف الجهات الحكومية، وسنواصل الاستثمار في البرامج التي تخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتَضْمَن انتقال المعرفة والمهارات إلى جيل المستقبل، مؤكِّدين بذلك دورَنا الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الإمارات الرقمية والابتكارية".

وأضاف المنصوري: "إن حرصنا على توطين الكوادر ضمن الشركة هو نتاج رؤية استراتيجية تعكس التزامنا برسالة دولة الإمارات؛ التي ترى الاستثمار في الإنسان هو أساس التميز، وقد تجسَّد ذلك من خلال برامجنا التدريبية المتخصصة، مثل برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي. ونحن فخورون بأن 60% من قياداتنا العليا إماراتيون، وأننا نساهم في تمكين المرأة الإماراتية، التي تشكِّل 82% من موظفاتنا".

كما واصلت "إي آند الإمارات" طرح شواغر وظيفية متنوعة تستهدف المواطنين من خريجي الثانوية العامة والجامعات خلال معارض التوظيف مثل معرض توظيف X زاهب، ومعرض الخدمة الوطنية للتوظيف، ما يساهم في توفير فرص عمل تنافسية ومتميزة للمواطنين.

واختتم المنصوري: "تمثِّل معارض التوظيف منصاتٍ استراتيجيةً لربط المواهب الوطنية بفرص حقيقية؛ حيث قدَّمنا خلالها مئات الوظائف في قطاعات التكنولوجيا والمبيعات والدعم الفني، وهو ما يعكس قدرتنا على خلق بيئة عمل جاذبة".

من خلال هذه المبادرات والشراكات الاستراتيجية، تؤكِّد "إي آند الإمارات" دعمها للتنمية البشرية والاقتصادية، عبْر تبني أفضل الممارسات في مجال التوطين، وتُعَدُّ هذه النتائج منصة انطلاق لتعزيز المزيد من البرامج والمبادرات الوطنية التي تدعم بناء مستقبل أفضل، بمشاركة جميع شرائح المجتمع الإماراتي.

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