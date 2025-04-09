دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقّقت مجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات المالية في العالم ومقرّها دبي، إنجازاً تاريخياً في الثالث من أبريل 2025 بتسجيل حجم تداول يومي هو الأعلى على الإطلاق في مسيرة المجموعة بلغ 55.85 مليار دولاراً خلال الأسبوع الأول من أبريل.

ويمثل هذا الإنجاز بداية قوية للمجموعة في الربع الثاني من العام٬ حيث سجّلت متوسط حجم تداول يومي غير مسبوق تجاوز 35 مليار دولار خلال الأربعة أيام الأولى من شهر أبريل.

كما تعكس هذه النتائج الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء من مختلف أنحاء العالم، سواء من الأفراد أو المؤسسات، بخدمات المجموعة، إلى جانب التزامها المستمر بأعلى معايير الشفافية وتعزيز إجراءات التداول الآمن والامتثال التنظيمي الصارم.

وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة: "نفخر بمشاركة هذه النتائج الاستثنائية مع عملائنا وشركائنا في النجاح، حيث تجسّد مكانتنا الراسخة في القطاع المالي، وتؤكد حرصنا على التقدم التكنولوجي والثقة المستمرة التي نحظى بها من عملائنا حول العالم".

وقد شهد عام 2024 نمواً ملحوظاً في أعمال المجموعة وإيراداتها، مدفوعاً بالتوسع الدولي وطرح منتجات مبتكرة. ومن أبرز الإنجازات إطلاق منصة وتطبيق MultiBank-Plus، الجيل الجديد من منصات التداول التي توفّر تجربة سلسة للمستخدمين. كما عزّزت المجموعة حضورها في مجال الأصول الرقمية من خلال تطبيق MultiBank.io لتداول العملات الرقمية، الذي وضع معايير جديدة للكفاءة التشغيلية في هذا القطاع. أما Mex Exchange فهي أول شبكة إلكترونية عالمية للتداول (ECN) موجّهة خصيصاً لأسواق دول البريكس ودول الخليج، وقد وفّرت سيولة غير مسبوقة وقدرات متطورة للتعامل مع متطلبات السوق المتنامية.

كما ساهمت الشراكات الاستراتيجية للمجموعة في ترسيخ مكانتها، إذ أتاحت الاتفاقيات مع "الأنصاري للصرافة"، و"بنك المشرق" في تبسيط العمليات وتوفير حلول إيداع وسحب أسرع وأكثر راحة للعملاء، كما حصلت المجموعة على رخصة مزوّد خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من إمارة دبي، ما يؤكّد التزامها بأعلى معايير الحوكمة والتميز.

وبناء على هـذا الزخم، حققت المجموعة نتائج مالية استثنائية خلال عام2024، حيث تجاوزت الإيرادات 361 مليون دولار، بينما بلغ صافي الأرباح 264 مليون دولار بنسبة نمو 16%.

وقد تأسست مجموعة ملتي بانك عام 2005 في كالفورنيا، وتخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليوني عميل في أكثر من 100 دولة، وبفضل حصولها على تراخيص من 17 هيئة رقابية عالمية مرموقة، تواصل المجموعة ريادتها في الخدمة المتميزة والابتكار المستمر في الأسواق.

حول "مجموعة ملتي بانك"

تأسست مجموعة ملتي بانك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005، وهي واحدة من أبرز الرواد العالميين في مجال المشتقات المالية، حيث تخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليوني عميل في 100 دولة، ويتجاوز حجم التداول اليومي لديها 35 مليار دولار. وتشتهر المجموعة بحلولها المبتكرة للتداول وامتثالها التنظيمي الصارم والتميّز في خدمة العملاء، وتقدم خدمات متنوعة للوساطة المالية وإدارة الأصول من خلال منصات التداول الحائزة على العديد من الجوائز، والتي توفر أعلى مستويات الرافعة المالية التي تصل حتى 500:1 على مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقميّة. وتعدّ من أكثر مؤسسات المشتقات الماليّة تنظيماً في العالم بحصولها على تراخيص من أكثر من 17 هيئة رقابيّة ماليّة عالمية مرموقة في 5 قارات. وقد نالت المجموعة أكثر من 70 جائزة تقديراً لتميّزها في التداول وامتثالها التنظيمي.

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