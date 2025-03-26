دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي التجاري، أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونه مع سيمنس للطاقة، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الطاقة، بهدف تأمين تسهيلات ائتمانية ثنائية/مزدوجة بقيمة 550 مليون درهم إماراتي لصالح شركة سيمنس للطاقة ذ.م.م في الإمارات العربية المتحدة. سيساهم هذا التسهيل الإئتماني في تعزيز التزام بنك دبي التجاري، بدعم الشركات من خلال توفير الحلول المالية المخصصة، ما يمكن شركة سيمنس للطاقة ذ.م.م من تنفيذ مشاريعها المتزايدة وتحقيق النمو في المستقبل.

تجسد هذه الصفقة خطوة استراتيجية متقدمة لبنك دبي التجاري، وستساهم في ترسيخ مكانته في قطاع الطاقة من خلال الشراكة مع مؤسسة رائدة تتمتع بمكانة عالمية مرموقة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط هذا التسهيل الإئتماني الضوء، على قدرات وإمكانات بنك دبي التجاري الراسخة، على مستوى هيكلة الحلول المالية واسعة النطاق، ما يعزز موقعه باعتباره الشريك المفضل للشركات متعددة الجنسيات في الخدمات المصرفية، وعامل تمكين رئيسي لدفع مسيرة النمو في القطاع المصرفي.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري:" يسعدنا في بنك دبي التجاري، تقديم هذا التسهيل الائتماني الثنائي لشركة سيمنس للطاقة، انطلاقاً من موقعها كجهة فاعلة في قطاع الطاقة. وتُشكل هذه الشراكة دلالة واضحة على القوة المالية التي نتمتع بها وقدرتنا على دعم الشركات العالمية الرائدة لتحقيق طموحات التنمية، كما تساهم في تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق في دولة الإمارات العربية المتحدة".

قال روبيرت ماكآنالي، نائب الرئيس الأول للخزانة والتمويل المؤسسي في سيمنس للطاقة : "إن الصمود المالي والمرونة الاستراتيجية أساسيتان للوفاء بالتزاماتنا، ودفع عجلة التحول الطاقي. هذه الشراكة تعزز قدرتنا على التعامل مع صناعة ديناميكية، ودعم تحولات الطاقة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط - إحدى أسرع أسواق الطاقة نموًا في العالم".

يتماشى هذا التسهيل الائتماني مع الرؤية الاستراتيجية لبنك دبي التجاري، ومن شأنه الإسهام في تعزيز مكانته في السوق من خلال توفير حلول مالية مصممة خصيصًا لرواد وقادة الصناعة. وستساهم هذه الشراكة، من خلال تسهيل توسع شركة سيمنس للطاقة ذ.م.م ، في تعزيز دور بنك دبي التجاري، بصفته شريك مالي موثوق، إلى جانب تمكين شركة سيمنس للطاقة ذ.م.م للاستفادة من الفرص الجديدة في المنطقة. يكتسب قطاع الطاقة، أهمية خاصة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس تعاون بنك دبي التجاري مع شركة سيمنس للطاقة ذ.م.م، التزام البنك بدعم القطاعات الرئيسية التي تُعتبر عنصر تمكين ومحفز لمسيرة التقدم والابتكار.

عن بنك دبي التجاري

تأسس بنك دبي التجاري (DFM: CBD) عام 1969 بموجب مرسوم أميري صادر عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. واليوم، يُعد البنك أحد أبرز المؤسسات المالية في دولة الإمارات، حيث يقدم خدمات مصرفية مبتكرة ومخصصة للأفراد والشركات، من خلال منصات مصرفية رقمية متطورة وشبكة فروع وأجهزة صراف آلي واسعة.

على مدى العقود الماضية، تطور بنك دبي التجاري ليصبح مؤسسة مصرفية متقدمة مدعومة بأسس مالية قوية، حيث يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

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