دبي: أعلنت علامة "آرت هاوس" العالمية عن ثاني مشاريعها السكنية في دبي تحت اسم "آرت هاوس هيلز أرجان"، بعد النجاح اللافت الذي حقّقه أول مشروعاتها في منطقة ميدان. ويجسّد المشروع الجديد الانتقال الفريد لتراث التصميم والإبداع الذي يشتهر به فندق "آرت هاوس نيويورك" إلى إحدى أسرع المناطق السكنية نمواً في المدينة. ويعتبر هذا البرج من بين الأعلى ارتفاعاً والأكثر غنى بالمرافق والخدمات في منطقة أرجان، كما يقدّم أسلوب حياة مستوحى من مفاهيم العافية والثقافة والابتكار التصميمي.

يجمع "آرت هاوس هيلز أرجان" بين الأسلوب الإبداعي لمانهاتن وفلسفة الحياة الراقية التي ترتكز إلى التصميم والطموح، كما يمثّل توسّعاً استراتيجياً بارزاً لعلامة "آرت هاوس" في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقدّ تمّ تنفيذ المشروع بدعم من شبكة موثوقة من شركاء الصناعة العالميين، ما يعزّز مكانة العلامة من حيث الالتزام بالثقافة وأسلوب الحياة والتميّز المعماري.

وشهدت المناسبة الرسمية توقيع اتفاقية الشراكة بين الأطراف الاستراتيجية كافة التي تتولّى إطلاق مشروع "آرت هاوس هيلز أرجان"، وهم:

آرت هاوس– الشريك العالمي للعلامة.

أدان للتطوير العقاري– المطوّر العقاري الذي يطلق من خلال هذا المشروع أولى خطواته في سوق دبي، ما يشير إلى نوايا طويلة الأمد لتقديم منتجات سكنية راقية.

توسكاني– الشريك الاستراتيجي، يقدّم الهيكلية التطويرية والخبرة السوقية.

كليدور– الشريك التطويري (تأسّست على يد عمر غُل)، وهي الشريك الرسمي لعلامة "آرت هاوس" في دولة الإمارات، وتُعدّ البوابة الحصرية لجميع المشاريع التي تحمل اسم العلامة في الدولة.

سانتوش بونورو– شريك ومدير تطوير، وهو من أبرز الأسماء القيادية في القطاع العقاري، ما يعزّز الثقة بقدرة التنفيذ.

"نيو سيستم إنجنيرينغ" NSE – المقاول الإنشائي للمشروع، يتمتّع بخبرة تزيد على 25 عاماً، وقد أنجز أكثر من 120 مشروعاً لصالح شركات تطوير رائدة مثل "إعمار"، و"ديار"، و"راك العقارية"، ويتولّى حالياً إدارة أكثر من 130 مشروعاً سكنياً وتجارياً في الدولة.

يسهم مشروع "آرت هاوس هيلز أرجان" في ترسيخ حضور العلامة في السوق الإماراتي، ويعزّز من مكانة منطقة أرجان كوجهة واعدة وناضجة تجذب المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حدّ سواء. فضلاً عن إسهامه في تعزيز موقع دبي كمركز إقليمي رائد للعقارات السكنية التي تركّز على التصميم ومفاهيم العافية. ويتميّز "آرت هاوس هيلز أرجان" بمنظومة مرافق متكاملة وتصميم معماري يتمحور حول الراحة ورفاه العيش، ما يجعله علامة فارقة في قطاع الإسكان الفاخر بمفهومه العالمي الجديد الذي يجمع بين التصميم الراقي ونمط الحياة المدروس، ضمن بيئة توفّر تجربة سكنية فريدة من نوعها.

منصة المرافق:

مسابح مخصّصة للكبار والأطفال مع منطقة ألعاب

غرف ساونا وبخار منفصلة للرجال والنساء

مساحة مخصّصة للعلاج بالصوت

استوديو للحركة والمرونة الجسدية

ركن مخصّص للعافية والتغذية الصحية

مكتبة وصالة ألعاب

مرافق السطح:

مسبح إنفينيتي بإطلالات مترامية

صالات رياضية منفصلة للرجال والنساء مزوّدة بمسابح باردة وساخنة

حديقة يابانية على السطح

منصّة مخصّصة لليوغا وحديقة تأمّل وسكينة

لا يتوافر في أي مشروع آخر ضمن منطقة أرجان هذا المستوى من التنوّع والعمق في تكامل المرافق، ما يرسّخ مكانة "آرت هاوس هيلز – أرجان" كمشروع يضع مفاهيم العافية ونمط الحياة التجريبية في جوهر الحياة السكنية.

وفي هذا الصدد، قال عمر غُل، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة "كليدور"::"مشروع "آرت هاوس هيلز – أرجان" ليس مجرد تطوير عقاري، بل هو معيار جديد لنمط الحياة المدفوع بالتصميم والغني بالمرافق، في إحدى أسرع المناطق السكنية نمواً في دبي. نفتخر بإطلاق علامة "آرت هاوس" بالشراكة مع "أدان"، و"توسكاني"، و "إن إس إي" ’NSE‘، واضعين نصب أعيننا خلق أسلوب حياة يستند إلى الإبداع، والتوازن، وثقافة التصميم العالمية."

من جهته، صرّح بهاسكارا سانتوش بونورو، شريك ومدير تطوير المشروع:"يعكس مشروع "آرت هاوس هيلز" قناعتنا بأن أرجان أصبحت مستعدّة لاستقبال مشروع عالمي التوجّه يرتكز على التصميم. هذه الشراكة تجمع نخبة من الأسماء الرائدة في السوق العقاري بدبي، ونحن فخورون بتقديم مشروع يرتقي بأفق المنطقة ويعزّز تجربة العيش فيها."

كما قال المهندس عماد خليل، مؤسّس شركة "نيو سيستم إنجنيرينغ" (NSE)"نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الجودة، وبتسليم المشروع قبل الموعد المحدّد بوقت كافٍ."

حول "آرت هاوس هيلز – أرجان":

يشكّل هذا المشروع أحد أهم التطويرات المرتقبة في منطقة أرجان، بما يعكسه من ثقة متزايدة لدى المستثمرين، ويعزّز موقع شركة "أدان" عبر أولى خطواتها في قطاع التطوير العقاري بدبي. وتُرسّخ الشراكة مع فندق "آرت هاوس نيويورك"، إلى جانب ما يقدّمه المشروع من مرافق متكاملة وغير مسبوقة، مكانته كمشروع متفرّد ضمن سوق يشهد تنافساً متسارعاً. كما يبعث برسالة واضحة إلى الوسطاء والمشترين والمستثمرين مفادها أن مطوراً جديداً يحمل وجهة تصميمية راسخة قد دخل السوق بخطى ثابتة، مستنداً إلى التزام واضح بمعايير الجودة، وساعياً إلى ترسيخ الثقة بالعلامة في مراحل مبكرة، بما يسهم في تنشيط الطلب قبل بدء المبيعات الرسمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: https://arthousehills.com/

