أعلنت شركة جرين هاوس لتجارة المواد الغذائية، الشركة الرائدة في مجال خدمات الطعام، عن توسع استراتيجي كبير في قطاع المطاعم الفاخرة المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 15% سنويًا.

تم عرض المجموعة المتميزة الجديدة خلال فعالية " All in Green " الحصرية لكبار طهاة المطاعم الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جرين هاوس لتجارة المواد الغذائية، الشركة الرائدة في مجال خدمات الأغذية والتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تركيزها الإضافي على سوق المطاعم الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مجموعة من المنتجات المتميزة لتلبية الطلب على المكونات الراقية من كبار الطهاة وأصحاب المطاعم في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كشفت فيه التوقعات عن توقعات بتوسع سوق الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.8%، ليصل إلى حوالي 161 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2029.

وفي هذا القطاع، ذكرت شركة أبحاث السوق الرائدة "أفيان" أن المطاعم الفاخرة تبرز كواحدة من أكثر الفئات ديناميكية وسرعة نمو، بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع أن يتجاوز النمو 15% سنويًا، مدفوعًا بالسياحة وتوقعات المستهلكين المتطورة والاستثمار المتزايد في السياحة الطهوية.

وتتعزز هذه الأرقام مع الاعتراف بجودة عروض المطاعم في الدولة، حيث أصبحت دبي الآن موطناً لـ 19 مطعماً مدرجاً في دليل ميشلان لعام 2025، و193 موقعاً معترفاً بها في دليل جولت وميلا الإمارات العربية المتحدة لعام 2025.

وفي إطار استراتيجيتها الجديدة، ستواصل "جرين هاوس" تطوير عروضها الشاملة من الموردين المتميزين؛ وستقدم أيضًا خيارًا للتوريد المُختار بعناية، وسيتضمن النهج التخصص عبر قطاعات صغيرة مصممة خصيصًا لقوائم التذوق وطاولات الطهاة مع المصادر التي تعتمد على المنشأ والتي تعطي الأولوية للمنتجين الحرفيين الذين لديهم قصص طهي قوية.

وبهذه المناسبة قال دانيال شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة جرين هاوس لتجارة المواد الغذائية: "يُعدُّ الطعام الفاخر المكانَ الأبرزَ لسرد القصص والحرفية والابتكار. هدفنا ليس تغيير هويتنا، بل الارتقاء بمستوى كل ما لطالما قدمناه، من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الطهاة، وتوفير مكونات استثنائية، وتمكينهم من التعبير عن رؤيتهم على أعلى مستوى، حيث يدخل مشهد الطهي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرحلةً جديدة، ونحن ملتزمون بدعم هذا التطور بالجودة والاتساق والإبداع الذي يتطلبه".

وقد أكدت أحدث اتجاهات الصناعة الاستراتيجية الجديدة للشركة. ومن خلال دورها القيادي في نقابة أجبان الإمارات العربية المتحدة، تُعرّف "جرين هاوس" المطاعم بشبكة موسعة من صانعي الجبن الحرفيين على دفعات صغيرة، كما تُقدم شراكات مع منتجين مثل "إل آند فير" منتجات ألبان خاصة ببلدان نورماندي، مما يضمن الموثوقية والنقاء والطابع المميز لتحضيرات المطاعم الفاخرة الأساسية، مثل الصلصات والمستحلبات والمعجنات.

كما يُجدّدون تركيزهم على المكونات الأساسية، بما في ذلك دجاج صغير مُغذّى على الذرة، وروبيان مُميّز من مدغشقر، ومجموعة مختارة من قطع اللحوم عالية الجودة قيد التوريد حاليًا، ويجري أيضاً إعادة هيكلة محفظة منتجاتهم لمواكبة طلب الطهاة المتزايد على منتجات مميزة، ذات طابع قصصي، وأداء ثابت.

ولتسليط الضوء على هذه الاستراتيجية، استضافت جرين هاوس فعالية "الكل في الأخضر"، وهي فعالية حصرية في فيلا 515 الشهيرة. وقد رحبوا بالعديد من أشهر طهاة المطاعم الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم مكونات فاخرة تم الحصول عليها من جميع أنحاء العالم، والتي تم تسليط الضوء عليها من خلال عشاء أحادي اللون مصمم خصيصًا، وقائمة طعام خضراء بالكامل من إعداد الشيف ناثان روف.

وأضاف شدياق قائلاً: ""لطالما نظر الطهاة إلى جرين هاوس بوصفها شريكاً طويل الأمد، لا مجرّد مورّد للمواد. نحن اليوم نعمل على ترسيخ هذه العلاقة، فنبدأ بالاستماع، ثم نبتكر الحلول معهم، ونستثمر في الاستمرارية طويلة المدى بدلاً من المكاسب السريعة، إذ يتمحور الأمر حول أن نصبح امتداداً لأبرز مطابخ دولة الإمارات، ونمكّن الطهاة من العمل بالدقة والإبداع اللذين يتطلّبهما عالم الطهي الراقي."

واختتم شدياق حديثه قائلاً: "نحن نرى هذا بمثابة بداية لحوار مستمر مع مجتمع الطهاة، حيث نستمع ونتعلم ونبحث عن الحلول ونبنيها حول ما يحتاجه الطهاة حقًا كل يوم".

يعتمد التركيز المتجدد لشركة جرين هاوس على المطاعم الفاخرة على عقد من التحول الذي نجحت فيه الشركة في توحيد محفظة علامتها التجارية وتعزيز حضورها عبر جميع قنوات تقديم الطعام، بما في ذلك الفنادق ذات الخمس نجوم والمطاعم الفاخرة وخدمات تقديم الطعام والعملاء المؤسسيين.

