دبي, الامارات العربية المتحدة - أعلنت شركة تريند ويند فاينانس عن البدء بتمويل أحد مصانع إنتاج المناشف والذي يقع في ولاية غوجارات بالهند، حيث جاءت تلك الخطوة بعد عامين من البحث المستمر عن مقرض يمكنه مساعدتهم للتغلب على تحديات التجارة العالمية الحديثة، بما في ذلك نقص العمالة والزيادة في تكاليف الشحن والتقلبات والتغيرات الشديدة في العرض والطلب، وأخيراً استطاع المصنع العثور على شريكه التمويلي المثالي.

ونجحت شركة تريد ويند من خلال تواجدها الدولي القوي وقدراتها العالمية المميزة من الحصول على ثقة العميل. وتقوم شركة تصنيع المناشف بالهند بالتعاون مع العديد من الأسماء الشهيرة حول العالم، وشعرت الشركة بالاطمئنان لمعرفتها أن تريد ويند يُمكنها خفض مخاطر التجارة عبر الحدود من دولة لأخرى من خلال تقديم حماية ائتمانية وخدمات التحصيل في مختلف البلاد. وعلاوة على ذلك، يوجد لدى تريد ويند علاقات عمل مع العديد من الشركات التي تشتري منتجات مصنع المناشف الذي يقع في الهند، مما مثل مصدر أخر للراحة والطمأنينة بالنسبة للشركة.

وباعتبارها محور ترتيبات التمويل، تمكنت تريد ويند من سد الفجوة في التدفق النقدي للعميل طبقاً لشروط الدفع المُمتد والتي وصلت إليها تريد ويند عن طريق التفاوض مع الشركات والهيئات التي تشتري منتجات العميل، وفي هذا السياق، لم يعد انتظار الدفع من مختلف الأطراف ضروريًا.

وقال السيد سُهيل زالي، الرئيس التجاري الإقليمي وعضو مجلس إدارة شركة تريد ويند ميدل إيست ليميتد: "استطعنا من خلال التمويل القابل للتطور، والفهم العميق لمجال صناعة المنسوجات المنزلية، بالإضافة إلى مجموعة خدماتنا وأدواتنا العالمية تلبية احتياجات عملينا المالية الفريدة، ونحن سعداء برؤية عملينا في وضع يسمح له بزيادة حجم أعماله من خلال الاستفادة من حلولنا للتدفق النقدي، والاستمرار في توفير منتجاته للعديد من الشركات المعروفة حول العالم."

تأسست شركة تريد ويند فاينانس في عام 2000 ويوجد لدى الشركة شبكة من المكاتب في العديد من البلاد مثل بنغلاديش والبرازيل وبلغاريا والصين وهونغ كونغ والمجر وأيسلندا والهند وباكستان وبيرو وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى المقر الرئيسي للشركة في ألمانيا. وتقدم الشركة خدمات التمويل وحماية الائتمان والتحصيل في مجموعة واحدة من المنتجات المالية، وتقدم تريد ويند خدمات ذات مستوى عالمي وتتسم بالمرونة والانسيابية لمجموعة كبيرة من شركات الاستيراد والتصدير حول العالم.

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