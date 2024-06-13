NMDC اينيرجي (شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً) وTechnip Energies وJGC يحصلون على عقد رئيسي لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة أدنوك في الإمارات بقيمة 5.5 مليار دولار

الإمارات، أبوظبي، 13 يونيو 2024: حصلت NMDC اينيرجي (شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً)، بالشراكة مع Technip Energies وJGC، على عقد من شركة أدنوك بقيمة 5.5 مليار دولار للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية والذي يقع في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي.

وسيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنويًا. وستستخدم المحطة محركات تعمل بالكهرباء بدلًا من توربينات الغاز التقليدية وسيتم تشغيلها بالطاقة النظيفة.

ومن المقرر أن تكون المحطة أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة، مما يجعلها واحدة من محطات الغاز الطبيعي المسال الأقل انبعاثًا في العالم.

وسيعمل المشروع على رفع القدرة الإنتاجية لأدنوك من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف بما يتماشى مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والتحول نحو خفض الكربون.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC اينيرجي (شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً): "نحن فخورون بتكليف أدنوك لنا بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي يعزز مكانتنا في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بدعم التنمية المستدامة في البلاد. ولا تضع الطاقة النووية المستخدمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال معيارًا عالميًا جديدًا للطاقة منخفضة الانبعاثات فحسب، بل تتوافق أيضًا مع استراتيجية دولة الإمارات من أجل مستقبل مستدام.".

وقال أرنود بيتون، الرئيس التنفيذي لشركة Technip Energies: "يشرفنا أن تمنحنا أدنوك عقد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وهو مبادرة رائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال. ومن خلال تشغيل خطوط الغاز الطبيعي المسال المكهربة بالطاقة النووية، يضع هذا المشروع معيارًا جديدًا لأمن الطاقة واستدامتها. ومن خلال الاستفادة من ريادتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، سندعم مكانة أدنوك كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي والتزامها بخفض الكربون".

وعلّق فرحان مجيب، المدير التمثيلي ورئيس JGC، قائلاً: "يشرفنا للغاية أن نحصل على عقد هذا المشروع المبتكر للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية والذي سيشكّل الجيل القادم لأمن الطاقة واستدامتها. ونحن ملتزمون بتوظيف قدراتنا وخبراتنا في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية، بالاستفادة من سجلنا الحافل في مجال الغاز الطبيعي المسال. كما أننا على قناعة تامة بأن هذا سيساهم في نجاح المشروع وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات".

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