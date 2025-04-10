الشارقة: شارك مركز إكسبو الشارقة، ممثلاً بسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض “UFI” في فعاليات النسخة الـ 55 من منتدى الأعمال العالمي الذي عقد في الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري، بمدينة مرسيليا الفرنسية، واستضافته جمعية مراكز التجارة العالمية (WTCA)، وذلك في إطار حرص المركز على مواكبة أحدث التطورات وأفضل الممارسات العالمية في قطاع المعارض والأعمال والتجارة الدولية.

وبحث سعادة سيف محمد المدفع مع عدد من المشاركين في المنتدى مستوى التقدم الذي وصل إليه قطاع المعارض والنتائج التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية، وتطرق إلى حجم النمو الذي يسهم به مركز إكسبو الشارقة من خلال المعارض المتخصصة ودورها في تطور قطاع التجارة والأعمال انطلاقًا من إمارة الشارقة، وأهمية الفعاليات التي ينظمها المركز سنويًا في تسهيل تبادل فرص التعاون واستدامة الأعمال، والاستفادة من أحدث التقنيات لخدمة العارضين وتعزيز التنافسية.

التزام بتعزيز الشراكات الدولية

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن حضور أكثر من 300 مشارك من أكثر من 50 دولة حول العالم في منتدى الأعمال العالمي وفّر منصة استثنائية لتحقيق عدة أهداف استراتيجية للمشاركة أبرزها بحث التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف المزيد من فرص تطوير الخدمات التي يقدمها إكسبو الشارقة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب المساهمة في استعراض أجندة فعالياته ومعارضه المتخصصة ذات الصلة بقطاع الأعمال، مضيفَا أن المشاركة في المنتدى جزء من رؤية أوسع لتعزيز دور إكسبو الشارقة كمنصة رائدة للتجارة والأعمال على المستويين المحلي والإقليمي، في إطار الالتزام بتعزيز الشراكات الدولية مع مختلف مراكز التجارة العالمية والمؤسسات المماثلة، سعيًا لاستقطاب المزيد من الفعاليات والمعارض الدولية للشارقة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.

استراتيجيات مبتكرة

وأسهم وفد المركز في النقاشات التي تطرق خلالها المنتدى إلى أهمية التكيف مع المتغيرات الاقتصادية من خلال استراتيجيات مبتكرة تضمن استدامة ونمو قطاع الأعمال، كما ناقش المنتدى استراتيجيات تسريع التوسع في الأسواق الناشئة، وتعزيز التعاون بين الأعضاء ودعم الابتكار في العمليات والخدمات المقدمة ضمن القطاع لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية العالمية.

وتناول المنتدى العديد من المحاور منها "استراتيجيات النجاح في سوق متطور"، و"المناطق الحرة كمحركات للنمو"، إلى جانب "استكشاف اتجاهات التجارة والعقارات والاستثمار في عام 2025"، وتضمن قمة متخصصة للعقارات تناولت "مشاريع مراكز التجارة العالمية" و"الابتكار والمرونة في عالم متغير.

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