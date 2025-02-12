تعمل سير وفق استراتيجية تهدف إلى توطين سلاسة التوريد الخاص بالقطاع لتعزيز منظومة صناعة السيارات بالمملكة

"سير" تتعاون مع أبرز الشركاء المحليين لضمان إنتاج سيارات كهربائية وفق أعلى مواصفات التصنيع والتقنيات العالمية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة "سير"، العلامة التجارية السعودية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توقيع 11 شراكات جديدة بقيمة 5.5 مليار ريال سعودي ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص. حيث تم تخصيص غالبية الاتفاقيات لشركات وطنية، وذلك دعمًا لمستهدفات "سير" في توطين 45% من إجمالي سلاسل التوريد، مما يعزز نمو قطاع السيارات ويدعم الاقتصاد المحلي وفقًا لرؤية السعودية 2030.

وصرّح "جيم ديلوكا"، الرئيس التنفيذي لشركة "سير"، قائلًا: "لا نكتفي في سير باستقطاب الخبرات والشركاء العالميين إلى السعودية وحسب، بل أننا نركز على بناء منظومة صناعية محلية متكاملة. كما أن هذه الشراكات ليست ضرورية فقط لازدهار صناعة السيارات، بل تلعب أيضًا دورًا أساسيًا في خلق فرص العمل المستقبلية وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة. ومن خلال العمل مع الموردين المحليين، نضمن توافر مكونات عالية الجودة لمركبات "سير"، للمساهمة في استدامة القطاع في السعودية".

أقامت "سير" شراكات استراتيجية مع رواد الصناعة العالميين، مثل (فوكسكون، بي إم دبليو، سيمنس، ريماك، هيونداي ترانسيس، سابيلت، شولر، ودرر)، سعيًا منها لإنشاء منظومة متكاملة داخل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، حيث يعمل عدد من الموردين العالميين من المستوى الأول بتوطين عملياتهم بالتعاون مع عدد من الشركاء الصناعيين الرائدين، ومنهم (ليير، فورفيا، شينيونغ، بينتلر، بيريللي، وJVIS).

وأدركت "سير" منذ تأسيسها، أهمية إنشاء منظومة موردين محلية قوية؛ لضمان استدامة القطاع محليًا. حيث أقامت شراكات مع 263 شركة محلية، بلغ إجمالي عقودها أكثر من 6.6 مليار ريال سعودي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: شركة قادة البناء الحديث، النهل للحاسب الآلي، بوبا العربية، شركة اتلس للمعدات الصناعية (مجموعة شركات العليان)، ليـڤا للتأمين والشركة السعودية للحاسبات الالكترونية المحدودة.

تعكس هذه الشراكات حجم خطط "سير" لتصميم وتصنيع وبيع أول سيارة كهربائية سعودية، بجانب طموحها لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية للسيارات الكهربائية. وستوفر الاتفاقيات الجديدة مكونات رئيسية وثانوية لسيارات "سير"، بالإضافة إلى تمكين التعاون بين الشركات العالمية ورواد الصناعة السعوديين ممن يمتلكون خبرات طويلة في دعم القطاع الصناعي في المملكة عبر شراكات استراتيجية عالمية.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة اليوم شركة الزامل للمكيفات المركزية، المختصة بتصنيع أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، وستتولى شركة الزامل للصناعات البلاستكية، توريد الأجزاء البلاستيكية المصبوبة بالحقن، بينما شركة العبيكان للزجاج، ستعنى بتوريد الزجاج، وأما شركة عبد اللطيف جميل للأعمال، ستكون مسؤولة عن توريد العجلات المصنوعة من السبائك المعدنية.

كما شملت الاتفاقيات، الشركة السعودية للتحكم والصيانة المحدودة، لتوفير أنظمة الشحن الكهربائي المتنقل، شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو)، لتوريد الأجزاء البلاستيكية القابلة للنفخ، وسيتخصص شركة المسبك السعودي لصب الألمنيوم "SAC"، في توفير مكونات الألمنيوم المصبوبة، وستعنى شركة "FTI" بتوريد الأجزاء المعدنية الصغيرة.

وأبرمت "سير" اتفاقية مع المورد العالمي سي تي آر "CTR"، لتطوير وإنتاج "أجزاء الألمنيوم المشغولة بالطرق" محليًا؛ دعمًا لتطوير القدرات التصنيعية في المملكة.

وقال "جيم ديلوكا": "نحن في نقطة تحول رئيسية في مسيرة "سير" لإطلاق صناعة السيارات في المملكة، ونتطلع إلى مزيد من النقاشات المثمرة واستكشاف المزيد من الفرص للشراكة والتعاون مع من يشاركوننا الرؤية ذاتها".

نبذة عن شركة "سير":

أُطلقت "سير" في نوفمبر 2022، كأول علامة تجارية سعودية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، وهي نتاج مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة (Hon Hai Precision Industry Co) - "فوكسكون".

تركز "سير" على تصميم وتصنيع السيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات داخل المملكة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وبيعها للمستهلكين محليًا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتمد الشركة على ترخيص تقنيات مكونات السيارات من "بي إم دبليو" في عمليات التطوير، بينما تتولى "فوكسكون" تطوير البنية الكهربائية للسيارات، مما يمكّن "سير" من تقديم أحدث تقنيات الاتصال، وأنظمة المعلومات والترفيه، والقيادة الذاتية.

ومن المتوقع أن تستقطب الشركة أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهم في توفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب مساهمة مباشرة تُقدر بـ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.

للمزيد من المعلومات: www.ceermotors.com

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