رأس الخيمة: أعلنت شركة يونيفرسال للصناعات الورقية إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج صناديق التعبئة والتغليف المصنوعة من الورق المُقوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتخذ الشركة من مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مقراً لها، عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية باستثمار يصل إلى 55 مليون درهم من أجل تلبية الطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة في الدولة وخارجها. وتخطط الشركة من خلال هذه التوسعة إلى رفع القدرة الإنتاجية لثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية الحالية بما يعادل 100 ألف طن سنوياً.

تأسست شركة يونيفرسال للصناعات الورقية براكز في عام 2014، وتباشر حالياً عملياتها الإنتاجية في منشأة بمنطقة الغيل الصناعية. ومن المتوقع استكمال إنشاء الوحدة الصناعية الجديدة للشركة والممتدة على مساحة 375 ألف قدم مربع والمُزودة بأحدث التقنيات عام 2023. وتهدف الشركة إلى زيادة عدد العاملين لديها بمقدار 300 موظف.

وبهذه المناسبة، قال أرسلان بيراني، العضو المنتدب لدى شركة يونيفرسال للصناعات الورقية: "تلعب توسعة مصنعنا في إمارة رأس الخيمة والمتوافق مع المواصفات والمعايير الأوروبية لتعبئة الأغذية والمُزوّد بأحدث المعدات والتقنيات المبتكرة إضافةً إلى قدرته الإنتاجية العالية دوراً مهماً في رحلتنا نحو الريادة في تقديم أفضل حلول التغليف المستدامة. ولن تقتصر هذه التوسعة على زيادة حصتنا في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل سيمتد مداها ليشمل استهداف أسواق عالمية استراتيجية جديدة."

وقال سليم فوهرا، رئيس قطاع العمليات في الشركة: "كان لراكز دوراً هاماً في مسيرة أعمال الشركة بدءاً من مرحلة تأسيسها في دولة الإمارات، وحصولنا على الدعم اللازم في إجراءات الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى بكل فعالية، حيث استغرقت عملية التأسيس في أقل من أسبوع. وواصلت راكز دورها في أن تكون شريكاً داعماً لرحلة نجاح أعمالنا على مر السنين".

ومن جهته قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسرنا أن نشهد إنجازات شركة يونيفرسال للصناعات الورقية والتي تتخذت من راكز موطناً لعملياتها ومقراً لتوسعة نطاق أعمالها عالمياً، وأن يكون لنا دوراً يسهم في دفع الشركة نحو النمو والتطوير. تُعد شركة يونيفرسال للصناعات الورقية نموذجاً للشركات الناجحة في إمارة رأس الخيمة التي تتمتع ببيئة أعمال تتميّز بالفعالية من حيث التكلفة مما يتيح للشركات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة للتوسع والمنو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن شركة يونيفرسال للصناعات الورقية:

تُعد شركة يونيفرسال للصناعات الورقية ذ.م.م إحدى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تصنيع وتوريد وطباعة صناديق التعبئة والتغليف. وتقع منشأتها في منطقة الغيل الصناعية بإمارة رأس الخيمة، حيث تحتوي على وحدة صناعية كبيرة ممتدة على مساحة 240 ألف قدم مربع. كما تتكون القوة العاملة لديها من أكثر 200 موظف على قدر من المهارة والمؤهلات.

وتمتلك الشركة أحدث الآلات التي تمكنها من إنتاج 50 ألف طن من المنتجات سنوياً. وتشمل المنتجات صناديق التعبئة والتغليف ذات الفتحات العلوية والأوراق القابلة للطي والألواح المُسطحة والفواصل والحاويات المشقوقة من الوسط.

والشركة مُعتمدة لالتزامها بمعايير واشتراطات الامتثال الاجتماعي والقانوني وهي على مستوى عالي من الجودة والنظافة. تحصل الشركة على إمداداتها من الورق من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وروسيا ودول الشرق الأقصى بالإضافة إلى شرائها لبعض المواد محلياً.