دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تحقيق أرباح (قبل خصم الضرائب) بلغت 546.28 مليون درهم إماراتي ، وذلك خلال فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ431.68 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما حققت المجموعة أرباح (قبل خصم الضرائب) بلغت 361.39 مليون درهم إماراتي ، وذلك خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ309.34 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعزى ارتفاع الربحية إلى الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة، لا سيما على مستوى العقارات والتصنيع. وقد حقق قطاع العقارات أداءً استثنائياً، مستنداً إلى النمو المستمر في عائدات الإيجارات.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 22.74 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ21.10 مليار درهم إماراتي في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 13.89 مليار درهم إماراتي بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ14.11 مليار درهم إماراتي في السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024. وحققت المجموعة إجمالي إيرادات بقيمة 1.89 مليار درهم عن الفترة المتتهية بتاريخ 30 يونيو 2025، مقارنة بـ2.03 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعليقاً على النتائج، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار:" يؤكد الأداء الاستثنائي الذي شهدته دبي للاستثمار في النصف الأول من عام 2025 قوة محفظتها المتنوعة وتركيزها الاستراتيجي على القطاعات ذات القيمة المضافة التراكمية. وتساهم العقارات على نحو رئيسي في تحقيق هذه النتائج، بفضل المحفظة الإيجارية المستقرة والتقدم الذي يتم إحرازه في مشاريع التطوير الواعدة. في الوقت نفسه، استفادت أعمال التصنيع في المجموعة من ارتفاع مستويات الكفاءة التشغيلية وتنامي الطلب على نحو مستمر، ما عزز دورها كركيزة أساسية للنمو."

الرؤية المستقبلية

واستشرافاً للمستقبل، تتطلع دبي للاستثمار لتسريع وتيرة النمو عبر قطاعاتها الرئيسية، لاسيما القطاع العقاري والخدمات المالية. ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 تقدماً مستمراً في المشاريع الرئيسية، إذ انطلقت أعمال البناء المبكرة في "أصايل أفنيو" كجزء من مشروع "تلال مردف" في دبي بعد أن تم وضع حجر الأساس في يونيو 2025. ويشهد التسليم التدريجي لفلل مشروع "دانه بيي" في جزيرة المرجان في رأس الخيمة تقدماً مطرداً، ما يؤكد التزام المجموعة بتسليم الوحدات في الوقت المناسب بأعلى مستويات الجودة. كما يستمر التقدم في أعمال "فيوليت تاور" في قرية جميرا الدائرية في دبي، إذ تم الانتهاء من نحو 26% من أعمال البناء، ومن المتوقع أن يتم تسليمه بحلول الربع الثاني من عام 2026.

ويعكس نجاح الاكتتاب العام لصندوق المال كابيتال ريت ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوة الاستراتيجية طويلة الأجل للمجموعة، والهادفة لتوسيع نطاق المنصات المدرة للدخل. ما يعزز مكانة الصندوق لمواصلة التوسع عبر القطاعات المرنة مثل التعليم والرعاية الصحية والعقارات الصناعية.

وتستعد دبي للاستثمار لتعزيز حضورها في السوق، والارتقاء بمستويات القيمة للمساهمين، وتقديم عوائد مستدامة على المدى الطويل، وذلك بفضل مجموعة واسعة من المشاريع الرائدة، بالإضافة إلى خطتها الاستراتيجية الواضحة.

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نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,956 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.