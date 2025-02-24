أبرز الإنجازات:

ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة20٪ مقارنةً بالعام 2023

ارتفاع الأصول المدارة من قبل الشركة بنسبة 12 ٪ إلى 1.85 مليار دولار أمريكي في 2024

٪ إلى مليار دولار أمريكي في إنجاز نسبة 20 ٪ من الأعمال الإنشائية في مشروع مارينا باي و 68% من مشروع كاليفورنيا فيلج دبى

٪ من الأعمال الإنشائية في مشروع مارينا باي و 68% من مشروع كاليفورنيا فيلج دبى إكمال المرحلة الأولى من مشاريع الشركة متعددة الاستخدامات في المغرب

التوسع في محفظة التجزئة للشركة مع الإعلان عن شركاء استراتيجيين جدد في مُختلف مشاريع الشركة

المنامة: أعلنت شركة إنفراكورب ش.م.ب مقفلة عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 54.5مليون دولار أمريكي مقارناً بـ45.5 مليون للعام الماضي بزيادة قدرها 20% مدعومةً بعوائد قوية حققتها الشركة في مجال التطوير والإدارة والاستثمار في مُختلف القطاعات، حيث شهد العام تخارجات ناجحة من مشاريع مُهمة.

وسجلت الشركة المتخصصة في استثمار وإدارة أصول البنية التحتية والتنمية المستدامة، إجمالي إيرادات قدرها 358 مليون دولار أمريكي، مقارنةً مع 189 مليون دولار بالعام 2023، أي بزيادة قدرها 89٪. كما وارتفعت الأصول المُدارة من قبل الشركة بنسبة %12 حيث وصلت إلى 1.85 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مُقارنة بـ1,65مليار دولا أمريكي دولار أمريكي في عام 2023.

كما شهدت الشركة أداءً قوياً من كافة القطاعات، حيث حققت محفظة التطوير إيرادات قدرها 327 مليون دولار في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقارنة 163 مليون دولار أمريكي بذات الفترة في العام 2023 أي بزيادة قدرها 100٪، وحققت محفظة الاستثمار إيرادات قدرها 18 مليون دولار في العام 2024، أي بزيادة بنسبة 64٪ مقارنة بـ11 مليون دولار أمريكي التي سجلتها الشركة في العام 2023.

السيد هشام الريس

رئيس مجلس الإدارة

"تعكس هذه النتائج المالية ما يتميز به نموذج عمل إنفراكورب من قدرة على الابتكار والتكيف مع التحديات. نحن ملتزمون بالاستمرار في تعزيز استراتيجياتنا الاستثمارية وتقديم القيمة لمساهمينا، مما يسهم في تعزيز موقعنا في السوق.

سنواصل التركيز على الابتكار وتطوير حلول جديدة لتعزيز قدرتنا التنافسية. كما نسعى لاستكشاف أسواق جديدة وفتح مجالات استثمارية مًتنوعة تساهم في تحقيق نمو مستدام. إن التزامنا بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية هو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث نهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها."

ماجد الخان

عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي

تواصل شركة إنفراكورب تحقيق نتائج قوية ومستقرة، الأمر الذي يعكس متانة استراتيجيتنا وتنوع محفظتنا الاستثمارية، وهو ما ساهم في ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 20٪. نحن نتطلع إلى مواصلة النمو والتوسع في مجالات جديدة، مع الحفاظ على التركيز الدائم على الابتكار والأداء المتميز. تعكس هذه النتائج تميز محافظنا الاستثمارية، وخصوصًا في قطاعي البنية التحتية وقطاع التجزئة، واللذين يظلان المحركان الرئيسيان لنمو أعمالنا، بالإضافة للتخارجات الاستراتيجية الناجحة التي تُجسد ما يتمتع به فريق عملنا من خبرات غنية وقدرات استثنائية.

لقد حرصت الشركة العام الماضي على الالتزام في التقدم في إنجاز مشاريعها، حيث نفخر بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة من كاليفورنيا فيلج في دبي، وإتمام 20٪ من الأعمال الإنشائية في مشروع مارينا باي الذي أطلقناه منتصف العام 2024، بالإضافة لإكمال المرحلة الأولى من مشاريعنا متعددة الاستخدامات في المغرب. كما واصلت مشاريع البنية التحتية مُتعددة الاستخدامات التي أطلقتها الشركة زخمها في اجتذاب المزيد من محلات التجزئة بفضل ما توفره من بيئات استثمارية محفزة ومرافق متطورة تلبي احتياجات السوق.

نحن فخورون بأن نكون جزءًا من التحولات الإيجابية التي تشهدها المنطقة، ونعمل على تنفيذ مُبادرات تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدين التزامنا لمواصلة هذا الزخم من النجاح في السنوات القادمة، حيث نعمل على تطوير مشاريع جديدة وتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا. إن شراكتنا مع المجتمع المحلي والمستثمرين تظل حجر الزاوية في استراتيجيتنا للنمو والتوسع."

أبرز إنجازات وحدات الأعمال خلال العام 2024

قطاع البنية التحتية

إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع كاليفورنيا فيلج السكني في دبي حيث سيتم خلالها تطوير 370 وحدة سكنية.

إكمال المرحلة الأولى من مشروع الشركة متعدد الاستخدامات في مراكش، ويضم المشروع فندق فاخر يحتوي على 153 غرفة ذات مواصفات رفيعة، بالإضافة لسبا، ومركز مؤتمرات، وصالة رياضية.

إكمال المرحلة الأولى من مشروع الشركة متعدد الاستخدامات في طنجة، والذي يشمل فندق عصري يحتوي على 99 وحدة بالإضافة لسبا، والعديد من المرافق.

وحدة بالإضافة لسبا، والعديد من المرافق. إكمال 20 ٪ من الأعمال الإنشائية في مشروع مارينا باي بجزيرة الريف، والذي يُقدم مجتمع سكني راقي على الواجهة البحرية في منطقة مُتميزة بالقرب من أبرز الوجهات الترفيهية بمملكة البحرين.

قطاع التجزئة

التوقيع مع مجموعة ماي كافيه لافتتاح أكبر فروع لسلسلة المطاعم والمقاهي الراقية في البحرين هاربور على مساحة تقارب 1,000 متر مربع.

التوقيع مع مجموعة إكمال الخليجية للإدارة لافتتاح فروعًا لسلسة مقاهي كاف وجيلاتو ديفينو في البحرين هاربور.

التوقيع مع جويل روبوشون لافتتاح فروعاً للمطعم المشهور عالميًا في مشاريع الشركة في مملكة البحرين والمغرب نهاية العام الحالي .

التوقيع مع مجموعة ريكاس الرائدة في مجال الضيافة وإدارة المطاعم في دولة الإمارات العربية المتحدة لافتتاح مطعم Twiggy by la Cantine .

. التوقيع مع معرض «GALLERY B·R» لافتتاح أول فرع له خارج أوروبا في البحرين هاربور.

الشراكات الاستراتيجية

عقد مينا للطيران لإنشاء شركة متخصصة في إنشاء حظائر الطائرات.

توقيع اتفاقية مع شركة نايتس كورت كشريك للمبيعات في المرحلة الثالثة من مشروع كاليفورنيا فيلج.

الاستدامة

صياغة تقرير الاستدامة الأول الذي يُغطي جميع مُبادرات الشركة الخاصة في مجال البنية التحتية والعمليات المستدامة.

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية و التنمية المستدامة تأسست برأسمال قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير إنفراكورب محفظة مشاريع تطويرية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعتمد استراتيجية إنفراكورب للاستدامة على تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة.

للمزيد من المعلومات حول إنفراكورب، يرجى زيارة الموقع www.infracorp.bh

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