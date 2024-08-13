ارتفاع الأرباح قبل خصم الضرائب بنسبة 9.2%

إيرادات سالك ارتفعت إلى 1.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 بزيادة 5.6% على أساس سنوي، وبلغت 532.7 مليون درهم في الربع الثاني بزيادة قدرها 3.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومةً بالاقتصاد الكلي القوي لإمارة دبي وقدرتها على جذب السياح.

238.5 مليون رحلة إجمالي عدد الرحلات المولدة للإيرادات في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% على أساس سنوي.

14.6‎%‎ نسبة النمو في الحسابات النشطة و8.8% نسبة النمو في عدد المركبات المسجلة على أساس سنوي ليبلغا مستويين قياسيين جديدين قدرهما 2.5 مليون حساب و4.2 مليون مركبة.

الأرباح قبل خصم الضرائب نمت بنسبة 7.8% لتصل إلى 293.9 مليون درهم في الربع الثاني وبنسبة 9.2% إلى 599 مليون درهم في النصف الأول من العام وبعد تطبيق ضريبة الشركات البالغة 9%، حافظت سالك على صافي ربح قوي بلغ 267.5 مليون درهم في الربع الثاني و544.8 مليون درهم في النصف الأول من العام.

في ضوء النتائج القوية للنصف الأول، وافق مجلس الإدارة على توزيع 100% من صافي أرباح النصف الأول من عام 2024 بعد خصم الضرائب كتوزيعات أرباح للمساهمين (حوالي 544.8 مليون درهم، أي ما يعادل 7.263 فلس للسهم).



دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن مجلس إدارة شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، اليوم عن النتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2024 ("الربع الثاني من 2024" و"النصف الأول من 2024").

واصلت "سالك" تحقيق أداء مالي متميز خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات حوالي 238.5 مليون رحلة بزيادة قدرها 4.9% على أساس سنوي مسجلةً إيرادات إجمالية قياسية وصلت إلى 1.1 مليار درهم، كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي تشكل 87.1% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 4.9% على أساس سنوي إلى 953.8 مليون درهم. وخلال النصف الأول من عام 2024، أعلنت سالك عن نمو الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتصل إلى 738.4 مليون درهم، كما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 598.6 مليون درهم بزيادة قدرها 9.2% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب ليبلغ 544.8 مليون درهم خلال نفس الفترة. وفي ضوء النتائج المالية القوية، وافق مجلس إدارة الشركة على منح توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 544.8 مليون درهم، أي ما يعادل 7.263 فلس للسهم، مستحقة الدفع في 5 سبتمبر 2024.

وأعرب معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك" عن سعادته بالنتائج والأداء القوي للشركة في النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الإيرادات نمواً بنسبة 5.6% على أساس سنوي، مما يدعم طموحنا في تعزيز المكانة العالمية للشركة في توفير حلول التنقل.

وقال: ركزنا منذ بداية العام الجاري على توسيع أعمالنا الأساسية في تحصيل رسوم التعرفة مع تنويع مصادر إيراداتنا من خلال مبادرات استراتيجية جديدة، وتأكيد التزامنا بالتنويع والنمو من خلال إضافة بوابتي تعرفة جديدتين في دبي، المقرر دخولهما الخدمة بحلول نهاية شهر نوفمبر 2024، بالإضافة الى شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات والتي انطلقت في يوليو الماضي، وتعكس هذه المبادرات رؤيتنا الرامية لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية جذابة، وتأكيد قدرة الشركة في إضافة قيمة مستدامة لجميع شركائنا وعملائنا".

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يسرّنا أن نعلن عن تحقيق نتائج قوية في الربع الثاني من هذا العام، حيث شهدنا نمواً كبيراً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات وعدد الحسابات النشطة. ويعكس هذا النمو مرونة نموذج أعمالنا والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الفعالة في دبي؛ ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز مكانتها كوجهةٍ سياحية عالمية، حيث شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الزوار الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024. وبالتزامن مع هذا النمو السياحي المتسارع، تشهد دبي تدفقاً مستمراً للسكان المقيمين والشركات الجديدة، ونفخر بدورنا المحوري في تلبية احتياجات التنقل وجعل دبي واحدة من أكثر الوجهات العالمية التي يسهل التنقل فيها.".

أبرز الإنجازات

أبرز الجوانب المتعلقة بحركة التنقل

"سالك" تسجل نمواً في الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024 لتصل إلى 115.7 مليون رحلة

شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أُجريت عبر بوابات سالك الثماني نمواً بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعاً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 115.7 مليون رحلة بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي، وهو أعلى رقم مسجل للربع الثاني منذ تأسيس الشركة. حققت سالك هذه النتائج بدعم كبير من النمو القوي للعديد من بوابات التعرفة المرورية في الربع الثاني، حيث شهدت بوابة جبل علي نمواً بنسبة تجاوزت 10%، بينما شهدت البوابات الأخرى نمواً في نطاق الأرقام الفردية العالية بما في ذلك بوابة جسر آل مكتوم (أكثر من 4%) والصفا (أكثر من 3%).

نمو قياسي لحسابات العملاء النشطة يتجاوز 14.6% على أساس سنوي، وارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة 8.8% على أساس سنوي إلى 4.2 مليون مركبة

ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 14.6% على أساس سنوي ليبلغ حوالي 2.5 مليون حساب مقارنةً بـ 2.2 مليون حساب في الربع الثاني من عام 2023. ووصلت عمليات تفعيل بطاقات "سالك" إلى نحو 244 ألف عملية في الربع الثاني بزيادة 6.3% على أساس سنوي. علاوةً على ذلك، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك في الربع الثاني بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسية.

واصلت سالك تقديم إعفاءات من التعرفة للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية، والمدارس، وأصحاب الهمم، وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات العامة. وبقي عدد الرحلات المجانية للمركبات المعفاة عبر بوابات سالك الثماني مستقراً نسبياً على أساس سنوي عند حوالي 2.0 مليون رحلة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع عدد المركبات المعفاة المسجلة بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 54,231 مركبة بحلول نهاية الربع الثاني.

أبرز الجوانب المتعلقة بالأداء المالي

الأداء القوي المستمر أدى إلى زيادة إيرادات سالك في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3.1% سنوياً لتصل إلى 532.7 مليون درهم

· رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الثاني من 2024 مدعومةً بالنمو المستمر في الحركة السياحية ونشاط حركة التنقل بدبي. ونتيجة لذلك، ارتفعت إيرادات رسوم نظام التعرفة المرورية بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى 462.7 مليون درهم.

· المخالفات: ارتفعت الإيرادات من المخالفات بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 57.2 مليون درهم. وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 8.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى حوالي 672 ألف مخالفة. وبلغت نسبة العدد الصافي للمخالفات من صافي عدد الرحلات 0.6% خلال الربع الثاني من 2024، وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 10.7% من إجمالي الإيرادات.

· إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قوياً في الربع الثاني من 2024، حيث ارتفعت بنسبة 53.0% على أساس سنوي لتصل إلى 10.0 ملايين درهم، وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.9% من إجمالي الإيرادات.

سالك تحافظ على معدلات الربحية في الربع الثاني وارتفاع صافي الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الربع من العام السابق

بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 361.5 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2024 بزيادة قدرها 4.5% مقارنة مع 345.9 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. ووصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 67.8% خلال الربع الثاني، مقارنة مع 66.9% في الربع الثاني من عام 2023، و67.1% في الربع الأول من عام 2024.

وفي الربع الثاني من عام 2024، وصل صافي الربح قبل الضرائب إلى 293.9 مليون درهم بزيادة قدرها 7.8% على أساس سنوي. وبعد تطبيق احتساب الضرائب للشركات البالغة 9% في دولة الإمارات في عام 2024، حققت سالك صافي ربح بعد خصم الضرائب بلغ 267.5 مليون درهم للربع الثاني، بانخفاض طفيف بنسبة 1.9% على أساس سنوي. وتجدر الإشارة إلى أن اثر لانخفاض السنوي الناتج عن تطبيق ضريبة الشركات لن يؤثر إلا على النتائج المالية للشركة لعام 2024، وليس في الفترات اللاحقة.

مركز مالي قوي مع بقاء نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النطاق المستهدف

سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره -191.3 مليون درهم كما في 30 يونيو 2024، وشكل رصيد رأس المال العامل نسبة مستقرة إلى حد كبير من الإيرادات (تقريباً -9.0%). وحتى تاريخ 30 يونيو 2024، بلغ صافي الدين 2,947.1 مليون درهم مقارنة بـ 2,980.5 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. وبذلك تبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.05 ضعفاً، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.

تدفق نقدي حر قوي بقيمة 333.8 مليون درهم مع بلوغ هامش التدفق النقدي الحر 62.7%

موجز التدفقات النقدية

حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 333.8 مليون درهم في الربع الثاني، وارتفع هامش التدفق النقدي الحر إلى 62.7% بانخفاض قدره 650 نقطة أساس مقارنةً مع 69.1% في العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي الربح بعد خصم الضرائب بسبب تطبيق معدل ضريبة الشركات الجديد بنسبة 9% والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2024.

التقدم الاستراتيجي

تطور استراتيجيّة سالك لتحقيق الريادة العالميّة؛ بوابتان جديدتان بحلول نهاية عام 2024

أعلنت سالك في مطلع عام 2024 عن طموحها بأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول تنقل ذكية ومستدامة بالاعتماد على خبرتها في مجال تحصيل الرسوم إلى جانب تبني أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة القوية، بالإضافة إلى التركيز على ركيزتين إضافيتين لتعزيز نموها ومرونتها من خلال تنويع أعمالها. وهما: 1) تحقيق نمو مستدام و2) إرساء نفسها كشركة مجهزة لمتطلبات المستقبل. وتحرز سالك بالفعل تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها المحدثة، لاسيما بعد إعلانها عن إضافة بوابتي تعرفة جديدتين في دبي. ومن المتوقع أن يتم تشغيل بوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية في نهاية شهر نوفمبر من عام 2024، مما يمثل تقدماً مستمراً في النشاط الأساسي للشركة في تحصيل رسوم التعرفة وسيتم إبلاغ السوق بمستجدات التأثير المالي لبوابتي رسوم التعرفة الجديدتين في وقت لاحق من هذا الشهر.

تحسين مصادر الإيرادات الإضافية: البدء بتنفيذ حل سالك السلس لمواقف السيارات في دبي مول

اتخذت سالك في 1 يوليو 2024 خطوة مهمة في توسيع مصادر إيراداتها الإضافية من خلال إطلاق حلها المتطور لتوفير تجربة دفع سلسة خالية من الحواجز في دبي مول. وتساهم هذه المبادرة القائمة على التكنولوجيا في تحسين تجربة مواقف السيارات عبر مواقف مناطق الأزياء والجراند والسينما، فضلاً عن شراكتها الاستراتيجية مع إعمار لتعزيز راحة الزوار في وجهة التسوق والترفيه المشهورة عالمياً. وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها بالنسبة لسالك، وتساهم في استكشاف المزيد من حلول مواقف السيارات، وستقدم سالك تحديثات بشأن الأداء المبكر لمشروعها في وقت لاحق من هذا الشهر.

سالك تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتحقيق أهداف الاستدامة

انضمت سالك في يوليو 2024 إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة - المبادرة العالمية التطوعية لتعزيز استدامة الشركات، مما يظهر التزامها بممارسات الأعمال الأخلاقية والعمليات المستدامة. كما تسعى الشركة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وذلك من خلال التوافق مع مبادئ الاتفاق. وستبذل الشركة قصارى جهدها لتنفيذ المبادرات التي من تحد من تأثيرها البيئي، فضلاً عن تعزيز مسار التقدم الاجتماعي ودفع مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات.

تواصل الشركة التركيز على استثماراتها في الموارد البشرية مواظبةً على التزامها بتعزيز التنوع والشمول. وخلال النصف الأول من 2024، زادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة 13.5% على أساس سنوي إلى 42 موظفاً، مع ثبات عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 12 جنسية. وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى يتجاوز 30% بحلول نهاية يونيو 2024.

تطلعات الأعمال

وفقاً لما سبق، تتوقع سالك مراجعة توجيهاتها المالية وتوقعاتها للسنة المالية 2024، وستوافي السوق بمستجدات هذا الأمر في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك بعد استكمال تقييم التأثير المالي الإيجابي لبوابتي رسوم التعرفة الجديدتين، وافتراض استمرار إغلاق الجسر العائم حتى نهاية العام، وتأثير مصادر الإيرادات الإضافية الجديدة وخفض رسوم امتياز هيئة الطرق والمواصلات بنسبة 2.5% اعتباراً من 1 أبريل 2024.

لمحة عن "سالك"

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي عام 2023، تم تسجيل 593 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواء للسكن أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، مع هيئة الطرق والمواصلات، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

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