الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية ("أفالون فارما" أو "الشركة" أو "المُصدر")، إحدى أسرع شركات تصنيع المستحضرات الصيدلانية نمواً في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم، عن نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرحها العام الأولي ("الطرح").

وكانت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي تشمل بحد أعلى 600.000 سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، قد بدأت يوم الثلاثاء 30 يناير 2024م وانتهت يوم الخميس 1 فبراير 2024م، وشهدت عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد 284.739 طلب اكتتاب من قبل المكتتبين الرئيسيين حيث بلغ إجمالي عدد المكتتبين الأفراد (المكتتبين الرئيسيين والتابعين) 807,461 مكتتب، وقد تمت تغطية الاكتتاب 54.3 مرة، ووصلت القيمة الإجمالية للطلبات إلى 2.67 مليار ريال سعودي (712.1 مليون دولار أمريكي)[1]. وسيحصل كل مكتتب من المكتتبين الرئيسيين على (2) سهمين كحد أدنى لكل طلب من الطلبات المقدمة من قبل المكتتبين الرئيسيين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي، أي بنسبة تخصيص بحوالي 0.095% من إجمالي عدد الأسهم المتبقية بحسب طلب كل مكتتب رئيسي.

وقد تم تحديد السعر النهائي عند 82 ريال سعودي للسهم الواحد ("السعر النهائي")، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 1.64 مليار ريال سعودي (437.33 مليون دولار أمريكي) عند الإدراج.

وبناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 5.400.00 سهم، تمثل ما يعادل90% من إجمالي أسهم الطرح.

وتتضمن نشرة الإصدار جميع تفاصيل عملية الطرح العام الأولي. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الخاص بالطرح ipo.avalonpharmaceutical.com/ar/ أو الموقع الإلكتروني للمستشار المالي www.aldukheil.com.sa أو الموقع الإلكتروني للهيئة www.cma.org.sa.

معلومات عامة عن الطرح

كانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 6 ديسمبر 2023م على طلب الشركة طرح 6.000.000 سهم ("أسهم الطرح") تمثل 30% من رأس مال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.

فيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين مجموعة الدخيل المالية ("الدخيل") كمستشار مالي ومدير سجل الاكتتاب (ويشار إليها بـ"المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب")

تم تعيين شركة الإنماء للاستثمار كمدير للاكتتاب (ويشار إليها بـ"مدير الاكتتاب")، كما تم تعيين مصرف الإنماء والبنك الأهلي السعودي كجهات مستلمة (ويشار إليهما بـ"الجهات المستلمة").

حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه:

ستقوم أفالون فارما بتسجيل أسهمها وطرح 6,000,000 سهم عادي تمثل 30% من أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 20,000,000 سهم وذلك من خلال البيع من قبل المساهمين الحاليين.

سيتم إدراج الأسهم في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى الهيئة وتداول السعودية.

سيخضع المساهمون الحاليون لفترة حظر مدتها ستة (6) أشهر منذ تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.

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