الطلب المتزايد على التغليف الورقي والتجارة الإلكترونية يقود نموًا قويًا في الصناعة الإقليمية.

من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف الورقي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032؛ فيما تحتاج دولة الإمارات وحدها إلى أكثر من مليار كيس ورقي سنويًا.

دبي، تعتزم شركة ستار بيبر ميلز الإعلان عن بدء تشغيل مصنعها الجديد لإنتاج ألواح الحاويات الورقية المُعاد تدويرها، باستثمار قدره 54 مليون دولار أمريكي (200 مليون درهم إماراتي)، في كيزاد (منطقة خليفة الاقتصادية بأبو ظبي) خلال معرض برو بيبر 2025، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية 95%.

وقال السيد ماجد رشيد، المدير العام لشركة ستار بيبر ميلز: "نتوقع بدء الإنتاج التجريبي في هذا المرفق المتميز قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم التوسّع التدريجي لاحقًا".

ويقام المصنع الجديد على مساحة 59,000 متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 135,000 طن سنويًا من ألواح الحاويات الورقية المُعاد تدويرها. وسيتم تدشينه رسميًا خلال معرض برو بيبر 2025 (13 – 15 أكتوبر)، الذي يسلط الضوء هذا العام على مبادرات الاستدامة التي تعيد تشكيل صناعة الورق العالمية.

وأضاف السيد ماجد رشيد: "يعكس هذا المشروع رؤية قيادة دولة الإمارات في تعزيز الصناعات المستدامة. وقد صُمم وفق مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث يعتمد بشكل رئيسي على نفايات الورق المجمعة محليًا كمادة خام أساسية. ومن خلال إعادة تدوير المخلفات المنزلية، سيُسهم المشروع في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم رؤية (اصنع في الإمارات)، وتعزيز أهداف الدولة في حماية البيئة."

وبصفتها الراعي البلاتيني لمعرض برو بيبر 2025، ستعرض شركة ستار بيبر ميلز مشروعها أمام أكثر من 7,000 زائر من المختصين في القطاع. ويتوقع المنظمون من شركة فيرفاير أن يستقطب الحدث قادة صناعة الورق العالميين، فاتحًا آفاقًا واسعة للتعاون عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تُقدَّر قيمة صناعة الورق واللبّ بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي.

وسينتج المصنع ألواحًا ورقية قابلة للتحلل، تُستخدم في صناعة الكراتين المموجة والأكياس الورقية. ومن المقرر أن تتم تلبية 80% من احتياجات المصنع من نفايات الورق من السوق المحلي، على أن يُستورد الباقي من أسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

كما حصلت الشركة على قطعة أرض إضافية بمساحة 32,000 متر مربع بجوار الموقع الرئيسي للتوسعة المستقبلية المحتملة. وأوضح السيد ماجد رشيد: "ستحدد دراسة جدوى تفصيلية المرحلة التالية من التطوير استنادًا إلى ديناميكيات السوق المتغيرة."

ويشهد الطلب على الأكياس الورقية والبدائل القابلة للتحلل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا متسارعًا، مدفوعًا بالإجراءات الحكومية ضد البلاستيك أحادي الاستخدام وتزايد تفضيل المستهلكين للحلول المستدامة. وتشير الدراسات السوقية إلى نمو سنوي يتراوح بين 10 – 12%، مع حاجة دولة الإمارات وحدها إلى أكثر من مليار كيس ورقي سنويًا، خاصة في قطاعات التجزئة وخدمات الطعام والتجارة الإلكترونية.

وتُظهر البيانات المستقلة أن سوق التغليف الورقي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تُقدّر قيمته حاليًا بنحو 9.5 مليار دولار أمريكي، سيصل إلى نحو 13 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.8%.

وقال جين جوشوا، المدير العام لشركة فيرفاير، الجهة المنظمة لمعرض برو بيبر 2025: "يشهد قطاع الورق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تحوّلًا كبيرًا بفعل نمو التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على حلول التغليف المستدامة. ويأتي إعادة التدوير في صميم هذا التحوّل، فيما تركز الشركات الرائدة على الإنتاج الأخضر للمساهمة في مواجهة مخاطر التغير المناخي."

-انتهى-

#بياناتشركات