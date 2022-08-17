تأتي هذه الصفقة بعد نجاح الإصدار الأول في سبتمبر من العام الماضي بقيمة 322.5 مليون جنيه لصالح شركة «ڤاليو»، وهو الإصدار الأول من نوعه لمنصة تكنولوجيا خدمات مالية تعمل في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)

القاهرة : أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 532.6 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه. وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية يوم 25 يوليو 2021 للمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج.

ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 609.1 مليون جنيه مصري وقد تم إسناد عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق، وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصري، علمًا بأن الإصدار سيتم على شريحتين بمدد استحقاق تبلغ 12 شهرًا على أن تكون قيمة الشريحة الأولى بقيمة 479.34 مليون جنيه و53.26 مليون جنيه للشريحة الثانية.

وفي هذا السياق أعربت مي حمدي - مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس - عن اعتزازها بإتمام صفقة إصدار سندات التوريق الثانية لشركة «ڤاليو» وذلك بعد نجاح الإصدار السابق وهو الإصدار الأول من نوعه لمنصة تكنولوجيا خدمات مالية تعمل في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، مشيرة إلى أن هذا الإصدار من شأنه تعزيز قدرة الشركة على توفير حلول ابتكارية لبرامج وخطط التقسيط التي تقدمها. وأكدت حمدي أن نجاح الشركة في إتمام العديد من الصفقات المماثلة يُعد دليلًا واضحًا على كفاءة فريق العمل بقطاع أسواق ترتيب وإصدار الدين وحرصهم على تلبية احتياجات العملاء من خلال توفير الحلول التي تلائم مختلف الأوضاع الاقتصادية والمالية. واختتمت حمدي أن الشركة تتطلع إلى تقديم أفضل الحلول والبدائل المبتكرة في مجال تمويل الشركات للوفاء بتطلعات العملاء ومواجهة تقلبات الأسواق، وذلك من خلال باقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي يقدمها فريق العمل الذي يضم نخبة من أكفأ الخبرات والمهارات.

ومن جانبه أعرب شكري بدير الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني من برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه مصري. ويعد نجاح ذلك الإصدار بمثابة شهادة على قوة نموذج الأعمال الذي تنفرد به الشركة بالإضافة إلى قدرتنا على الاستفادة من سوق ترتيب وإصدار الدين على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الساحة، مؤكدًا على أن هذه الصفقة ستعزز من المركز المالي للشركة ودعم خطط النمو التي تتطلع الشركة إلى مواصلة تنفيذها.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار. كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور ضامن الاكتتاب وأمين الحفظ للصفقة، وقام مكتب (Dreny & Partners) بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب (KPMG) بدور المراجع المالي للإصدار.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات في عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، وإتمام لأول لسندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري وشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال»، فضلًا عن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 322.5 مليون جنيه في شهر سبتمبر من عام 2021.

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عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام

عن شركة «ڤاليو»

تم إطلاق شركة «ڤاليو» المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهي شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 330 موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهر للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية في مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.