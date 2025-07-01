تقع هذه الأصول ضمن مجمع "المركز" الصناعي، والذي يُعد من المشاريع الرائدة التابعة لشركة "الواحة لاند"، ويُعد من المناطق الاقتصادية الخاصة في الإمارة.

الصفقة تعزز من محفظة الدار المتنامية في القطاع اللوجستي بدولة الإمارات، لترتفع مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير إلى أكثر من 600,000 متر مربع، بما في ذلك الأصول التشغيلية والمشاريع قيد الإنشاء والتطوير.

تدعم الصفقة استراتيجية الدار الرامية إلى توسيع وتنويع محفظة أصولها المدرة للدخل، والاستفادة من الطلب المتسارع على البنية التحتية اللوجستية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة الدار عن استحواذها على مجموعة من الأصول العقارية اللوجستية عالية الجوّدة من شركة "الواحة كابيتال" مقابل 530 مليون درهم. وتضم هذه الأصول مستودعات وعقارات متخصصة تدعم قطاعات الصناعات الخفيفة وتقع جميعها ضمن مجمّع "المركز" الصناعي، أحد أبرز المشاريع المتكاملة في منطقة الظفرة بأبوظبي. وهذه الصفقة تُضيف إلى محفظة "الدار للاستثمار" مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 182,500 متر مربع من الأصول اللوجستية المُدرة للدخل.

تتوزع هذه الأصول العقارية، المتاحة بنظام "التملك الحر"، ضمن مجمع "المركز" الصناعي، الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 6 ملايين متر مربع، وقد جرى تطويرها من قِبل شركة "الواحة لاند" التابعة والمملوكة بالكامل لـ "الواحة كابيتال". ويُعد مجمّع "المركز" أحد المناطق الاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات، ما يمنح مستأجريه العديد من المزايا والتسهيلات. ومع توافر إمكانات تطوير إضافية داخل هذا المجمّع، تفتح هذه الصفقة آفاقًا واعدة أمام كل من الدار والواحة كابيتال لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي.

ويمتاز "المركز" ببنية تحتية متقدمة، مستفيداً من الطلب المتسارع على المساحات اللوجستية المدفوع بجملةٍ من العوامل الرئيسية، مثل ازدهار حركة التجارة الإقليمية، والنمو المضطرد في قطاع التجارة الإلكترونية، إلى جانب الزيادة المستمرة في التعداد السكاني.

وتتميز الأصول العقارية التي استحوذت عليها الدار بتصميمها المعماري المرن، والذي يتيح للمستأجرين خيارات واسعة من المساحات والوحدات المتنوعة من حيث الحجم والارتفاع، مما يوفر مرونة استثنائية تلبي مختلف الاحتياجات التشغيلية. وتتمتع هذه الأصول بمعدلات إشغال شبه كاملة، وقاعدة متنوعة تضم مستأجرين من كبرى الشركات الدولية والإقليمية والجهات الحكومية. وتمثّل هذه الصفقة إضافةً نوعيةً إلى محفظة المجموعة المتنامية من الأصول اللوجستية، والتي تضم كذلك مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" و"7 سنترال لوجيستكس" في مجمع دبي للاستثمار، بالإضافة إلى أصول استراتيجية مرتقبة في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي ومواقع أخرى في منطقة دبي الجنوب.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "تضيف صفقة استحواذنا على هذه الأصول العقارية في مجمع ’المركز‘ التابع لشركة ’الواحة كابيتال‘ إنجازاً آخر إلى مسيرة توسع الدار المستمرة داخل قطاع العقارات اللوجستية بدولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تنمية وتنويع مصادر الدخل المتكررة. وتواصل محفظة أصولنا اللوجستية تحقيق معدلات نمو قوية في كل من أبوظبي ودبي، مدفوعةً بالطلب المتزايد على المساحات اللوجستية والصناعية عالية الجوّدة المتواجدة في مواقع استراتيجية متميّزة. وتضم أصول مجمّع ’المركز‘ الصناعي مستودعات متميزة عالية الجودة، تتمتع بمقومات قوية وإمكانات واعدة لمزيد من النمو والتطور مستقبلاً".

وتُعد هذه الصفقة محطةً استراتيجيةً فارقةً في مسيرة شركة "الواحة كابيتال"، إذ تكلل عقد من الزمن من الاستثمار والتطوير المتواصل في مشروع "المركز"، كما تتوّج نجاحها في تحويل قطعة أرض منحتها إياها حكومة أبوظبي إلى مركز متكامل وحيوي للخدمات اللوجستية والصناعية.

ومن جانبه، قال محمد حسين النويس، مدير الإدارة لدى "الواحة كابيتال": "تفخر الواحة كابيتال بالدور المحوري الذي قامت به في دعم ’الواحة لاند‘ لتحويل مشروع ’المركز‘ إلى ركيزة أساسية ضمن المنظومة اللوجستية والصناعية بإمارة أبوظبي. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، أتاح دعمنا المستمر تأسيس منصة عالية الجودة ومدرة للدخل، تسهم بفاعلية في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة. وتجسد هذه الصفقة قوة المنصة التي بنيناها وإمكاناتها الكبيرة للتوسع والنمو، كما تعكس التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل ضمن محفظتنا الاستثمارية. ونحن سعداء بالتعاون مع مجموعة الدار من خلال هذه الصفقة البارزة، بينما نواصل مساعينا نحو تعظيم القيمة وتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا الكرام".

ويُعد القطاع اللوجستي أحد المحاور الرئيسية لتوسع ونمو محفظة الأصول الاستثمارية التابعة لـ "الدار "، خصوصاً وأن محفظة المجموعة تضم كلاً من مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" و "7 سنترال لوجيستكس" في دبي، اللذين استحوذت عليهما خلال عام 2024. كما تواصل الدار تعزيز حضورها في هذا القطاع عبر تطوير مرافق لوجستية جديدة في منطقة دبي الجنوب، بالإضافة إلى شراكتها مع "موانئ دبي العالمية" لتشييد مجمّع لوجستي متكامل يمتد على مساحة 146,000 متر مربع في مجمع الصناعات الوطنية بجبل علي.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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