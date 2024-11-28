دبي، الإمارات العربية المتحدة: في أجواءٍ مفعمة بالوطنية ومشاعر الفخر بالوطن، احتفل موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي بعيد الاتحاد الـ53، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وعدد كبير من الموظفين. وتضمنت احتفالات الهيئة بعيد الاتحاد، في المبنى الرئيس للهيئة، جلسة شعرية وفيديو بعنوان "زايد وراشد"، إضافة إلى أنشطة وفعاليات تراثية مستوحاة من الإرث الحضاري العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تقدم معالي سعيد محمد الطاير بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين.

وقال معالي الطاير: "في هذا اليوم، نحتفل بمسيرة "الاتحاد" التي أسسها المغفور لهم بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهم الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، والذين تحرص قيادتنا الرشيدة، حفظهم الله، على السير على خطاهم. هذه المسيرة المباركة جعلت من دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى على مستوى العالم في الرخاء والازدهار، والتسامح والتوافق بين جميع أفراد المجتمع، وواحة للأمان والاستقرار، وأحد أهم المراكز الاقتصادية العالمية، رسخت مكانتها الريادية في مختلف المجالات."

وأضاف معاليه: "يُجسد عيد الاتحاد المعاني العميقة للوحدة والتضامن، وهما الركيزة التي قامت عليها نهضة وازدهار دولة الإمارات. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نفتخر بأننا جزء لا يتجزأ من مسيرة البناء والتنمية، نسهم في دعم تطلعات القيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل وتسعى جاهدة لتحقيقه، ونستمد من "روح الاتحاد" القوة التي تدفعنا لتعزيز تنافسية الدولة في جميع المجالات. واحتفالنا بعيد الاتحاد دعوة لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له لتعزيز قيم الاحتواء والمسؤولية الوطنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والعمل المشترك، كي نسهم في بناء مستقبل مستدام لنا ولأجيالنا القادمة."

واختتم معاليه بالقول: "في هذا اليوم، نجدد عهد الولاء والانتماء لدولة الإمارات ولقيادتنا الرشيدة، للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية والمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات لتبقى راية الوطن عالية خفاقة في سماء التميز والريادة ولتكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات قيادةً وشعباً، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار."

تضمنت احتفالات الهيئة بهذه المناسبة الوطنية المتميزة في المبنى الرئيس للهيئة، الذي تم تزيينه بألوان علم الدولة، جلسة شعرية بمشاركة الشعراء الإماراتيين مصبح الكعبي، وعلي النعيمي، وسالم الكعبي، وحمدان السماحي. ونظَّمت الهيئة عدداً من الأنشطة والفعاليات التراثية والوطنية في الساحة الخارجية للمبنى، واستضافت عرضاً مميَّزاً من فرقة الحربية الإماراتية. كما نظَّمت الهيئة فعاليات متنوعة في مراكزها في جبل علي، والحضيبة، والمبنى المستدام في القوز، وورسان، والروية، ومركز الاستدامة والابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. إضافة إلى ذلك، خصَّصت الهيئة موقعاً إلكترونياً متكاملاً يتضمن موضوعات شاملة ومتنوعة حول عيد الاتحاد الـ53.

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