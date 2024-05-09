ارتفاع في الأرباح بعد الضريبة بلغت 526 مليون درهم (143 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول للعام 2024، أكثر ب59 مليون درهم (16 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالربع الأول من العام 2023، مدفوعاً بإيرادات الركاب. · نقل 4.2 مليون مسافر خلال الربع الأول، ما يشكل زيادة بنسبة 41 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. · سجلت الكفاءة التشغيلية تحسناً كبيراً على مدار العام نتيجة لخفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون الوقود، بنسبة 9 بالمئة و11 بالمئة على التوالي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن نتائج الربع الأول لعام 2024، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة قدره 526 مليون درهم (143 مليون دولار أمريكي)، الذي يعد تحسناً كبيراً عن الربع الأول لعام 2023، ويشير إلى بداية قوية للسنة المالية 2024.

وارتفعت الإيرادات إلى 987 مليون درهم (269 مليون دولار أمريكي)، من 4,752 مليون درهم (1,294 مليون دولار) في الربع الأول للعام 2023 إلى 5,739 مليون (1,563 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من العام 2024، ما يعكس زيادة في سعة الشبكة و أعداد المسافرين.

ونقلت الاتحاد للطيران 4.2 مليون خلال الربع، بزيادة بلغت نسبتها 41 بالمئة عن العام الماضي. وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 86 بالمئة في الربع الأول للعام 2024، وظلت هذه النسبة ثابتة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. أما إيرادات الشحن وغيرها من المصادر فظلت مستقرة إلى حدٍ كبير خلال نفس الفترة.

وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة لنفس الفترة من العام الماضي (خفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون الوقود بنسبة 9 بالمئة و11 بالمئة على التوالي).

ومن جهته، صرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قائلاً: "يسرّنا أن نعلن عن بداية قوية للسنة المالية 2024، حيث بلغت أرباحنا في الربع الأول ما يعادل صافي الربح الكلي للسنة المالية 2023، وسنواصل رحلتنا نحو توسيع الهامش. في الوقت نفسه، فقد حافظنا على المرونة في أعمالنا مع التركيز على خدمة عملائنا والنمو، بينما نواصل تحسين التزامنا في تحقيق الكفاءة.

"وعلى الرغم من بداية شهر رمضان المبارك هذا العام في أول شهر مارس، مقارنة بنهاية مارس في العام الماضي، إلا أننا استطعنا زيادة الربح بشكل كبير، ما يدل على قدرة أعمالنا على التكيف.

"خططنا موجهة نحو التوسع في شبكتنا وتعزيز عروضنا بينما نواصل ربط عدد أكبر من المسافرين إلى وعبر أبوظبي. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع موظفينا الذي بذلوا الكثير من الجهد والتفاني وكان عملهم المخلص سبباً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج."

وخلال هذه الفترة، قامت الاتحاد للطيران بتحسين شبكتها وتعزيز رحلاتها وزيادة ترددها إلى الوجهات الرئيسية. وأطلقت الناقلة رحلات جديدة إلى تريفاندروم، كوزيكود وبوسطن، وأعلنت عن وجهات إضافية إلى أنطاليا وجايبور. وبفضل السعة الإضافية، تمكنت الاتحاد من رفع معدل الرحلات الأسبوعية إلى 34 بالمئة لموسم الصيف المقبل، محققة زيادة من 642 رحلة في العام الماضي إلى 858 رحلة في 2024.

وتلعب الناقلة دوراً حيوياً في دعم قطاع السياحة في أبوظبي، حيث ساهمت في زيادة بنسبة 43 بالمئة في الرحلات القادمة من نقطة إلى نقطة مقارنة بالربع الأول من 2023.

وفي الربع الأول من تشغيل عملياتها في مقرها الجديد في مطار زايد الدولي، شهدت الاتحاد للطيران تحسناً كبيراً في رضا العملاء، والذي جاء نتيجة تعزيز الكفاءة عبر كافة نقاط السفر. وتقدم صالات الانتظار المزيد من الراحة والخدمات الحصرية، ما يعزز من تجربة السفر ككل. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عمليات تسجيل الوصول المسّيرة والمرنة في تحسين تقييم العملاء بشكل إيجابي.

أبرز نتائج الربع الأول للعام 2024:

. نمو إجمالي الإيرادات: شهدت الإيرادات زيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع كبير في إيرادات الركاب، والتي بلغت 966 مليون درهم (263 مليون دولار أمريكي)، وارتفاع بنسبة زيادة بلغت 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

· إيرادات الشحن: حافظت إيرادات الشحن على مستواها القوي على مدار العام ، مدعومة بالتوسع في الشراكات مثل الاتفاقية الاستراتيجية مع طيران إس أف الصيني والذي يربط الناقلة بمراكز عالمية، ويربط شكبة الاتحاد ب 25 وجهة في آسيا.

· التكاليف: تحسين الكفاءة التشغيلية، مع خفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون الوقود بنسبة 9 بالمئة و11 بالمئة على التوالي.

· صافي الربح بعد الضريبة: ساهم الارتفاع القوي في إيرادات الركاب، مدعوماً بخفض التكاليف التمويلية الصافية، إلى زيادة صافي الربح بعد الضريبة للربع الأول من 2024 إلى 526 مليون درهم (143 مليون دولار أمريكي)، مقارنة ب59 مليون درهم (16 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة في 2023.

· نمو السعة: شهد الربع الأول من 2024 زيادة في الاستيعابية، حيث زادت الكيلومترات المتاحة للمقعد وأعداد المسافرين بنسبة بلغت 35 بالمئة و41 بالمئة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من 2023.

· الأسطول التشغيلي: ارتفع عدد الأسطول التشغيلي للاتحاد للطيران من 75 إلى 80 طائرة خلال نفس الربع من العام الماضي، بما في ذلك دخول طائرات بوينج 787 جديدة إلى الأسطول في فبراير.

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