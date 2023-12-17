القاهرة: أعلنت شركة "شفاء"، المنصة الرائدة في توفير الأدوية للمرضى عبر الانترنت في مصر والسعودية عن حصولها على تمويل استراتيجي بقيمة 5.25 مليون دولار أمريكي من مستثمرين جُدد وحاليينن حيث شارك في قيادة الجولة التمويلية شركة Newtown Partners (جنوب أفريقيا) وGlobal Brains (اليابان) مع GMS Capital Partners (الولايات المتحدة)، وشركة Verod-Kepple Africa Ventures (نيجيريا)، بالإضافة إلى شركة M3 (اليابان).

يأتي هذا الاستثمار بعد إطلاق منصة "شفاء" بنجاح في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المنصة في الوقت الحالي في 8 مدن سعودية. سمينح هذا التمويل الاستراتيجي منصة شفاء فرصة كبيرة لتوسيع نطاق جميع النماذج المصممة لرقمنة سلسلة التوريد، وتمكين أصحاب المصلحة في الصناعة، وهو ما ينعكس حتمًا على تجربة المستخدمين وتوفير فرص أفضل لتقديم العلاج. كما تظل المهمة الرئيسية لمنصة شفاء هي قيادة التحول الرقمي الآمن لقطاع الصيدليات وطلب الأدوية من خلال التركيز على خدمة ودعم المرضى من خلال منظومة متكاملة.

وقال ليو كلاسن، الشريك الإداري في شركة: Newtown Partners "يأتي حرصنا على مواصلة الاستثمار في شركة شفاء من خلال صندوق Innovation Venture Fund التابع لشركة DP World، لقناعتنا الراسخة بأن الدكتورة دعاء عارف ورشا راضي من أهم رواد الأعمال القادرين على التميز في تحسين فرص الوصول إلى أفضل سبل الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا، وذلك من خلال رقمنة تطبيقات الرعاية الصحية".

وعبر هيروتو سوريتا مدير المجموعة الاستثمارية لشركة Global Brain عن سعادته باتخاذ قرار ضخ استثمارات جديدة في شركة شفاء، مؤكداً أن المجموعة تمتلك الاستعداد الكامل لتقديم الدعم لفريق الشركة بشكل مستمر لتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية التي تقدمها." وتابع: "نظرًا لأننا شهدنا نموًا قويًا في مناخ الأعمال المليء بالتحديات منذ عام 2022، فنحن نؤمن أن شفاء أصبحت المزود الأول للخدمات الصحية التي تركز على المرضى في المنطقة".

وأشار يزن حدادين، الرئيس التنفيذي لشركة GMS Capital Partners LLC إلى أن شركة شفاء قامت بخطوات كبيرة لتحسين إمكانية وصول الرعاية الصحية إلى جميع المرضى في مصر، ونحن متحمسين للغاية تجاه دخولهم إلى السوق السعودي.

وقال: "منذ استثمارنا الأول في شركة شفاء، لمسنا بأنفسنا حرصها على الابداع والابتكار المستمر فيما تقدمه من نموذج أعمال، حيث استطاعت تكوين شراكات ذات تأثير مع كبار اللاعبين في مجال صناعة الأدوية، مما دفعنا لتقديم هذا الاستثمار الاضافي في شفاء والذي جاء لثقتنا في استراتيجيات الشركة المبتكرة لإعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة".

ولفت ريوسكي (ريو) ياماواكي، شريك في VEROD-KEPPLE AFRICA VENTURES ، إلى أن شركة شفاء تحتل موقعًا فريدًا في مجال تحويل سلاسل الإمداد الخاصة بالصيدليات في أفريقيا. وأضاف: "نعتقد بقوة أنه مع العروض القوية التي تخدم العديد من الأطراف، ستصبح شفاء بمثابة ركيزة أساسية لإمداد الصيدليات في مصر والمنطقة الخليجية".

وأعربت دعاء عارف، الرئيس التنفيذي لشركة شفاء، عن سعادتها بالحصول على التمويل الجديد عبر مجموعة من الشركاء الحاليين والجدد، مشيرة على أن هذا التمويل سيدعم مهمة "شفاء" في قيادة التحول الرقمي الآمن للرعاية الصحية من خلال نهج شامل يركز على توفير الأدوية للمرضى.

وأوضحت أن الشركة تركز في الفترة الحالية على تلبية احتياجات السوق من الأدوية في ظل التحديات المستمرة، وهو ما أدى إلى تطوير خدمات وميزات جديدة تتوافق مع رسالتها ورؤيتها، مؤكدة أن شفاء تحرص على قياس تأثيرها على المجتمع أثناء نموها، وأنها جميع العاملين في الشركة يشعرون بالفخر الشديد عندما يشاركهم مستثمروها إيمانه برؤية ورسالة الشركة.

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عن شفاء

شفاء هي شركة مصرية تسعى إلى تحسين سبل رعاية وصحة المرضى في أفريقيا والشرق الأوسط من خلال التكنولوجيا. وتعتمد الشركة على التحول الرقمي الآمن للرعاية الصحية وسلاسل التوريد، بما يسمح لها بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الأخرى للمرضى بسرعة وسهولة.

تأسست شركة شفاء في عام 2017 من خلال الدكتورة دعاء عارف والدكتورة رشا راضي، وتربط شفاء أكثر من مليون مستخدم نشط شهريًا من خلال أكثر من 1100 صيدلية في جميع أنحاء مصر والمملكة العربية السعودية ولديها أكثر من 800 ألف تحميل لتطبيقات الهاتف المحمول.

وتستهدف الشركة تمكين المرضى من عيش حياة أكثر صحة وسعادة من خلال توفير حلول رعاية صحية أساسية ومناسبة، بما في ذلك الأفراد والعائلات والمؤسسات. وتسعى إلى أن تكون أول حل صحي شامل يوفر تجربة رعاية صحية كاملة للمرضى. وتسمح شفاء للمرضى بطلب الوصفات الطبية المتكررة وغير المؤمن عليها وجدولها وإعادة صرفها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شفاء خدمات متنوعة لجميع المعنيين بالرعاية الصحية.

حصلت شفاء على جائزة المرأة في مجال التكنولوجيا 2023 من Falak Hub، وجائزة VivaTech الأولى لتكنولوجيا الصحة في أفريقيا لعام 2022، وجائزة Cartier Impact لعام 2022، وزميل مبادرة Cartier Women's Institute (CWI) لعام 2020.

عن المستثمرين

www.newtownpartners.com: Newtown Partners

www.globalbrains.com :Global Brains

www.gmscap.com: GMS Capital Partners

www.vkav.vc : VKAV

https://corporate.m3.com/ :M3 Inc