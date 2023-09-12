- قاد الجولة الاستثمارية صندوق "واعد فنتشرز" المملوك بالكامل من قبل شركة أرامكو السعودية وصندوق "بولد كابيتال" الأمريكي، بالإضافة إلى أكثر من 15 مستثمر من ضمنهم صندوق "خوسلا فينتشرز" الأمريكي .

- يرفع ذلك من إجمالي الاستثمار الذي تم جمعه من قبل الشركة الناشئة منذ إنشائها إلى 153 مليون دولار، قام بتمويلها عدد من أبرز مستثمري رأس المال الجريء عالمياً.

- تخطط "مايتي بيلدينجز" من الاستفادة من التمويل في إنشاء مصانع بناء حديثة في أمريكا الشمالية وتوطين تقنياتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وباقي دول الشرق الأوسط.

أوكلاند، كاليفورنيا- أعلنت "مايتي بيلدينجز"، الشركة الرائدة في تكنولوجيا البناء المستدام باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، عن إغلاقها جولة استثمارية من السلسلة "ب" بقيمة 52 مليون دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد المبتكرة وتطبيقاتها في المجالات الصناعية التقليدية.

قام بقيادة الجولة الاستثمارية صندوقي "واعد فنتشرز" البالغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمملوك بالكامل من قبل شركة أرامكو السعودية، وصندوق "بولد كابيتال بارتنرز" الأمريكي والذي يستهدف الشركات الناشئة المرتكزة على الابتكار والتحول التقني. وتضم لائحة المستثمرين الجدد والسابقين في الشركة صندوق "خوسلا فنتشرز" الأمريكي وشركة "كي بي بادجرز" الكورية التي تركز على مجال الاستدامة. أما من ناحية المساهمة المالية، فقد شكل التمويل المقدم من المستثمرين الجدد أكثر من نصف قيمة الاستثمار التي تم جمعه من قبل الشركة الناشئة في الجولة الحالية.

وتخطط شركة "مايتي بيلدينجز" من الاستفادة من التمويل في تطوير تكنولوجيا البناء الحديثة وتوسيع نطاق أعمالها في مناطق مستهدفة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، حيث يستمر الطلب على الوحدات السكنية في السوق الأمريكية بالتزايد، وخصوصاً مع تحديات الإسكان المعتادة في الدولة. كما تخطط الشركة إنشاء مراكز تصنيع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، باعتبارهما اثنين من أكبر الأسواق في مجال البناء وأسرعها نمواً في العالم. وتتوافق خطة الشركة في توطين تقنياتها وعملياتها التشغيلية في منطقة الخليج مع استراتيجيتها الأساسية التي تتمحور حول تطوير أسس بناء الوحدات السكنية عالمياً لتتلاءم مع أهداف الاستدامة وتحسين المناخ، وتوفير حلول لمواجهة تحديات في الإسكان حول العالم.

ومن جهته أشار المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لصندوق واعد فنتشرز، بالقول: " أكد الفريق المتميز في "مايتي بيلدينجز" من جديد ثقتنا في الإمكانات الضخمة الموجودة في قطاع تكنولوجيا البناء، حيث شكل إيماننا بضرورة توظيف التقنيات المتقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجالات الصناعية لجعلها أكثر استدامه، الدافع الأساس لاستثمارنا في الشركة. نسعد بقيادتنا الجولة الاستثمارية في "مايتي بيلدينجز" ونتطلع لدعم توسع الشركة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر القادمة."

تشهد "مايتي بيلدينجز" طلباً متسارعاً على وحدات السكن المستدامة والمقاومة لتغيرات المناخ، مما مكَّن الشركة من إنشاء أكثر من 50 منزل حتى اليوم، وهي علامة فارقة تعكس التقدم الذي أحرزته الشركة في تطوير تكنولوجيا البناء المستدام باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. من خلال التركيز على مهمتها لتوفير حلول لمقاومة أزمنة الإسكان حول العالم، تساهم الشركة في توفير تقنيات لبناء المنازل بشكل أسهل وأسرع وأقل تكلفة، عن طريق ربط مجالي البناء والاستدامة وتوفير حلول منخفضة الكربون ومقاومة لتغيرات المناخ.

وأضاف المدير المالي للشركة، رينيه جريمينز، قائلاً: "يدل الاستثمار الحالي على ريادة "مايتي بيلدينجز" في مجال بناء المنازل المستدامة ويقدم لنا حافزاً قوياً لتسريع خطط النمو والتوسع لاستهداف المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي تعتبر من أسرع المناطق نمواً في مجال بناء المنازل الحديثة. نفخر بالدعم الذي يقدمه مستثمرينا وشركائنا لدعم مهمتنا لحل الأزمات السكنية والمناخية حول العالم ونطمح لإعادة تشكيل الطرق المستخدمة لبناء المنازل بشكل جذري وفعال."

ومع افتتاح مصنعها المبتكر في مدينة مونتيري في المكسيك في عام 2022، تواصل الشركة عملها لبناء منازل حديثة وتوفيرها للعملاء في وقت قياسي حيث تساعد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تسريع البناء بمقدار 3-4 أضعاف وإكمال هياكل المنازل في أقل من أسبوع وبنسب شبه معدومة للمخلفات الصناعية. باستخدام مادة الـ"لوموس" الحاصلة على براءة اختراع، والتي هي أقوى 5 مرات من الخرسانة، تقوم "مايتي بيلدينجز" بإنشاء منازل حديثة تقاوم تغيرات للمناخ والطقس الشديد والأعاصير والزلازل.

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نبذة عن "مايتي بيلدينجز"

تأسست "مايتي بيلدينجز" في عام 2017 وهي ملتزمة بتحويل قطاع بناء المساكن من خلال تطوير منازل مسبقة الصنع جميلة وعالية الجودة ومستدامة ومناسبة للمناخ. من خلال الاستفادة من الطباعة ثلاثية الأبعاد وعلوم المواد المتقدمة والأتمتة لمرحلة ما قبل التصنيع ، يمكن للشركة بناء المنازل أسرع 3-4 مرات من معايير الصناعة، مع عدم وجود نفايات تقريبا، وتقليل التأثير البيئي بشكل كبير. تعمل "مايتي بيلدينجز" مع وكالات الامتثال والتنظيم لتطوير مواد مستقبلية تم اختبارها واعتمادها وفقا لأكثر المعايير صرامة، وقد ثبت أنها توفر مقاومة عالية السرعة للأعاصير والزلازل وأضرار المياه. تتعاون "مايتي بيلدينجز" بشكل فعال مع المطورين لبناء مجتمعات من المنازل ذات الأسرة الواحدة في تكوينات مختلفة، بناء على نظام مايتي كيت الفريد واللطيف.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الالكتروني:

Mighty Buildings

للتواصل مع شركة "مايتي بلدنقز":

كريس ميرفي

chris@mightybuildings.com

للتواصل الإعلامي:

mayybuildings@sparkpr.com

نبذة عن صندوق "واعد فنتشرز"

صندوق واعد فنتشرز هو ذراع استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة البالغ قيمته 500 مليون دولار والذي أسس في عام 2013 من قبل شركة أرامكو السعودية لتعزيز التنوع الاقتصادي ونمو المجالات التكنولوجية المتقدمة في المملكة من خلال الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة عالية النمو. يدير الصندوق محفظة تضم أكثر من 60 شركة ناشئة، حيث يقدم الدعم الشامل لتلك الشركات من استثمار رأس المال الجريء إلى توفير الوصول إلى خدمات الشركاء. وتقع الشركة في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

للمزيد عن التفاصيل، تفضل بزيارة الموقع الالكتروني:

www.waed.net

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

نغم العيثان

بريد إلكتروني:

nagham.aleithan@waed.net