أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت فينيكس جروب بي إل سي (فينيكس: ابوظبي)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين والبنية التحتية للأصول الرقمية من الجيل التالي، على 52 ميجاوات إضافية من القدرة على التعدين في إثيوبيا. ويعمل هذا التوسع على زيادة إجمالي القدرة التشغيلية للشركة في البلاد إلى 132 ميجاوات، ويرفع قدرتها العالمية إلى أكثر من 500 ميجاوات في خمس دول، مما يعزز مكانة مجموعة فينيكس كواحدة من أكبر 10 شركات تعدين بيتكوين في العالم.

وقد افاد مناف علي، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي مجموعة فينيكس: "أصبحت مجموعة فينيكس بسرعة قوة رائدة بين أكبر 10 شركات تعدين بيتكوين عالمية، وهذا شاهد على بعد النظر الذي تتمتع به المجموعة استراتيجياً في تأمين مواقع رئيسية بطاقة وفيرة ومنخفضة التكلفة، وعلى تميزنا التشغيلي الذي يحركه التكامل الرأسي والتكنولوجيا المتطورة. فرص النمو المستقبلي هائلة، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق بصمتنا العالمية بقوة في أسواق الطاقة الرئيسية. وتعتبر المبادرات مثل توسعنا الأخير في إثيوبيا خطوات محورية، ليس فقط لخلق قيمة كبيرة اليوم ولكن أيضاً لتعزيز مكانتنا في طليعة هذه الصناعة العالمية الديناميكية للسنوات القادمة."

في وقت سابق من هذه السنة، حققت مجموعة فينيكس نجاحا آخرا بدخولها إلى إثيوبيا من خلال اتفاقية شراء طاقة بقدرة 80 ميجاوات (PPA)، والذي اعتبر حجر الأساس لعمليات فعالة ومنخفضة التكلفة ومستدامة في منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية. سيتم تطوير الموقع الذي تمت اضافته مؤخرا والذي يتمتع بقدرة 52 ميجاوات، على مرحلتين. المرحلة الأولى ستوفر 20 ميجاوات من الطاقة، مع تفعيل 5300 وحدة تعدين عالية الكفاءة مبردة بالهواء والتي يتوقع أن تنتج 1.2 EH/s. أما المرحلة الثانية، والتي يتوقع اكتمالها في نهاية الربع الثاني من سنة 2025، فستضيف 32 ميجاوات أخرى، باستخدام تقنية التبريد المائي. ومن المتوقع أن يتضاعف إجمالي معدل التجزئة للموقع ليصل حوالي 2.4 EH/s بمجرد أن يتم تشغيله بالكامل.

وأضاف رضا نجاتيان، الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس للتعدين والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات: "بتشغيل 132 ميجاوات حاليا بالطاقة الكهرومائية النظيفة، نفخر بوضع معيار جديد للتعدين المستدام في إفريقيا وبتنفيذ عمليات واسعة النطاق في المناطق الغنية بالطاقة".

تعتبر عمليات مجموعة فينيكس الإثيوبية من بين أكثر العمليات استدامة في تعدين البيتكوين عالميا، حيث يتم الحصول على 90٪ من طاقتها من الطاقة الكهرومائية المتجددة عبر سد النهضة الإثيوبي الكبير. ويعكس هذا التركيز على الطاقة النظيفة التزام المجموعة بالنمو المسؤول وتعزيز الممارسات الواعية بالطاقة في كافة مجالات محفظة التعدين العالمية للمجموعة.

نبذة عن مجموعة فينيكس

مجموعة فينيكس هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، يبلغ رأسمالها مليارات الدولارات، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. تأسست الشركة في سنة 2017، وقد حققت نمواً سريعًا ورسّخت حضوراً عالمياً، من خلال محفظة أعمال متنوعة في قطاعات البلوك تشين والعملات المشفرة والتكنولوجيا.

كواحدة من أكبر خمس شركات تعدين بيتكوين في العالم، تُعنى مجموعة فينيكس بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي، مما يُعزز تبنّي الأصول الرقمية والبلوك تشين. تُدير مجموعة فينيكس منشآت تعدين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وكندا وسلطنة عمان وإثيوبيا، بطاقة إجمالية تزيد عن 500 ميجاوات.

مجموعة فينيكس هي أول شركة للعملات المشفرة والبلوك تشين في الشرق الأوسط مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وتُدير المجموعة أكبر مزرعة تعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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