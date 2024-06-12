إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية

تعد هذه الصفقة هي أول عملية طرح عام أولي لشركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا الخدمات التعليمية في السوق الإماراتي

أبو ظبي، 12 يونيو، 2024

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وتحظى شركة «ألف» الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة ومقرها أبو ظبي، بمكانة رائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات التعليمية؛ حيث تنفرد بتقديم باقة من البرامج والحلول الرقمية التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.

شهدت الصفقة قيام شركة «ألف» بطرح 1.4 مليار سهم بسعر 1.35 درهم للسهم، وهو ما يمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة، لتبلغ بذلك القيمة السوقية 9.45 مليار درهم إماراتي (2.6 مليار دولار)، علمًا بأن الأسهم المطروحة مملوكة لكل من شركة «تيكنوفا للاستثمار» وشركة «كريبتونايت للاستثمار».

وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 39 مرة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز "AlefEdT".

وفي هذا السياق، صرح مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة إي اف چي هيرميس باعتبارها أول صفقة للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفتها المنسق الدولي المشترك، وهي أيضًا الصفقة الأولى من نوعها كأول عملية إدراج لشركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا في الإمارات كطرح عام أولي. وأضاف جاد أن الإقبال الكبير من المجتمع الاستثماري على هذه الصفقة يبرهن على إمكانات النمو الكبيرة التي تتمتع بها شركة "ألف" ومنهجها الابتكاري في تقديم مختلف حلول التعلم الرقمي. وأكد جاد أن هذه الصفقة تؤكد التزام إي اف چي هيرميس المتجدد بالمساهمة في دعم النمو الذي تشهده الإمارات وأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، فضلاً عن دعم أهداف النمو التي يتبناها العملاء، وهو ما يعكس نجاح الشركة في إتمام ستّ صفقات في السوق الإماراتي وعشر صفقات في أسواق دول مجلس التعاون هذا العام وحده. وأعرب جاد عن اعتزازه بمساهمة إي اف چي هيرميس في التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، مؤكدا تطلع الشركة إلى اقتناص المزيد من الفرص التي تثمر عن دفع عجلة التقدم وتعزيز الابتكار في أسواق رأس المال في المنطقة.

وتعد شركة «ألف للتعليم» الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، من الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات التعليمية، حيث تختص في تقديم باقة متنوعة من الحلول التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقديم خدمات وموارد التعليم الرقمي لمختلف المراحل التعليمية، بدايةً من الروضة وانتهاءً بالمرحلة الثانوية للمدارس الحكومية والابتدائية والثانوية والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور في دولة الإمارات وعدد من الدول الأخرى حول العالم. وقد نجحت الشركة في تطوير قدرات الطلاب في فهم اللغة العربية والرياضيات في إندونيسيا من خلال زيادة معدل ​​الدرجات بنسبة 8.5%. وخلال عام 2023، بلغ عدد المستفيدين من الخدمات والحلول التعليمية التي تقدمها الشركة أكثر من 1.1 مليون طالب و50 ألف معلم في 7 آلاف مدرسة. وقد انعكس المردود الإيجابي لإبرام الشركة لعقود دائمة وطويلة الأجل مع العملاء على تحقيقها أداء مالي قوي على مستوى الإيرادات والأرباح، وبلغ متوسط هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بين عامي 2021-2023) 62%. وبالتوازي مع ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية طويلة الأجل مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بما يوفر رؤية واضحة حول الإيرادات والتوقعات المتعلقة بها على مدار الأعوام السبعة القادمة. وتعمل الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والولايات المتحدة الأميركية، وتتبنى استراتيجيات متنوعة للنمو الذاتي وعبر صفقات الاندماج والاستحواذ لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي ينبض بها قطاع تكنولوجيا التعليم، بفضل الرؤية السديدة لإدارة الشركة والتي تساهم في المضيّ قدمًا في مسيرة النمو والازدهار وتعظيم القيمة للمساهمين.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي امتدادًا لسلسلة الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها على مدار السنوات السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المساهمة في إتمام 10 صفقات في أسواق رأس المال في خلال عام 2024 حتى الآن، متضمنة صفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم». وخلال الفترة الأخيرة قامت الشركة بدور المنسق العالمي المشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص لمجموعة بيوت الاستثمارية (BIG) في بورصة الكويت، كما قامت بدور مدير الطرح لصفقة الطرح العام الثانوي المسوّق بالكامل لشركة ارامكو السعودية في تداول السعودية. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بدور المستشار المالي ومدير الطرح وضامن التغطية المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة "مياهنا" في سوق الأسهم السعودية والتي وصل معدل تغطية الاكتتاب فيها إلى 178.3 مرة، كما قامت بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة "فقيه للرعاية الصحية" في سوق الأسهم السعودية والتي وصل معدل تغطية الاكتتاب فيها إلى 119 مرة. وقامت الشركة بدور المنسق العالمي المشترك ومدير الطرح المشترك لصفقة طرح لأسهم شركة "أدنوك للحفر" من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل. كما قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة "سبينيس"، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وإدارة متاجر السوبر ماركت المتميزة، في سوق دبي المالي، والتي وصل معدل تغطية الاكتتاب فيها إلى 64 مرة، بالإضافة إلى صفقة طرح شركة "باركين" في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.

عن مجموعة إي اف چي القابضة

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 9 دول عبر ثلاث قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا