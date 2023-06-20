1. «سمانا للتطوير العقاري» تتيح لسكانها تحويل شققهم إلى بيوت للعُطلات.

2. «سمانا للتطوير العقاري» توفر دعماً مجانياً في إجراءات استصدار تأشيرة الإقامة الذهبية لمن يستثمر 2 مليون درهم فأعلى في عقاراتها.

3. «سكايروس» مشروع متوسط الفخامة يتكون من 3 طوابق سفلية+ طابق+ 17 طابق علوي.

(دبي): بعد الإقبال الكبير من جانب المستثمرين القادمين من أوروبا على مشروعات شركة «سمانا للتطوير العقاري» المُسمّاة بأسماء جزر يونانية، دشّنت الشركة اليوم مشروعها السكني «سكايروس» بُكلفة 510 ملايين درهم «138.8 مليون دولار»، والذي يقع في منطقة «آرجان». ويستمد المشروع فكرة تصميمه واسمه من جزيرة «سكايروس» الشهيرة في اليونان، والمعروفة بشواطئها البيضاء، كهوفها البحرية وقُراها المطلة على شاطئ البحر. ولقد طور المشروع «سكايروس» من «سمانا» تصميما مُشابها في الجزيرة الصغيرة. وعلاوة على ذلك، يشمل المشروع مساحات مخصصة للتجزئة.

يتكون المشروع من 3 طوابق سفلية+ طابق+ 17 طابق علوي، وينتمي لفئة المشروعات متوسطة الفخامة، ويُعد بمثابة استمرارية للمشروعات العديدة التي خططت «سمانا» لتدشينها هذا العام. ويقع مشروع «سكايروس» في منطقة «آرجان»، وعلى مقربة شديدة من «شارع الخيل» السريع و«شارع محمد بن زايد» الرئيسي. وتحيط عدة معالم سياحية بارزة في دبي بمشروع «سكايروس»، ومن أبرزها «حديقة دبي المعجزة»، «حديقة الفراشات»، «القرية العالمية»، «دبي أوتودروم»، «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر». ويقع المشروع بالقرب أيضاً من «مستشفى ميديكلينيك»، «مدرسة جيمس ولينجتون»، و«دبي هيلز مول».

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: «نلمس دوما اهتماما كبيرا بمشروعاتنا الجديدة من جانب مستثمرينا الأوروبيين، الروس والمنتمين إلى رابطة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق، وبصفة خاصة المشروعات التي تجسد الجزر اليونانية في أسمائها وتصاميمها. ولقد صُمٍم مشروع «سكايروس» استناداً إلى الاتجاهات السائدة ذات الشعبية لدى المستثمرين، وذلك بُغية تلبية طلباتهم. لقد انطلقت مشروعاتنا المُصمّمة على هيئة منتجعات بسبب الظروف الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، وكان أداؤها جيد. ويعكس هذا الاتجاه الجديد حقيقة مفادها أن المشتري اليوم يُفضل أن يعيش في بيئة صحية، لكنها في متناول أيديه. وتُبلي «سمانا» بلاءً حسنا فيما يتعلق بالمفاهيم الجديدة كالمنتجع، الجزيرة، حمامات السباحة وتحويل شقة سكنية إلى بيت للعُطلات. وسنطرح مفاهيم مُبتكرة في مشروعاتنا المقبلة».

بيوت العُطلات من «سمانا»:

تُعد «سمانا للتطوير العقاري»، التي فازت بجوائز عديدة، ضمن بضعة شركات قليلة للتطوير العقاري تتيح الآن لمشتري عقاراتها تسهيلا إضافيا يتمثل في إمكانية توليد الدخل. وتتيح «سمانا للتطوير العقاري» لمشتري عقاراتها وتُسهل لهم تحويل شققهم إلى بيوت للعُطلات وتأجيرها من الباطن للسياح والزوار. ويُفيد هذا التسهيل كلا من مالك البيت في تحقيق دخل إضافي والمستأجر في توفير فاتورة الإقامة بفندق باهظ الكُلفة.

يمتد مشروع «سكايروس» على مساحة اجمالية قابلة للبناء تبلغ 567.433 قدم مربع، ويشمل 441 شقة تتضمن استوديوهات، شقق مكونة من غرفة نوم واحدة وشقق مكونة من عدد 2 غرفة نوم مع حمامات سباحة خاصة. ومن الجدير بالذكر أن 97.5% من وحدات المشروع مزودة بحمامات سباحة خاصة. ويُعد عنصر المياه بمثابة خاصية رئيسية ضمن خواص المشروع، إذ تُضفي عليه جواً من النضارة والعافية.

ويضم مشروع «سكايروس» من «سمانا» منصتي حمامي سباحة فاخرين للترفيه، حمامات سباحة خاصة، نادي صحي، صالات مُغلقة ومفتوحة للألعاب البدنية، ساونا، غرفة لحمامات البخار، منطقة مُخصصة للعب الأطفال، ملعب لكرة السلة، صالة للجلوس وقاعة للعرض السينمائي على السطح، خدمة صف السيارات، ومساحات مُخصّصة للتجزئة.

تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات لمستثمري «سمانا»:

تقدم «سمانا للتطوير العقاري» دعما مجانيا في إجراءات استصدار تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات للمستثمرين الذين يشترون بقيمة 2 مليون درهم فأعلى. ويتمتع الأفراد الأقارب من الدرجة الأولى في أسرة المستثمر حائز تأشيرة الإقامة الذهبية في الدولة بحق الإقامة في الدولة لمدة 10 سنوات.

جدول للسداد على مدى5 سنوات:

تبدأ أسعار الشقق في مشروع «سكايروس» من «سمانا» من 649.000 درهم «176.695 دولار». وتتيح إدارة المشروع للسكان خطة للسداد على مدى خمس سنوات. ومن شأن هذا الجدول أن يجعل خيارات السداد في متناول قُدرات المشترين الجُدد أو المشترين للمشرة الأولى. ومن المقرر تسليم المشروع في يونيو 2026. ويضمن المطور عائدات تنافسية تبلغ نسبتها 24%.

مشروعات «سمانا»:

دشّنت «سمانا للتطوير العقاري» بنجاح مشروعات متعددة ولا تزال تفعل. وقليل جداً من شركات التطوير العقاري يحقق القبول الدائم، اختراق السوق والسمعة الطيبة في سوق دبي العقارية التي تتسم بجودة تنظيمها، وكذلك بصخبها الدائم. وتدعم هذه الإنجازات مكانة «سمانا» في السوق وتُعد بمثابة انعكاس لرؤيتها المستقبلية.

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