· المطور يحرز مبيعات قياسية بفضل عروضه المتميزة على المشاريع التي أطلقها حديثاً والتي تضمن للمستثمرين عوائد إيجارية واعدة مع ترجيح ارتفاع قيمتها

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - سجلت عزيزي، المطور الخاص الرائد في الإمارات، مبيعات تجاوزت 510 ملايين درهم خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب غلوبال 2022، وذلك عبر مشاريعها السكنية والتجارية المتميزة على الخارطة والمكتملة والمتوقع اكتمالها قريباً في جميع أنحاء دبي.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير: "لقد تجاوز معرض سيتي سكيب هذا العام توقعاتنا، وشهدنا إقبالاً هائلاً على جناحنا طوال الأيام الثلاثة للحدث، ولاحظنا طلباً متزايداً على العقارات الفاخرة في دبي، وتجلى ذلك من خلال استقبال الآلاف المستثمرين المتحمسين ممن يتطلعون لامتلاك منازلهم في مشاريعنا. لقد كانت تجربة مؤثرة للغاية بعد أن حطمت مبيعاتنا الأرقام القياسية. إن هذه النتائج تعد شهادة على جودة عقاراتنا، وعلى المزايا العديدة التي تتصف بها دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة دبي على وجه التحديد، لاسيما وأن نسبة كبيرة من مبيعاتنا كانت للمشترين الأجانب".

وكان ريفيرا أحد المشاريع الرئيسية التي عرضها المطور خلال المعرض، وهو عبارة عن مجمع سكني وتجاري مستوحى من النمط المعماري الفرنسي المتوسطي، ويقع في إحدى المناطق الأكثر جاذبية، وهي مدينة محمد بن راشد. ويهدف المشروع إلى تقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، إذ أنه لا يتعلق بالفن المعماري فحسب، بل يرتكز أيضاً حول مفهوم "فرحة الحياة" والاحتفال بها. ويمثل ريفيرا وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود مساحات واسعة لأنشطة التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة حيث ينتشر العديد من المطاعم والمحلات المتخصصة، و "لو جاردين"، المساحة الاجتماعية الخضراء للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية. ويقع ريفيرا على بعد دقيقة واحدة فقط من شارع الخيل، و 10 دقائق من فستيفال سيتي وإيكيا وداون تاون دبي وشارع الشيخ زايد، و 15 دقيقة من مطار دبي الدولي، ما يجعله أحد أفضل المجمعات المتصلة مع محيطها في جميع أنحاء الإمارة.

وعلاوة على ذلك، سيعرض المطور كريك فيوز 2 الذي يقع في مدينة دبي الطبية ذات المناظر الطبيعية الرائعة والمخطط لها بعناية فائقة، فضلاً عن كونها وجهة الصحة الأبرز في الإمارة، مع سهولة الوصول

المباشر من هناك إلى شارع الخيل. وتعد المدينة موطناً لمجموعة متنوعة من المراكز الطبية الرائدة التي توظف التقنيات المتقدمة، إلى جانب أنماط الحياة وخيارات التسوق الراقية. ويوفر كريك فيوز 2 للمقيمين مناظر خلابة، إلى جانب التصميمات العصرية والتشطيبات المتطورة للغاية.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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