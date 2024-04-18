تعزيزاً لاستراتيجية نموها الإقليمي شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تستكمل الاستحواذ على 51% من "أليانز السعودي الفرنسي"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 أبريل 2024: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في تقديم خدمات التأمين متعددة المجالات للأفراد والشركات، إنجازها صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على حصة 51% من شركة "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" في المملكة العربية السعودية.

سيضع هذا الاستحواذ شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ضمن شركات التأمين المرموقة في المملكة، ما يعزز مكانتها كشركة تأمين رائدة في منطقة الخليج، حيث تسعى الشركة، في إطار خطتها للنمو الاستراتيجي، دائماً إلى استكشاف أفضل الفرص وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافي. وسيكون بمقدور الشركة الآن إطلاق عملياتها التشغيلية النشطة في أكبر سوقين للتأمين وأسرعهما نمواً في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات أخوية راسخة ومتنامية باستمرار. ونحن في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، نرى في المملكة سوقاً يزخر بإمكانات عالية ويتماشى مع استراتيجية نمونا الشاملة، ونتطلع للوصول إلى آفاق جديدة من النمو والنجاح."

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "تُشكل صفقة الاستحواذ الاستراتيجية على حصة الأغلبية في أليانز السعودي الفرنسي علامة فارقة في مسيرتنا، إذ ستتيح لنا المضي قدماً في تحقيق طموحنا نحو مزيد من النمو الإقليمي والتطور، ونطمح من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانتنا كشركة تأمين مفضلة للعملاء، تسعى لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لحمايتهم، فضلاً عن تمكين المجتمعات التي نخدمها. وسيعزز هذا الاستحواذ جهودنا الرامية إلى تقديم منتجات مميزة في القطاع وعبر كافة مجالات التأمين الرئيسية."

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في عام 1972، وتتمتع بخبرات طويلة في تقديم أرقى خدمات التأمين ودعم العملاء من الأفراد والشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك الشركة اليوم شبكة واسعة من الفروع، فضلاً عن مراكز مبيعات وخدمة العملاء في جميع أنحاء البلاد، كما توفر الشركة تغطية تأمينية في أكثر من 75 دولة من خلال قسمها الدولي الذي يعمل من دبي بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في لندن لمواكبة اتجاه وتطورات الأعمال في "سوق لندن".

وتأتي هذه الخطوة في إطار النجاح الكبير لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، حيث سجلت مؤخراً واحدة من أعلى الأرباح في تاريخها وصلت إلى 401.2 مليون درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 12.18% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2022.

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