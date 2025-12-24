الصفقة تمثل رافداً قوياً لاستراتيجية الشركة للنمو على المدى الطويل في دولة الإمارات ومنطقة الخليج

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إمكان العقارية"، شركة التطوير العالمية الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والتابعة لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب (ADCG)، اليوم عن استحواذها على حصةٍ بنسبة 51% في "ماجستيك مارين للاستثمارات البحرية ذ.م.م"، وهي شركة متخصصة في قطاع الهندسة البحرية وإنشاء المراسي، وتزاول أنشطتها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تأسست "مجموعة ماجستيك" في ثمانينيات القرن الماضي، ونجحت في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات المتخصصة في الأعمال البحرية على مستوى المنطقة، من خلال تنفيذ أكثر من 200 مشروع، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.0 مليار درهم. ويعمل لدى المجموعة أكثر من 400 خبير ومتخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والذين سينضمون إلى محفظة "إمكان" المتنامية في ضوء هذه الصفقة.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية هامة في مسيرة "إمكان"، تدعم خطط التوسع للمجموعة على المدى الطويل داخل دولة الإمارات. ومن شأن هذه الصفقة أن تعزّز منظومة أعمال "إمكان" في تطوير العقارات، حيث ستوفّر "مجموعة ماجستيك" قدرات داخلية متخصصة في أعمال الإنشاءات البحرية، بما يدعم مشاريع الواجهات البحرية والمراسي والمشاريع التطويرية الساحلية، إلى جانب مساهمتها في تنفيذ الأعمال البحرية.

بهذه المناسبة قال المهندس سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان العقارية": "يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية ضمن مساعي ’إمكان‘ لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز إمكاناتها المتخصصة في أعمال الإنشاءات البحرية. وستسهم الخبرات التقنية والهندسية الكبيرة التي تتمتع بها مجموعة ’ماجستيك‘، إلى جانب سجلها الحافل بالإنجازات على صعيد تنفيذ المشاريع في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في دعم تطوير مشاريع عالية الجودة للواجهات البحرية والمراسي والمشاريع الساحلية، بما يدعم قدرة ’إمكان‘ على تحقيق نمو طويل الأمد في قطاع يُتوقع أن يواصل توسعه على مستوى منطقة الخليج".

ومن خلال هذه الشراكة، تهدف "إمكان" إلى توسيع نطاق حضورها التشغيلي وتعزيز كفاءتها في تنفيذ المشاريع البحرية والساحلية في المستقبل، بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة لكافة المعنيين على المدى الطويل.

من جانبه قال ماريوس إيكونوميدس، الرئيس التنفيذي في "ماجستيك للاستثمارات البحرية": "يمثّل انضمامنا إلى ’إمكان‘ محطة جديدة ومهمة في مسيرة مجموعة ’ماجستيك‘. وبفضل رؤية ’إمكان‘ وما تقدمه من دعم، تتهيأ المجموعة لمرحلة جديدة من التوسع والمشاركة في تنفيذ مشاريع رائدة على المستوى الإقليمي".

ويعكس هذا الاستحواذ التزام "أبوظبي كابيتال جروب" بمواصلة تنويع استثماراتها في القطاعات التي تتمتع بمقومات نمو كبيرة، ودعم الشركات الرائدة العاملة في مجالات البنية التحتية والتطوير على مستوى المنطقة.

والجدير بالذكر أن شركة "أسند كابيتال" وشريكها الإداري عبد المنعم عاصي يمثل دور المستشار الحصري لعمليات الدمج والاستحواذ في هذه الصفقة، فيما تولّت شركة "ديلويت" مهام المستشار المالي، وتولت شركة "دينتونز" دور المستشار القانوني.

نبذة عن شركة إمكان العقارية

"إمكان" هي شركة عالمية رائدة للتطوير العقاري مقرها في أبوظبي، تحظى بمكانة مرموقة وسمعة مميزة في القطاع العقاري، وتمتلك محفظة أعمال غنية تضم 26 مشروعاً موزعة على خمسة دول عبر قارتين. تسعى "إمكان"، المملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وترتقي بتجاربهم. تعتمد هذه الاستراتيجية على منصة أبحاث فريدة تركز على تحقيق تطلعات وطموحات شريحة مميزة من العملاء، بدءاً من جيل الشباب وحتى أصحاب الثروات الكبيرة.

من بين أبرز مشاريع "إمكان" هو المخطط الرئيسي للجرف، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 3.8 مليون متر مربع على ساحل الإمارات، ويشمل قناة مائية بطول 9 كيلومترات داخل محمية طبيعية بين أبوظبي ودبي. يستعد مشروع الجرف لترسيخ مكانته كوجهة عالمية للصحة واللياقة عند افتتاح "شا الإمارات ريزدينسز" في عام 2026، ليكون المركز الثالث ضمن شبكة "مراكز شا" العالمية بعد "مركز شا" في إسبانيا الحائز على جوائز عالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز مشروع "ميكرز ديستركت" على الواجهة البحرية في جزيرة الريم في أبوظبي، بمساحة تبلغ 18.6 هكتار ويضم "بيكسل"، الذي يتألف من 7 أبراج سكنية. كما تشمل مشاريع "إمكان" المتميزة مشروع "ندرة" في جزيرة السعديات، وهو مجمع شاطئي فاخر، و"حديقة الشيخة فاطمة"، أول حديقة حضرية في العاصمة.

ولدى "إمكان" مكاتب في مصر والمغرب، وتزخر محفظتها العالمية بمشاريع رئيسية بما في ذلك مشروع "البروج" التابع لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري، الذي يمتد على مساحة 500 هكتار في مصر، ومركز "لو كاروسيل التجاري" الذي يُعد أول مركز تسوق مفتوح في الهواء الطلق في المغرب.

