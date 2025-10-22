الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مطار الشارقة عن تسجيل أداء تشغيلي مرتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، أظهر استمرار النمو في حركة الطيران والسفر والشحن الجوي، إذ ارتفع إجمالي عدد المسافرين إلى 5,127,120 مسافراً، مقارنةً بـ 4,392,000 في الفترة نفسها للعام 2024، لتبلغ نسبة النمو 16.7%، ما يؤكد مكانة المطار كوجهة رئيسية على المستويين المحلي والدولي، في حين بلغ عدد الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة 30,737 رحلةً، مقابل 27,758 رحلةً في الربع الثالث من العام الماضي، محققاً نسبة زيادة قدرها 10.7%.

وعلى صعيد الشحن، واصل المطار أداءه الإيجابي، حيث بلغت كميات الشحن الجوي التي تم مناولتها عبر مطار الشارقة 48,073 طناً، مقارنةً بـ 46,284 طناً خلال الفترة نفسها من العام 2024، بارتفاعٍ نسبته 3.9%، كما حقق الشحن البحري–الجوي نمواً لافتاً مسجلاً 4,296 طناً، مقابل 3,236 طناً في العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 32.8%..

وأكد سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن النتائج الإيجابية التي حققها المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري تعكس النمو المتواصل في مختلف عملياته التشغيلية، وتؤكد الدور الحيوي الذي يؤديه في دعم قطاع الطيران، بما يواكب خطط النمو المستقبلية لإمارة الشارقة ويعزز مكانته كوجهة مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف سعادته أن هذا الأداء المتميز ثمرة رؤية متكاملة تركز على الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية، إلى جانب تطبيق التحول الرقمي والابتكار التقني لضمان كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المسافرين، مشيراً إلى مواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات التطويرية التي تسهم في ترسيخ مكانة مطار الشارقة كمحور رئيسي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

وفي هذا الإطار، يواصل مطار الشارقة تنفيذ استراتيجيته الطموحة الهادفة إلى تعزيز حركة النقل الجوي وزيادة أعداد المسافرين، من خلال تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات وتوسيع شبكة الوجهات لتلبية احتياجات مختلف الأسواق العالمية، كما يولي اهتماماً خاصاً بتطوير خدمات الشحن الجوي والبحري–الجوي وتحسين مرافق المناولة، إلى جانب دعم حركة الترانزيت بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الربط بين الوجهات.

ويعمل المطار أيضاً على الارتقاء بتجربة السفر عبر تبنّي حلول رقمية مبتكرة تجمع بين الراحة والانسيابية، وتطوير منظومة خدمات متكاملة تواكب تطلعات المسافرين وشركات الطيران.

