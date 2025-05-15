مدينة الكويت – أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن تحقيق صافي ربح قدره 5.1 مليون دينار كويتي (16.5 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025. وبلغت ربحية السهم للفترة 0.7 فلس (0.2 سنت أمريكي).

يأتي الانخفاض في صافي الربح المُحقّق في الربع الأول من 2025 بالمقارنة مع صافي الربح المحقق في نفس الفترة من 2024 والبالغ 5.8 مليون دينار كويتي (18.8 مليون دولار) بشكل رئيسي إلى زيادة المخصصات الائتمانية في بنوكنا التابعة.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 15% لتصل إلى 50.3 مليون دينار كويتي (163.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاث الأولى من 2025، مقارنة بـ 43.7 مليون دينار كويتي (141.7 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع تحسن الأداء في أعمالنا المصرفية وفي قطاعي الخدمات البتروكيماويات واللوجستية.

بلغ إجمالي الإيرادات من العمليات في الربع الأول من العام 383.6 مليون دينار كويتي (1.24 مليار دولار)، وهو ارتفاع بنسبة 9% مقارنة مع 351.8 مليون دينار كويتي (1.14 مليار دولار) المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2024. كما زادت حقوق المساهمين بنسبة 1.1% لتصل إلى 641.0 مليون دينار كويتي (2.08 مليار دولار) مقارنة مع 633.9 مليون دينار كويتي (2.06 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

أما حجم الأصول المجمّعة للشركة فقد بلغت 13.3 مليار دينار كويتي (43.1 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مرتفعة من 13.0 مليار دينار كويتي (42.1 مليار دولار) المسجلة في نهاية عام 2024.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "أكدّنا في اجتماع الجمعية العمومية الأخير على التزامنا بتحقيق تدفقات نقدية إيجابية مستقرة ومتنامية من خلال تلقي توزيعات أرباح مستقبلية مستدامة من شركاتنا. تعكس نتائج الربع الأول من 2025 جهود شركة المشاريع المستمرة لضمان نمو مستدام من خلال انسيابية أعمالنا، وتحسين أداء شركات المحفظة، وتقوية هيكل رأس المال للشركة، فيما نواصل التركيز على خلق قيمة مضافة للمساهمين الكرام".

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 35 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

سعر الصرف المستخدم هو 0.30845 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

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