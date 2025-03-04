دبي، الإمارات العربية المتحدة: واصل سوق العقارات في دبي تألقه القوي عام 2025، حيث بلغ إجمالي مبيعات العقارات في فبراير 51,1 مليار درهم إماراتي، بزيادة في القيمة قدرها 39,91% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وكشف تحديث السوق الصادر اليوم عن شركة " FÄMالعقارية" أن إجمالي المعاملات في الشهر الماضي البالغ 16,099 معاملة يمثل أيضاً زيادة بنسبة 35,5% في الحجم مقارنة بشهر فبراير 2024، مما يجعله أحد أفضل الأشهر على الإطلاق.

وأظهرت بيانات DXBinteract أن مبيعات الفلل التي بلغت قيمتها الإجمالية 18,8 مليار درهم إماراتي ارتفعت بشكل كبير بنسبة 99,7% إلى 3,679 مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، في حين ارتفعت مبيعات الأراضي بقيمة 9,6 مليار درهم إماراتي أيضاً من حيث الحجم بنسبة 74,7% إلى 608.

كما ارتفعت مبيعات الشقق بقيمة 21,4 مليار درهم إماراتي في الحجم بنسبة 21,3% إلى 11,364، في حين بلغ إجمالي معاملات العقارات التجارية 447 معاملة بقيمة 1,2 مليار درهم إماراتي بزيادة في الحجم قدرها 40,1% عن فبراير 2024 وارتفع متوسط ​​السعر لكل قدم مربع بنسبة 3,4% إلى 1,551 درهم إماراتي.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " FÄMالعقارية": "ان هذه البيانات تسلط الضوء مرة أخرى على الطبيعة القوية لسوق العقارات في دبي والنمو المطرد الذي شهدته على مدى السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "يعزز هذا مكانة دبي كمركز آمن وموثوق للاستثمار العقاري، ويعزز ثقة المستثمرين ويجذب اهتمام الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية".

وارتفعت مبيعات العقارات في دبي لشهر فبراير بنسبة 449٪ من حيث القيمة على مدى السنوات الخمس الماضية - من 9,3 مليار درهم إماراتي (4100 معاملة) في عام 2020، و7,3 مليار درهم إماراتي (3700) في عام 2021، و15,4 مليار درهم إماراتي (6200) في عام 2022، و27,1 مليار درهم إماراتي (9400) في عام 2023، و36,5 مليار درهم إماراتي (11900) في العام الماضي.

وكان أغلى عقار فردي تم بيعه في فبراير فيلا فاخرة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بمبلغ 140 مليون درهم إماراتي، وبيعت أغلى شقة خلال الشهر مقابل 116 مليون درهم إماراتي في ذا رينغز - 1 في جميرا الثانية.

وبشكل عام، كانت المبيعات الأولى من المطورين أكبر بكثير من مبيعات إعادة البيع بنسبة 66% مقابل 34% من حيث الحجم، و62% مقابل 38% من حيث القيمة الإجمالية.

وتمثل العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم إماراتي 9% من إجمالي المبيعات، وتمثل العقارات في نطاق 1-2 مليون درهم إماراتي 31%، و25% أقل من مليون درهم إماراتي، و19% بين 2-3 مليون درهم إماراتي و15% بين 3-5 مليون درهم إماراتي,

فبراير 2025 - أفضل خمس مناطق أداءً من حيث إجمالي حجم المبيعات

وادي الصفا 5 1,297 وحدة

قرية جميرا الدائرية 1,246

دبي مارينا 915

الخليج التجاري 878

دبي الجنوب 819

أفضل المشاريع مبيعاً

شقق على الخريطة الوحدات القيمة بالدرهم الإماراتي

فرانك موللر فانغارد 250 436,9 مليون

جولفديل 162 297,4 مليون

سارية 139 395,2 مليون

جولف اكرز 134 243,9 مليون

سكايسكيب 131 321,2 مليون

فلل على الخريطة

لا تيليا أت فيلانوفا المرحلة 2 205 678,7 مليون

لا تيليا في فيلانوفا المرحلة 1 195 647,2 مليون

ريبورتاج فيليج 1 175 226مليون

ذا فالي – كايا 106 318,1مليون

ند الشبا جاردنز المرحلة 7 90 455,1مليون

شقق جاهزة

ليكسايد 51 19,7مليون

بي 23 45 14,9مليون

فالكون تاور 40 111,4مليون

كيه اتش كيه 24 35 17.8مليون

سكاي كورتس 33 20,7مليون

فلل جاهزة

ند الشبا جاردنز المرحلة 7 63 889,5 مليون

ريم - واحة ميرا 16 46.1 مليون

ريم - واحة ميرا 3 11 35,7 مليون

جرينفيو 2 10 27,6 مليون

ريم - واحة ميرا 2 9 26 مليون

-انتهى-

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