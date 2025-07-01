دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة درفن | فوربس جلوبال بروبرتيز رسميًا عن افتتاح مقرها الرئيسي الجديد في وسط مدينة دبي، على بُعد خطوات من برج خليفة. ويمتد المقر على مساحة 43,000 قدم مربع موزعة على طابقين ليكوّن أكبر مكتب عقاري في المدينة، مما يعكس نمو الشركة وتطورها في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاستحواذ التاريخي للشركة على مبنى إعمار سكوير 3 بقيمة 505 مليون درهم إماراتي في نوفمبر من العام الماضي.

يُجسّد المقر الرئيسي الجديد رؤية الشركة طويلة المدى لسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع استمرار تطور دبي كمركز عالمي للعقارات، تُرسّخ شركة "درفن للعقارات" مكانتها في مقدمة هذا القطاع. وتعمل الشركة على توسيع بنيتها التحتية لدعم الابتكار، وتحسين خدماتها، واستقطاب أفضل الكفاءات التي تُسهم في نمو ونضج السوق العقاري بالمدينة.

وتعليقًا على افتتاح المقر الجديد، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "درفن للعقارات،" عبد الله العجاجي: "يمثل هذا المقر الرئيسي خطوة جريئة ومدروسة في تنفيذ رؤيتنا لمستقبل سوق العقارات في دبي. لقد صممنا هذه المساحة ببنية تحتية تمكن فريقنا من العمل بكفاءة أكبر، والتعاون بفعالية أعلى، والقيادة بثقة في بيئة تشهد تنافسية متزايدة. ولا يتعلق هذا الافتتاح بتوسيع نطاق أعمالنا فقط، بل بإعادة صياغة مفاهيم ومعايير النجاح في قطاع العقارات الفاخرة. وبصفتنا من أسرع شركات الوساطة نموًا في المنطقة، فإننا ملتزمون بوضع معايير جديدة للقطاع ودفع عجلة الابتكار. ويجسد مقرنا الجديد هذا الالتزام، ويضعنا في موقع يؤهلنا لاغتنام الفرص الجديدة في ظل نضوج ونمو سوق العقارات في دبي".

كما يأتي افتتاح المقر الرئيسي الجديد في أعقاب إصدار "درفن للعقارات" أول تقرير لها في هذا القطاع بعنوان "دبي على وشك أن تصبح مدینة من الدرجة الأولى "، كما أطلقت مؤشراً صناعياً هو الأول من نوعه صُمم لقياس مكانة المدينة عالمياً. وقدّم التقرير إطارًا قائمًا على البيانات يُقارن دبي بمراكز عالمية عريقة تضم أفضل الوجهات العقارية الفاخرة مثل نيويورك ولندن وسنغافورة عبر 28 مؤشرًا، تشمل البنية التحتية والحكومة والمرونة الاقتصادية والسلامة وجودة الحياة. تدعم هذه النتائج مسار دبي نحو تعزيز مكانتها كمدينة عالمية من الدرجة الأولى، بما يتماشى مع توسع شركة الوساطة والثقة طويلة الأمد في نضج وتطور السوق العقاري في دبي.

تصميم هادف

يعكس المقر الرئيسي الجديد استثمار شركة "درفن للعقارات" المتواصل في الكفاءات والأدوات والبنية التحتية التي تدعم استراتيجيتها طويلة المدى. ومع تحول قطاع العقارات في دبي من المعاملات التقليدية إلى الخدمات الاستشارية القائمة على التحليل والرؤية والمعرفة، تُركز الشركة على تأهيل وتمكين وكلائها لقيادة هذا التحول. وقد صُممت مساحات العمل الجديدة خصيصًا لتعزيز الأداء العالي والتعليم ولتحفيز الأداء واتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى البيانات. ويأتي هذا النهج انسجاماً مع طموح "درفن للعقارات" في وضع معايير جديدة للقطاع، وترسيخ مكانتها كجهة رائدة تعتمد على المعرفة في سوق العقارات.

تماشيًا مع أجندة دبي الأوسع للاستدامة والتوقعات المتزايدة من قِبل المستثمرين المهتمين بالبيئة، يُجسّد المقر الرئيسي أيضًا التزام الشركة بممارسات الأعمال المسؤولة. بدءًا من استخدام المواد المُعاد تدويرها في التصميم، ووصولًا إلى موزعات المياه المدمجة بشكل مثالي ضمن المساحات، فقد تم التفكير في كل تفصيل بعناية لتقليل الأثر البيئي. ويعكس هذا الدمج بين الاستدامة في المساحات المادية والعمليات اليومية الدور المتطور الذي تؤديه "درفن" في سوق يشهد ترابطًا متزايدًا بين الأداء البيئي والخدمات الاستشارية المهنية.

المرافق

يضم المقر الرئيسي مساحة عملية ومصممة بكفاءة، تشمل مرافق تشغيلية أساسية مثل مكتب الاستقبال وقاعات التدريب وغرف اجتماعات مرنة وصالة مخصصة للوكلاء. وتمتد ردهة بتصميم مستوحى من المقاهي، تضم باريستا داخليًا، لتقود إلى مناطق العمل المشتركة وغرف الاجتماعات والمكاتب التنفيذية، وجميعها مصممة لدعم التعاون ورفع الإنتاجية.

وفي تأكيد إضافي على التزام شركة "درفن للعقارات" برفاهية الموظفين، يضم المكتب أيضًا مرافق تركز على الصحة العامة، بما في ذلك غرفة استرخاء وصالون حلاقة داخلي وغرفة مخصصة لخدمات الضيافة.

وتدعو شركة "درفن للعقارات" عملائها وشركائها وقادة القطاع إلى ترتيب زيارة وجولة في مقرها الرئيسي الجديد.

-انتهى-

#بياناتشركات