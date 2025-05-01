أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "بيورهيلث القابضة" ش.م.ع. ("بيورهيلث" أو "المجموعة")، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط والمدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: PUREHEALTH، عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. وسجّلت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 مليارات درهم، وذلك بدعم من الأداء القوي عبر مختلف قطاعاتها. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 5% لتبلغ 1.1 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 505 ملايين درهم خلال الفترة نفسها.

وتعليقاً على النتائج، قال سعادة كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيورهيلث": "تعكس النتائج القوية التي حققتها "بيورهيلث" في الربع الأول من عام 2025 متانة نموذجها المتكامل في تقديم الرعاية الصحية واستراتيجيتها الفعالة على المدى البعيد. وسنواصل جهودنا للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية من خلال دمج التميز التشغيلي مع الابتكار، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية في المنطقة وخارجها. ومع استمرارنا في توسيع حضورنا العالمي والاستثمار في قدرات طبية مستقبلية، تتركز أولويتنا على تقديم رعاية صحية فائقة الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، وإحداث تأثير ملموس وطويل الأمد في صحة ورفاه المجتمعات."

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "تعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 النموّ القوي الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية ضمن المجموعة. فقد جاء هذا الأداء مدفوعاً بزيادة خدمات الرعاية الصحية التي نوفرها للمرضى عبر شبكة المستشفيات محلياً وعالمياً، واستمرار الزخم القوي في قطاع التأمين نتيجة لنمو معدلات التجديد والتوسّع في أسواق جديدة. إن كفاءة التنفيذ التشغيلي، والتحولات الاستراتيجية في أصول المجموعة، والتكامل بين مختلف الكيانات، كلها عوامل تُسهم في تحقيق نتائج ملموسة وتعزز الأسس التي ننطلق منها نحو النمو المستقبلي. وبينما نتطلع إلى المرحلة المقبلة، "تتمتع بيورهيلث" بمكانة قوية تُمكنها من توسيع نطاق أعمالها، وتعميق قدراتها المتخصصة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع الصحي داخل الدولة وعلى الصعيد العالمي."

أبرز النتائج المالية والتشغيلية

تعزّز الأداء الإيجابي للمجموعة بالنموّ الذي شهدته جميع القطاعات خلال الربع الأول من عام 2025. وظل قطاع المستشفيات أكبر مساهم في الإيرادات بنسبة 59%، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 5.0 مليار درهم. ويدعم هذا النموّ التزايد المستمر في خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية في توسيع نطاق الخدمات والحضور الجغرافي من خلال أصول "بيورهيلث" في دولة الإمارات والمملكة المتحدة. وقد سجّلت المجموعة أكثر من 2.5 مليون مراجعة طبية خلال هذه الفترة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت زيارات المرضى الداخليين بنسبة 4% لتصل إلى نحو 53,000 زيارة، وزادت زيارات المرضى الخارجيين بنسبة 9% لتبلغ 2.2 مليون زيارة، بينما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بنسبة 2% لتصل إلى 5,500 سرير في الربع الأول من عام 2025.

كما سجّل قطاع التأمين إيرادات بلغت 1.86 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي. ويعود هذا النموّ إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المسجلة بنسبة 15% على أساس سنوي، مدعوماً بمعدلات التجديد القوية والتوسع في الأسواق الأقل من حيث الانتشار. وساهم إطلاق منتجات جديدة، إلى جانب الشراكة العالمية مع شركة AXA لتقديم خدمات التأمين الطبي الدولي الخاص، في تنويع محفظة المنتجات وتعزيز القيمة المقدّمة للعملاء. وبلغ عدد الأعضاء النشطين في القطاع 3.2 ملايين، بينما تمّت معالجة أكثر من 13.9 مليون مطالبة بالتأمين خلال الربع الأول من 2025.

وفي قطاع المشتريات، بلغت الإيرادات 1.2 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا النموّ إلى تعزيز الشراكات مع الموردين، وتوسيع قاعدة العملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حصة الأجهزة الطبية عالية التقنية والأدوية المتخصصة ضمن محفظة مشتريات المجموعة.

أما إيرادات قطاع الخدمات التشخيصية، فقد ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 261 مليون درهم، مدفوعة بزيادة بنسبة 16% في حجم الفحوصات خلال الربع الأول من عام 2025. وساهم دمج مدينة الشيخ شخبوط الطبية ضمن شبكة "بيورلاب" في دعم هذا النموّ، حيث أضاف أكثر من 700,000 فحص إلى إجمالي عدد الفحوصات. كما واصلت عيادات "صحة" تطوير قدراتها المخبرية، مما ساهم في تعزيز الاستفادة من الموارد وتحسين أداء القطاع.

وخلال الربع الأول من عام 2025 أيضاً، سجّل قطاع الخدمات التكنولوجية نمواً لافتاً بنسبة 132% على أساس سنوي ليصل إلى 152 مليون درهم. ويعود هذا الأداء القوي إلى ذراع التحوّل الرقمي "بيورسي إس" التابعة للمجموعة، والتي أحرزت تقدّماً كبيراً في نشر الحلول التقنية السريرية والتشغيلية عبر محفظة المجموعة.

أبرز التطورات الاستراتيجية

عقب انعقاد الجمعية العمومية السنوية، أعلنت "بيورهيلث" عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 343 مليون درهم عن السنة المالية 2024، في أول توزيعات لها بعد إدراجها في سوق أبوظبي المالي، مما يعكس نسبة توزيع تبلغ 20 %. من صافي الأرباح.

من صافي الأرباح. واصلت "بيورهيلث" ترسيخ ريادتها في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات؛ حيث عزّزت "صحة" برامج زراعة الأعضاء، ووسّعت خدمات الصحة النفسية، وافتتحت عيادات خارجية جديدة، واستقطبت أكثر من 150 طبيباً متخصصاً لدعم الرعاية التخصصية. من جانبها، دعّمت مدينة الشيخ شخبوط الطبية حضورها في مجال الرعاية القلبية والتخصصية من خلال افتتاح مراكز تشخيص متقدمة، واعتماد إجراءات طبية مبتكرة، وافتتاح عيادات متخصّصة بالصحة النفسية للنساء والمراهقين .

على الصعيد الدولي، رسّخت مجموعة "سيركل هيلث جروب" في المملكة المتحدة مكانتها كمركز للابتكار، من خلال طلبية هي الأكبر في أوروبا لروبوتات الجراحة، وتوسيع خدماتها الخارجية عبر افتتاح مراكز جديدة في تشيشاير وإنفرنيس وغلاسكو، إلى جانب تطوير قدراتها في العلاج الطبيعي وتعزيز خدمات علاج الأورام عبر تحضير الأجسام المضادة أحادية النسيلة داخل المنشآت الطبية .

أطلقت "ضمان" منتج التأمين الجديد "أمانك"، المصمّم خصيصًا للموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات الشمالية. كما أبرمت شراكة عالمية مع AXA لتقديم منتجات التأمين الطبي الدولي الخاص، مما وسّع حضورها العالمي. وبالتوازي، قدمت "ضمان" خدمات إعادة التأمين الجزئي، مدعومة بمكانتها المالية القوية ومؤشراتها الراسخة للملاءة المالية. وسرّعت الشركة تنفيذ مبادراتها لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، وتوظيف الحلول الرقمية لرفع الكفاءة التشغيلية .

لتقديم منتجات التأمين الطبي الدولي الخاص، مما وسّع حضورها العالمي. وبالتوازي، قدمت "ضمان" خدمات إعادة التأمين الجزئي، مدعومة بمكانتها المالية القوية ومؤشراتها الراسخة للملاءة المالية. وسرّعت الشركة تنفيذ مبادراتها لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، وتوظيف الحلول الرقمية لرفع الكفاءة التشغيلية في قطاع التشخيص، أطلقت "بيورلاب" مختبر مراقبة الصحة العامة التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة في فبراير 2025، والمتخصّص في الفحوصات الجزيئية والوراثية لتعزيز قدرات الصحة العامة. كما وقعت مذكرة تفاهم مع "إكسبرس ميد للتشخيص والبحث" في البحرين، لتوسيع نطاق خدماتها واستقبال إحالات من خارج الدولة .

تولّت "رافد"، الذراع المختصة بالمشتريات في المجموعة، إدارة البرنامج الوطني للتحصين نيابةً عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

التطلعات المستقبلية

تواصل "بيورهيلث" مسيرتها المتطورة نحو تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى إنشاء منصة رعاية صحية عالمية مرنة ومدعومة بالتكنولوجيا. ومن خلال دمج الحلول الرقمية الذكية ضمن منظومتها المتكاملة، تُجدّد "بيورهيلث" أساليب تقديم الرعاية الصحية وتحقيق القيمة المستدامة. وتركز المجموعة على تسريع النموّ الداخلي من خلال توسيع الخدمات، وتعزيز الابتكارات السريرية، وبناء القدرات، إلى جانب تسريع توسّعها الدولي عبر الاستحواذات الإستراتيجية. وفي هذا السياق، تتابع "بيورهيلث" تنفيذ خططها للتوسّع العالمي، بما يشمل دمج أصول جديدة ضمن محفظتها، مثل مجموعة "هلينيك هيلث كير جروب" في أوروبا. كما يساهم السداد المبكر لقرض بقيمة 1.85 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025 في تعزيز المركز المالي للمجموعة، مما يُتيح لها إعادة استثمار رأس المال في فرص نموّ عالية القيمة وتحقيق أثر مستدام للمساهمين.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

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