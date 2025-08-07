دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أورينت للتأمين"، الشركة الرائدة في قطاع التأمين في دولة الإمارات والتابعة لـ " الفطيم"، اليوم عن نتائج مالية استثنائية للنصف الأول من العام 2025. وقد حققت الشركة نمواً ملحوظاً وأداءً تشغيلياً قوياً، مؤكدةً تركيزها الاستراتيجي وقدرتها على ترسيخ مكانتها في سوق ديناميكي متسارع النمو.

أبرز المؤشرات المالية للنصف الأول من العام 2025:

إيرادات التأمين: 4.47 مليار درهم، بزيادة 24% عن 3.60 مليار درهم في النصف الأول من 2024

صافي الربح بعد احتساب الضريبة: 503 مليون درهم، بزيادة 21% عن 416 مليون درهم في النصف الأول من 2024

إجمالي حقوق المساهمين: 5.66 مليار درهم، بزيادة 21% عن 4.66 مليار درهم في النصف الأول من 2024

إجمالي الأصول: 16.90 مليار درهم، بزيادة 16% عن 14.63 مليار درهم في النصف الأول من 2024

إجمالي الاستثمارات بما فيها الأرصدة البنكية: 10.42 مليار درهم، بزيادة 24% عن 8.41 مليار درهم في النصف الأول من 2024

وفي تعليقه على النتائج، قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورينت للتأمين": "تُؤكد نتائج النصف الأول من العام 2025 الزخم القوي الذي تتمتع به شركة ’أورينت للتأمين‘ وامتلاكها مرونة قوية أتاحت لها مواصلة ترسيخ مكانتها في السوق. إن النمو الملفت عبر المؤشرات المالية الرئيسية هو ثمرة التزامنا الراسخ بالتميز والإدارة الحكيمة للمخاطر. هذا الأداء القوي لا يعزز فقط مكانتنا الريادية في السوق، بل يمنحنا أيضاً القوة المالية لاستغلال فرص النمو المستقبلية والاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا."

وتواصل "أورينت للتأمين" التزامها بالاعتماد على الابتكار ونهج "العميل أولاً"، مع تركيزها على دمج أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات التشغيلية. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تمكن الشركة من مواصلة نموها وإرساء معايير جديدة في مسيرتها الناجحة.

-انتهى-

#بياناتشركات