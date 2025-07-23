القاهرة - أعلنت شركة "أدير إنترناشونال" – إحدى شركات مجموعة "سمو القابضة" عن إطلاق كيان تطويري مشترك مع شركة "باراجون للتطوير العقاري"، الرائدة في تطوير المشروعات التجديدية متعددة الاستخدامات، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والمملكة العربية السعودية. ويبدأ الكيان الجديد أولى خطواته بالتعاون مع شركة "ميدار"، المطورالعام لمدينة "مستقبل سيتي"، لتطوير أكبر مشروع متعدد الاستخدامات داخل المدينة، على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع، باستثمارات تتخطى 70 مليار جنيه مصري. ويجسّد هذا المشروع رؤية متكاملة لتطوير مجتمع حضري ذكي ومستدام يجمع بين الوظائف الإدارية والتجارية والفندقية، بما يواكب توجهات التطوير العمراني الحديثة في مصر والمنطقة.

ووقع كلا من، المهندس/ باسل الصيرفي الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشيونال التابعة لمجموعة سمو القابضة والمهندس/ بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، كما شارك في مراسم توقيع الشراكة نخبة من القيادات البارزة في مجال الاستثمار والتطوير العمراني، من بينهم: د.عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمو القابضة، والمهندس/ أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار"، والمهندس/ محمد بدير، رئيس مجلس إدارة شركة باراجون للتطوير العقاري. كما حضر كل من، السيد/ عبدالرحمن بن عايض القحطانى، العضو المنتدب لشركة ‘سمو للاستثمار"، والسيد/ متعب حمد القحطاني الرئيس التنفيذي لأدير العقارية والسيد/ سعيد النهدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سمو القابضة، والسيد/ أحمد حلمي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة أدير إنترناشونال.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري: "تمثل هذه الشراكة تعكس تطورًا لفلسفتنا في تطوير المشروعات التجديدية، التي تهدف إلى بناء منظومات عمرانية ذكية ومستدامة تمزج بين العمل والمعيشة والثقافة في تجربة حضرية متكاملة. ومن خلال هذا التحالف الاستراتيجي مع شركاء يتمتعون برؤية واضحة وقوة استثمارية راسخة، نؤسس لنموذج تطويري قادر على إعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان بشكل مستدام، ومواكبة التغيرات المتسارعة في مشهد التطوير العمراني في مصر والمنطقة."

ومن جانبه، قال المهندس باسل الصرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير انترناشونال: "إن شراكتنا مع شركة باراجون للتطوير هي نتاج ثقة وتعاون والتزام فى كل من السوق العقارى والاستثمارى المصرى والسعودى"، كما المشروع المرتقب ليس مجرد مشروع عقاري رائد من نوعه فقط، بل هو تجسيد لرؤية استراتيجية طويلة الأمد تسعى إلى إعادة تعريف أنماط الحياة العصرية في مصر، من خلال بنية تحتية ذكية وتجربة معيشية متكاملة ومستدامة. كما أن تأسيس كيان مشترك يساهم في نقل الخبرات، وتقديم نموذج حضري مرن يلبي تطلعات الأجيال القادمة، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين."

والجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لتعاون مثمر بدأ منذ سنوات بين "أدير إنترناشونال" و"باراجون"، حيث شكّل المشروع الجديد انطلاقة نوعية لهذا التعاون، وطرح مفهومًا جديدًا للتطوير العقاري المشترك، يجمع بين خبرات كيانات رائدة من مصر والمملكة العربية السعودية. وقد عكس المشروع توجهًا نحو تطوير مدن أكثر توازنًا بين الاستدامة، والابتكار، وتلبية الاحتياجات الحضرية. ومن المنتظر أن يسهم التعاون الحالي في استكمال هذا المسار المشترك، وترسيخ معايير جديدة في السوق العقاري، مع تعزيز مكانة مدينة "مستقبل سيتي" كمركز واعد للتنمية والاستثمار طويل الأمد.

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نبذة عن شركة "أدير انترناشونال":

تأسست عام 2012 شركة "أدير " المملوكة لشركة "سمو للاستثمار"، جزءًا من مجموعة "سمو القابضة".

بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة في صناعة العقارات، مواكبةً للمعايير الدولية في مختلف القطاعات العقارية. منذ انطلاقتها في المملكة العربية السعودية، حققت "أدير" نجاحًا ملحوظًا، حيث قامت ببيع أكثر من 123 مشروعًا بإجمالي مبيعات تجاوزت 41 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى 12 صندوقًا عقاريًا. وفي أعوام 2015، 2022، 2023، حصلت على لقب "أفضل شركة تسويق عقاري في السعودية"و تم ادراجها فى سوق الاسهم فى مطلع 2025

بحلول عام 2021، وسعت "أدير" أعمالها دوليًا بإطلاق "أدير انترناشونال " في المملكة المتحدة، حيث تدير أصولًا تجاوزت 500 مليون جنيه إسترليني. وفي 2023، واصلت الشركة توسعها العالمي بإطلاق فرعها في مصر، وبدأت بتطوير مشروع "أدير بلازا"، جنبًا إلى جنب مع تدشين شراكات استراتيجية مع شركات كبرى مثل "حسن علام العقارية"، "شركة ميلي"، و"شركة باراجون".

تقدم "أدير انترناشيونال" مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل إدارة المحافظ العقارية، والبيع والتأجير، وإدارة الأملاك والعقارات، والاستثمار، والوساطة، والتسويق العقاري. كما أعلنت في 2024 عن خطط لتوسيع أعمالها بإطلاق فروع في إندونيسيا وماليزيا وتركيا، مع استهداف الوصول إلى 30 دولة بحلول عام 2030.

لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adeerinternational.com

عن باراجون للتطوير العقاري:

شركة باراجون للتطوير العقاري هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري. تتميز باراجون بخبرتها الواسعة في القطاع العقاري وسجلها الحافل بالإنجازات. نجحت الشركة في تسليم مشروع "باراجون 1" في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام ٢٠٢٥. يعكس المشروع قدرة باراجون على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن ٨٠٪ من مبيعاته تأتي من خارج مصر، مما يبرز تركيز الشركة الاستراتيجي على استقطاب المستثمرين الأجانب والمقيمين بالخارج، في خطوة جادة نحو تصدير العقار وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية. أطلقت باراجون ثلاثة مشروعات في السوق المصرية بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 120,000 متر مربع، مستهدفة الوصول إلى مليون متر مربع قيد التطوير بحلول عام 2025