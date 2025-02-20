تضع شركة نيسوس فاينانس نفسها كقوة تحويلية في مجال الاستثمار العقاري، حيث توجه رأس مال كبير إلى مواقع ذات إمكانات عالية في دبي، وتعين مجلس استشاري بارز لتسريع الحوكمة والنمو

دبي، الإمارات العربية المتحدة - وسعت شركة نيسوس فاينانس سيرفيسز المحدودة (نيفكو)، وهي شركة استثمار عقاري رائدة مقرها في الهند والتي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام في ديسمبر 2024، نطاق وصولها إلى المستثمرين في جنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط لصندوقها العقاري الذي يركز على الخليج.

أطلقت شركة نيفكو مؤخرًا صندوق نيسوس للنمو عالي العائد (صندوق مغلق)، ("الصندوق")، الذي تم تأسيسه وفقًا لقوانين مركز دبي المالي العالمي ("DIFC") ومسجل كصندوق عقاري وكصندوق للمستثمرين المؤهلين. الصندوق هو خلية مدمجة من شركة جيتواي اي سي سي ليميتد ويشرف عليه نيسوس فايناس إنفستمنت كونسلتنسي - ش م ح التي تقع في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد عين الصندوق جيت واي خدمات إدارة الاستثمار ( مركز دبي المالي العالمي ) المحدودة لتكون مديرًا للصندوق.

يهدف الصندوق إلى دفع النمو وتقديم عوائد استثنائية للمستثمرين في سوق عالمي يتسم بالحركة المستمرة.

الصندوق هو صندوق خاص يمكن الترويج له فقط للمستثمرين المؤهلين (كما هو معرف من قبل سلطة دبي للخدمات المالية) في الإمارات العربية المتحدة عن طريق الترويج الخاص.

تم إطلاق الصندوق في أغسطس 2024، وقد جمع بالفعل التزامات كبيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية. ومن هذا المبلغ، تم نشر 55 مليون دولار في مشروعين سكنيين عاليي العائد ومؤجرين بالكامل في دبي - جميرا فيليج سيركل والفرجان. وقد قامت شركة نيفكو بتنظيم نشر رأس المال بشكل استراتيجي، باستخدام 30 مليون دولار في الأسهم وتأمين 25 مليون دولار في قروض مصرفية لتمويل هذه المشاريع الرائدة.

لتعزيز الحوكمة ودفع النمو الاستراتيجي، عينت شركة نيسوس فاينانس مجلسًا استشاريًا متميزًا يضم قادة مرموقين يتمتعون بخبرة عالمية. ويشمل ذلك السيد مروان السركال، عضو مجلس إدارة شركات إماراتية رائدة ومعترف به بين أقوى العرب في العالم؛ والدكتور طارق هاجري، الخبير القانوني والتجاري المخضرم الذي شغل مناصب عليا مثل نائب الرئيس الأول للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي ومدير السياسة القانونية في مجلس دبي الاقتصادي، إلى جانب أدوار في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وكندا؛ وقد تم تكريم أودايا إندراراثنا، السفير السابق لسريلانكا لدى الإمارات العربية المتحدة والعراق، باعتباره فخر الإمارات العربية المتحدة؛ والدكتور فيفيك أناند أوبيروي، رجل الأعمال العالمي، والمحسن، والممثل الحائز على جوائز في بوليوود، والذي يعمل مؤسسًا ومديرًا لشركات متعددة الجنسيات ومستشارًا لهيئات حكومية مختلفة.

صرح أميت جوينكا، المؤسس والمدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة نيسوس المالية (نيفكو): "إن مشاركة مثل هؤلاء الأبطال في مجلسنا الاستشاري كأعضاء مستقلين يؤكد تركيزنا على التميز والنزاهة والالتزام بالنتائج الفائقة. يقدم سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة فرص استثمارية كبيرة بسبب نموه السريع واللوائح المواتية والطلب المتزايد على مشاريع التطوير السكنية والتجارية والضيافة عالية الجودة. إن النجاح الأولي لصندوقنا في جمع ما يقرب من 100 مليون دولار يوضح ثقة المستثمرين في خبرتنا ورؤيتنا الاستراتيجية. نحن ملتزمون بتقديم عوائد قوية مع المساهمة في المشهد العقاري الديناميكي في المنطقة ".

وتتولى شركة نيفكو دبي، من خلال ذراعها الاستشارية شركة نيسوس فاينانس للاستثمار الاستشاري ش.م.ح ، قيادة تنفيذ وإدارة صندوق مركز دبي المالي العالمي. ويتماشى هذا التوسع الاستراتيجي في الإمارات العربية المتحدة مع استراتيجية النمو الدولية الأوسع نطاقًا لشركة نيفكو، مع التركيز على أسواق العقارات عالية النمو مع الطلب القوي من المستثمرين.

وعلق أميت كومار جونجونوالا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة نيسوس فاينانس، قائلاً: "تقدم شركة نيسوس فاينانس سجلها القوي على مدار عقد من الزمان في النمو المرتفع المخفف للمخاطر إلى قطاع العقارات في دبي الذي يستمر في جذب رأس المال العالمي. ويعطي نهجنا الاستثماري الأولوية للعائدات المعدلة حسب المخاطر وإدارة الأصول القوية لحماية رأس المال والألفا العالية. إن نجاحنا في نشر رأس المال الذي يبلغ نحو 200 مليون درهم إماراتي في قرية جميرا الدائرية والفرجان، من خلال إطار صندوق منظم قوي مبني على أسس الشفافية والحوكمة وإسعاد المستثمرين، يؤكد ثقتنا في إمكانات النمو الطويلة الأجل لدبي كمركز استثماري عالمي مؤسسي".

ويهدف الصندوق إلى جمع 500 مليون دولار إضافية من الديون، وتوسيع حجمه الإجمالي إلى مليار دولار، مع معدل عائد داخلي إجمالي مستهدف يتراوح بين 18-20%. وتتوقع شركة نيفكو الوصول إلى 250 مليون دولار من الالتزامات الرأسمالية بحلول الربع الثاني من عام 2025، مما يعزز مكانتها كمستثمر مؤسسي رئيسي في سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

شهد سوق العقارات في دبي نموًا قياسيًا، مع 180.900 معاملة بقيمة 522.1 مليار درهم في عام 2024 - بزيادة قدرها 36% عن العام السابق. كما عزز تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية، بما في ذلك 6.700 مليونير ينتقلون إلى دبي في عام 2024، الطلب على العقارات الفاخرة، مما يجعل المنطقة هدفًا رئيسيًا للاستثمار المؤسسي.

تتخصص شركة نيسوس للخدمات المالية المحدودة، التي أسسها أميت جوينكا ومريدولا أميت جوينكا، في تمويل العقارات وأسواق رأس المال، ولديها أكثر من عقد من الخبرة. تعمل الشركة تحت العلامة التجارية نيفكو ، وتقدم خدمات الاستشارات الخاصة بالمعاملات وإدارة الصناديق وإدارة الأصول.

تتضمن شبكة نيفكو شركات تابعة وزميلة مثل شركة نيسوس بي سي دي أدفايزرز المحدودة و دالميا نيسوس فاينانس انفستمنت مانيجرز ال ال بي،، التي تدير صناديق العقارات والبنية التحتية الحضرية. تعمل شركة نيسوس فينكورب الخاصة المحدودة كشركة تمويل غير مصرفية. اعتبارًا من السنة المالية 2024، تدير نيفكو أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 1000 كرور روبية هندية.

نبذة عن نيسوس فاينانس:

تعد شركة نيسوس فاينانس سيرفيسز شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية ومقرها الهند وتتخصص في الاستثمارات العقارية. وبفضل سجلها القوي في الأصول عالية الأداء في جميع أنحاء الهند، تعمل شركة نيسوس فاينانس على توسيع نطاقها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم خبرتها وحلولها المالية المبتكرة إلى أسواق العقارات في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://nisusfin.com/ .

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