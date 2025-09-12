مسقط: في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بدعم المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، أعلن صحار الدولي عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين سلطنة عُمان وشبكة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إلى جانب أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية للهيئة في حفل أقيم في فندق كيمبنسكي في 11 سبتمبر. وقد وقّع الاتفاقية عن الهيئة سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصُحار الدولي، حيث يأتي هذا التمويل ضمن مرحلة جديدة من المشروع الاستراتيجي الذي يستهدف تعزيز أمن الطاقة واستدامتها، ورفع كفاءة أنظمة الكهرباء الإقليمية. وقد استُهل الحفل بكلمة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وكلمة لصحار الدولي، تلاها عرض فيلم قصير يستعرض الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان.

ويتضمن المشروع إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت، يربطان بين محطة عبري الجديدة في سلطنة عُمان ومحطة السلع التابعة للهيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا. كما يشمل المشروع إنشاء محطتي نقل كهرباء متطورتين في كل من عبري والبينونة، مزودتين بأنظمة التحكم والحماية والاتصالات الحديثة، إلى جانب محطة معوضات ديناميكية تعزز استقرار الشبكة وترفع كفاءة نقل الطاقة. عليه سيتيح المشروع قدرة إجمالية للنقل تصل إلى 1,600 ميغاواط، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والصناعي في سلطنة عُمان والمنطقة، من خلال تعزيز موثوقية الإمداد الكهربائي وتوسيع قاعدة تبادل وتجارة الطاقة.

من جانبه، صرح سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي: “هذا المشروع يشكّل نقلة نوعية في مسيرة تكامل شبكات الكهرباء بدول المجلس، كما يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز محوري لتبادل الطاقة، إن الربط المباشر سيسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحقيق وفورات اقتصادية وبيئية ملموسة، بما يواكب أهداف رؤية عُمان 2040 ورؤى دول المجلس المشتركة في مجال الطاقة المستدامة.”

كما صرح سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي: "“توقيع هذه الاتفاقية مع بنك صُحار الدولي يعكس الثقة المؤسسية في المشروع وأهميته الإقليمية، نمضي قدماً لتنفيذه وفق الجدول الزمني المعتمد، بما يرفع موثوقية الإمدادات ويُمكّن إدماج الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، المشروع سيتيح قدرة نقل تصل إلى 1,600 ميغاواط، مما يدعم مرونة الشبكات ويخفض التكاليف التشغيلية ويحقق فوائد استراتيجية لدول المجلس.”

وقد أكد عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي أن البنك يدرك دوره المحوري كمحفز للتنمية الوطنية والإقليمية، حيث علق قائلاً: " يأتي تمويل صحار الدولي لهذا المشروع الحيوي انطلاقاً من التزامنا المستمر بدعم مشاريع البنية الأساسية التي تُسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 وتدفع عجلة التكامل الاقتصادي الخليجي، كما إن المشروع يمثل ركيزة مهمة في استراتيجية الهيئة لربط شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون، وتمكينها من مواجهة التحديات، بما في ذلك استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية."

ويُعد هذا الجدول الزمني الطموح انعكاساً للجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان جاهزية البنية التحتية الداعمة لهذا الربط الحيوي بين سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يمثل المشروع أحد النماذج العملية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يجمع بين الرؤية الحكومية الطموحة والدعم المالي من المؤسسات المصرفية الوطنية، ما يُسهم في تعزيز النمو الشامل، ورفع كفاءة الاستثمارات، وتوليد فرص العمل، وخلق بيئة محفّزة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة مستقبلاً.

ومن خلال هذا التمويل، يواصل صحار الدولي لعب دوره المحوري في تمكين مشاريع البنية الأساسية الوطنية والإقليمية، لا سيّما تلك التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسارات التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. ويُبرز هذا الالتزام رؤية البنك الاستراتيجية نحو الاستثمار في مشاريع مستقبلية تعزز التكامل الاقتصادي، وتدعم أمن الطاقة، وترتقي بكفاءة وموثوقية الخدمات الأساسية حيث يواصل البنك التزامه كشريك استراتيجي للنهضة الاقتصادية في سلطنة عُمان والمنطقة ككل، ومساهمًا فاعلًا في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وكفاءة في قطاع الطاقة الخليجي.

نبذة عن صحار الدولي

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

